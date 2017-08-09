Слово и Дух - антология русской духовной поэзии Х-ХХ вв.

Не столько ради оценки предлагаемой книги как результата, ибо он скромный, пробный, сколько ради желанного взаимопонимания, издатель и автор-составитель считают нужным уточнить хотя бы некоторые моменты, обусловившие появление данного сборника. Объясняясь кратко, можно было бы ограничиться указанием на то, что подготовка этой книги — непосредственная реакция на часто слышанное от работников просвещения: «А где взять нужные книги?», «Как нам быть без пособий?», «Когда будут нам предложены...?»

И все эти вопросы-жалобы нельзя было счесть праздными. Но дело не только в запросах школьной, просветительской среды. Потребность в таких изданиях предопределена общей ситуацией, в которой все мы оказались, приобретенными за последний век особенностями состояния ума, души, духа каждого из нас в отдельности и вместе взятых.

Чтобы конкретизировать это суждение и осмыслить все не в системе отвлеченных категорий, обратимся к вошедшему в наш сборник стихотворению Владимира Бенедиктова «Воскресная школа».

Показательно — а мы выясняли это с помощью специального теста, — что нынешние читатели в массе, не исключая студентов и учителей-филологов, воспринимают его как незатейливое, даже простоватое. Доводы следующие: оно, мол, написано сто сорок лет назад, адресовано людям с иным мировоззрением и конкретно — с иными интеллектуальными и эстетическими запросами.

Собственно, такая аргументация смысла не лишена. Стоило бы лишь критерии, мягко говоря, уточнить. И тогда станет ясно, что оценка поверхностна, простоватость и устарелость — кажущиеся, точнее, являющиеся результатом искаженного восприятия.

На самом же деле перед нами произведение не только содержательно глубокое, но и весьма актуальное, животрепещущее даже, можно сказать. В чем это выражается? Разумеется, не в апологии «всеграмотности» и «света науки», хотя она, что называется, на поверхности.

А в том — для нас, увы, непривычном, более того, не искомом — что как темой, так и основой мировидения, миропонимания и мироотражения поэта является Свет верховный, чистейший Свет духовный, Божий Свет...

Это состояние души и ума — самое что ни есть природное, единственно приемлемое для самого В.Бенедиктова, да и предполагаемое в читателе-собеседнике, с которым он делится своими чувствами и мыслями, при этом предупреждая всех, в том числе нас, далеких потомков:

И без этого сиянья

Тщетно б шел за веком век, —

Светом нравственного знанья

Человек есть «Человек».

Слово и Дух - антология русской духовной поэзии Х-ХХ вв.

Сост., подгот. текстов, вступ. ст. и коммент. проф. И.А.Чароты

Минск: Свято- Елисаветинский женский монастырь в г. Минске, 2010. — 704 с.

ISBN 985-6886-46-4

Чарота И. А., составление, подготовка текстов, вступительная статья, комментарии, 2010, с изменениями

Слово и Дух - антология русской духовной поэзии Х-ХХ вв. - Николай Карамзин - Песнь Божеству

(сочиненная на тот случай, как безумец Дюмон сказал во французском Конвенте: «Нет Бога!»)

Господь Природы — бесконечный,

Миров бесчисленных Творец,

Источник бытия всевечный,

Отец чувствительных сердец —

Всего, что жизнь в себе питает,

Что видит славу, блеск небес,

Улыбкой радость изъявляет

И в скорби льет потоки слез!

От века Сам в Себе живущий,

Держащий все в руках Своих;

Нигде не зримый, всюду Сущий —

В странах эфирных и земных!

Блаженство, свет, душа вселенной,

Святый, премудрый, дивный Бог!

Кто — сердцем, чувством одаренный

Тебя назвать мечтою мог?

Тебя?.. И страшным громом неба

Сей изверг в прах не обращен?

Огнем пылающего Феба

Сей злобный смертный не сожжен?

Но Ты велик! Но Ты не знаешь,

Как мстить, наказывать врагов:

Они ничто — Ты их прощаешь;

Ты зришь в врагах — Своих сынов

И льешь на них дары благие;

Щадишь безумцев жалких кровь.

Исчезнет тьма в умах, и злые

Твою почувствуют любовь.

Любовь!.. И с кротким удивленьем —

В минуту славы, торжества, —

С живым сердечным восхищеньем

Падут пред троном Божества;

Обнимут руку всеблагую,

Отцем простертую к сынам;

Восхвалят Милость Пресвятую —

Рекут: «Есть Бог! Мир — Божий храм!»

1793