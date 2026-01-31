Смирнов - Духовный отец в Древней Восточной Церкви
Монастыри были первоначально частными религиозными обществами, свободно самоуправлявшимися. Самостоятельно выработали они свой дисциплинарный строй, что можно видеть и из истории описанного института старчества. Такое положение монашества продолжалось более столетия. Когда во время монофизитскрго движения обнаружилось, что монашество представляет грозную силу, в своей независимости даже опасную для Церкви, церковное законодательство на Халкидонском Соборе (451) подчинило монастыри надзору епископов.
Из частного общества монастырь превратился в церковный институт. Но внутренней монастырской жизни правила IV Вселенского Собора не касались, и хотя впоследствии законодательство императорское (Юстиниана) и церковное (VII Вселенского и Двукратного Соборов) и занималось внутренней дисциплиной монастыря, однако не для изменения или преобразования ее, а только для упорядочения, чтобы упрочить в жизни монастырей дисциплину, выработанную устроителями монашества, только сохранить ее от расстройства - не больше.
Сергей Смирнов, проф. - Духовный отец в Древней Восточной Церкви: История духовничества на Востоке
М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский институт, 2003. 528 с.
ISBN 5-7429-0117-8
Сергей Смирнов, проф. - Духовный отец в Древней Восточной Церкви: История духовничества на Востоке
Предисловие
Глава I. Старчество в древних восточных монастырях
Значение термина πνευματικός πατήρ - spiritualis pater в общем и собственном смысле у писателей-подвижников периода Вселенских Соборов
Возникновение старчества
Внешняя организация старчества
Внутренняя организация старчества
Глава II. Исповедь и покаяние в древних монастырях Восток
Сакраментальная исповедь
Старческая исповедь
Орган тайной монашеской исповеди - старец
Глава IIІ Исповедь мирян пред старцами и покаянная дисциплина в Церкви до IX в
Служение миру древнего монашества
Исповедь мирян пред старцами
Покаянная дисциплина в Церкви периода Вселенских Соборов - частнее: орган исповеди и покаяния
Особенности покаянной дисциплины в Церкви, благоприятствовавшие распространению среди мирян монастырской покаянной дисциплины
Приложения
I. Свидетельство о тайне исповеди
ІІ. Свидетельства об исповеди Анастасия Синаита и Петра Хартофилакса
С. И. Смирнов
Список печатных трудов профессора С. И. Смирнова
Указатель имен
Список использованной литературы
Сергей Смирнов, проф. - Духовный отец в Древней Восточной Церкви: История духовничества на Востоке - Предисловие
По первоначальному плану предлагаемое исследование должно было выйти в одной книге. Но по мерехода работы увеличивался материал, намечались новые вопросы и открывались новые стороны вопросов, поставленных ранее. Все это намного расширило исследование и заставило разделить его на части. Автор считает нужным сказать об этом читателю, чтобы оградить себя до некоторой степени от упреков.
Так, в иных местах он делал ссылки на дальнейшие рассуждения в предлагаемой книге (см. с. 130, 208, примеч.; 259), между тем как с разделением исследования на две части эти отделы не вошли в первую книгу, а найдут себе место во второй. Следовательно, в данном случае автор не нарушил своего слова, а только отсрочил его исполнение. Постепенное расширение плана в деталях по мере его выполнения заметно в книге и также может сбивать читателя. Так, например, вторая половина главы III по оглавлению в тексте (с. 229) значительно короче, чем она вышла в результате. Полное и совершенно точное ее содержание читатель найдет в общем оглавлении книги.
Обширность и дробность материала, которым располагал автор, вызвали пропуски и недомолвки, думаем, до некоторой степени извинительные в сложной работе, тем более что они не колеблют выводов исследования, ни общих, ни частных. Поэтому, отлагая ряд добавлений и разъяснений до части ІІ, в конце настоящей книги автор делает лишь поправки некоторых неточностей, вкравшихся по недосмотру или забвению.
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