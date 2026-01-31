Монастыри были первоначально частными религиозными обществами, свободно самоуправлявшимися. Самостоятельно выработали они свой дисциплинарный строй, что можно видеть и из истории описанного института старчества. Такое положение монашества продолжалось более столетия. Когда во время монофизитскрго движения обнаружилось, что монашество представляет грозную силу, в своей независимости даже опасную для Церкви, церковное законодательство на Халкидонском Соборе (451) подчинило монастыри надзору епископов.

Из частного общества монастырь превратился в церковный институт. Но внутренней монастырской жизни правила IV Вселенского Собора не касались, и хотя впоследствии законодательство императорское (Юстиниана) и церковное (VII Вселенского и Двукратного Соборов) и занималось внутренней дисциплиной монастыря, однако не для изменения или преобразования ее, а только для упорядочения, чтобы упрочить в жизни монастырей дисциплину, выработанную устроителями монашества, только сохранить ее от расстройства - не больше.

Сергей Смирнов, проф. - Духовный отец в Древней Восточной Церкви: История духовничества на Востоке

М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский институт, 2003. 528 с.

ISBN 5-7429-0117-8

Сергей Смирнов, проф. - Духовный отец в Древней Восточной Церкви: История духовничества на Востоке

Предисловие

Глава I. Старчество в древних восточных монастырях

Значение термина πνευματικός πατήρ - spiritualis pater в общем и собственном смысле у писателей-подвижников периода Вселенских Соборов

Возникновение старчества

Внешняя организация старчества

Внутренняя организация старчества

Глава II. Исповедь и покаяние в древних монастырях Восток

Сакраментальная исповедь

Старческая исповедь

Орган тайной монашеской исповеди - старец

Глава IIІ Исповедь мирян пред старцами и покаянная дисциплина в Церкви до IX в

Служение миру древнего монашества

Исповедь мирян пред старцами

Покаянная дисциплина в Церкви периода Вселенских Соборов - частнее: орган исповеди и покаяния

Особенности покаянной дисциплины в Церкви, благоприятствовавшие распространению среди мирян монастырской покаянной дисциплины

Приложения

I. Свидетельство о тайне исповеди

ІІ. Свидетельства об исповеди Анастасия Синаита и Петра Хартофилакса

С. И. Смирнов

Список печатных трудов профессора С. И. Смирнова

Указатель имен

Список использованной литературы

Сергей Смирнов, проф. - Духовный отец в Древней Восточной Церкви: История духовничества на Востоке - Предисловие

По первоначальному плану предлагаемое исследование должно было выйти в одной книге. Но по мерехода работы увеличивался материал, намечались новые вопросы и открывались новые стороны вопросов, поставленных ранее. Все это намного расширило исследование и заставило разделить его на части. Автор считает нужным сказать об этом читателю, чтобы оградить себя до некоторой степени от упреков.

Так, в иных местах он делал ссылки на дальнейшие рассуждения в предлагаемой книге (см. с. 130, 208, примеч.; 259), между тем как с разделением исследования на две части эти отделы не вошли в первую книгу, а найдут себе место во второй. Следовательно, в данном случае автор не нарушил своего слова, а только отсрочил его исполнение. Постепенное расширение плана в деталях по мере его выполнения заметно в книге и также может сбивать читателя. Так, например, вторая половина главы III по оглавлению в тексте (с. 229) значительно короче, чем она вышла в результате. Полное и совершенно точное ее содержание читатель найдет в общем оглавлении книги.

Обширность и дробность материала, которым располагал автор, вызвали пропуски и недомолвки, думаем, до некоторой степени извинительные в сложной работе, тем более что они не колеблют выводов исследования, ни общих, ни частных. Поэтому, отлагая ряд добавлений и разъяснений до части ІІ, в конце настоящей книги автор делает лишь поправки некоторых неточностей, вкравшихся по недосмотру или забвению.