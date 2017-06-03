От автора.

Цитируя Плотина и других греческих мыслителей, я принципиально не использую диакритических знаков, заглавных букв и знаков препинания, ибо, как известно, древние греки диакритических знаков не заглавных букв не знали и знаков препинания не использовали.

На мой взгляд, то или иное издание текстов Плотина, наделённое диакритическими знаками, заглавными буквами и знаками препинания, является позднейшей односторонней интерпретацией.

Сам же первоисточник, свободный от диакритики, заглавных букв и знаков препинания, допускает иные прочтения и, как следствие, иные интерпретации.

Юлиан Евгеньевич Смирнов - О философии Плотина СПб:. Издательский проект "Quadrivium". 2017. — 704 с. ISBN 978-5-7164-0714-5 Тираж 200 экз. Юлиан Евгеньевич Смирнов - О философии Плотина - Содержание От автора Зло в реальности Плотина

Примечания

Исступление Плотина

Комментарий к трактату Плотина «О трёх главных ипостасях» (5.1)

Комментарий к трактату Плотина «О благе или едином» (6.9)

Комментарий к трактату Плотина «О нисхождении души в тела» (4.8)

Комментарий к трактату Плотина «О том, что такое зло и откуда оно» (1.8)

Примечания

Комментарий к трактату Плотина «Каким образом от первого то, что после первого, и о едином» (5.4)

Примечания

Вращения души вокруг бытия Примечания Библиография Приложения «Действующие лица» загробного мира Платона

Взгляд на диалог Платона «Евтифрон»

О «Седьмом письме» Платона

Комментарий к восьмой книге «О египетских мистериях» Ямвлиха

К вопросу о причинности у Прокла

Три доказательства бытия Божия Иоанна Дамаскина

Академия Платона. Определения

Плотин и Шопенгауэр о материи Светлой памяти Кирилла Ивановича Никонова

Юлиан Евгеньевич Смирнов - О философии Плотина - Зло в реальности Плотина Исследуя интерпретацию реальности, которую нам оставил Плотин, мы не можем не прийти к выводу о том, что взгляд Плотина на действительность и на место в ней зла настолько сложен и своеобразен, что до конца постигнуть глубину мысли греческого философа и понять все оттенки его учения представляется трудным и невозможным. Что такое зло (το κακον)? И каковы его истоки? Мы попытаемся ответить на эти вопросы и, исходя из сложных и многослойных рассуждений греческого мыслителя на эту тему, попробуем прикоснуться к тайне зла и пролить несколько лучей света на столь загадочный и парадоксальный предмет. Конечно, вопрос об истоках зла стоял и до Плотина: разные мыслители находили свой особый ответ на этот извечный вопрос. Например, Эмпедокл провозгласил любовь причиной добра, а вражду причиной зла (την φιλιαν αιτιαν ουσαν των αγαθών το νεικος των κακών); Эпикур же позднее заявлял о том, что «всё добро и зло — в ощущении» (παν αγαθον και κακον εν αισθησει). Мы увидим в дальнейшем, что Плотин, творчески и оригинально интерпретируя учение Платона, по-своему расставляет в нём акценты и, предлагая совсем иной взгляд на реальность, создаёт свою собственную картину мира [1] . Конечно, между учением Платона и философской доктриной Плотина есть много общего, и всё наследие Плотина можно счесть за творческий и многослойный комментарий к произведениям Платона, но следует подчеркнуть и то, что на Плотина повлияли и иные греческие мыслители, что он жил совсем в другую эпоху и что его взгляд на мир не мог не отличаться от воззрений сына бога Аполлона... При исследовании корней и истоков зла, обнаруженных нами на картине мира, написанной Плотином, нашим главным помощником будет Антропос: находясь в самом центре конечного сущего, Человек испытывает на себе влияние всех пластов реальности, — все уровни действительности на нём парадоксальным образом «перекрещиваются», с ним соприкасаются и в нём смыкаются. Будучи вовлечённым в самые разные слои действительности, Антропос содержит в себе все компоненты, все уровни и все грани реальности. Чтобы это лучше понять, мы обратимся к Человеку и посмотрим на мир его глазами. Изучение того места, которое занимает Антропос в реальности, позволит взглянуть на эту реальность с разных сторон и поможет обнаружить и осмыслить истоки и причины зла, существующего в нашем мире. Но прежде всего мы должны сказать о том «пласте» действительности, который окружает нас со всех сторон; мы должны здраво оценить то, что соприкасается с нами в обыденности, и нам следует понять то, с чем мы имеем дело на каждом шагу. Таковым, согласно Плотину, является «природа тел» (η σωματων φυσις) [2] , или, иначе говоря, «телесность» (η σωματοτης). По мысли Плотина, телесность — это «второе зло» (δεύτερον κακον). Оно причастно самому главному злу — материи: σωματων δε φυσις καθοσον μετεχει υλης (...) δεύτερον κακον («природа же тел, насколько причастна материи, (...) — второе зло») («Эн-неады» 1.8.4), — утверждает Плотин, и в этих словах ясно выражено его убеждение в том, что чувственно воспринимаемый мир (или, иначе говоря, мир телесности) трагическим образом причастен низшему и злейшему уровню реальности — материи. Η υλη («материя») — вот главное и первейшее зло: υλη τοινυν και ασθενειας ψυχηι αιτια και κακιας αιτια (.) κακη αυτη και πρωτον κακον («ибо материя — это и причина бессилия души и причина зла (...) злая сама, (она есть) первое зло») (там же, 1.8.14) [3] . Это главное зло «отягощает» (ενοχλει) телесность и, заражая её своими пагубными и тлетворными веяниями, привносит в неё смятение, сумбур и смерть. Таким образом, мы видим, что Плотин признавал одну из частей реальности в качестве первичного и абсолютного зла. Отмечая это, мы делаем очень важный шаг на пути познания сокрытых пружин зла и его таинственных истоков, ибо здесь нашему умственному взору открывается корень (или один из корней) того, что, «отягощая» нашу реальность, влечёт за собой вереницу бед, страхов и несчастий и является причиной страданий, горестей и пороков.

[1] «с точки зрения добра и зла» (лат.). [2] Разгромную критику гностических представлений о горних силах, «сотворивших» мироздание, можно найти в знаменитом сочинении Иринея (Иренея) Лионского. Кроме того, отрицательное отношение к философским построениям гностиков высказал и сам неоплатоник Плотин (в трактате 2.9). [3] «материя есть первое зло» (др.греч.).

2017-06-02