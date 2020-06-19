Несмотря на то что репутация авторов как таковых была сильно подмочена ранним постмодернизмом, ополчившимся против них, этот разряд людей пока еще не перевелся. Конечно, выживание авторов тревожит общественность и ее лидеров меньше, чем судьба белых журавлей, леопардов или (как в гуманном Европейском Cообществе) муки более близких человеку свиней, запертых в теcных хлевах. Но ведь не одним только социальным заказом движимы творческие начинания — у них есть собственная динамика. Даже если идеи, овладевающие массами, стали дефицитом, авторы, закрыв глаза на это неудобное для них обстоятельство, продолжают борьбу за существование. Пишущие берут свое количеством — их теперь, пожалуй, больше, чем прежде, в чем легко убедиться, выйдя в Интернет.

Игорь Смирнов - Превращения смысла

М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 304 с.

(Серия «библиотека журнала “Неприкосновенный запас”»)

ISBN 978-5-4448-0235-9

Игорь Смирнов - Превращения смысла - Содержание

I. К читателю, которого нет

II. «…Рим, который…»

III. В смысле, значит…

IV. Тот ist der Tod. О пределах умствования

V. О религиозной философиии

VI. По нулям. Нечто о ничто

VII. Формализм и нигилизм

VIII. История как смысл и как значение

VIII. Приложение: логика эпохальности

IX. Вести с театра военный действий

X. О чинах демонских

XI. Утечка смысла

Игорь Смирнов - Превращения смысла - К читателю, которого нет

Что беспокоиться об авторах? Кто вымер, так это читатель! Я имею в виду не адресатов блогов и не тех, кто вынужден своим положением к знакомству с книгами, например студентов. Речь идет не о лицах, горящих праздным любопытством к расхожей молве или обязанных изучать профессиональную литературу, а о читателе, испытывающем внутренний интерес, неукротимый позыв к новому знанию, каковое не имеет ничего общего со знанием недостающим, извлекаемым из Википедии. такого читателя больше нет. Можно спорить о том, почему он исчез. Погиб ли он под напором видеоинформации, пал ли жертвой глобализовавшегося прагматизма, разочаровался ли в без- и малоидейных авторах, уступил ли свое законное место человеку наслаждающемуся и развлекающемуся, отчаялся ли при столкновении с гигантским массивом текстов, накопленных за века, — любое из толкований здесь, как бы правдоподобно оно ни выглядело, не стоит потраченных на него умственных потуг, потому что его некому адресовать. без резонансной среды текст перестал быть социальным событием, шоком, стимулирующим дискуссии, которые захватывали бы общество.