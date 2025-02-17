В сентябре 1999 года Бог, используя различные средства, начал побуждать мою жену Патти и меня рассмотреть библейскую концепцию крещения Святым Духом, которое также называется «помазанием» и «исполнением» Святым Духом. После тщательного исследования и молитвы, мы решили просить Его об этом крещении. С тех пор мы пережили удивительные преобразования в Господе как на личном уровне, так и в своем служении. Этот опыт наилучшим образом может быть описан как возвращение нашей первой любви. Изменения в образе жизни начали происходить по мере того, как Дух спокойно совершал в нас Свою работу. То, что мы пережили (и переживаем), не следует путать - как это делают некоторые христиане - с даром языков. В крещении Святым Духом, которое нам довелось испытать, дар языков не присутствовал.

Общее представление

Концепция крещения Святым Духом представляет два вида деятельности Духа: одна направлена на то, чтобы вести нас к принятию Христа своим Спасителем и водному крещению; вторая же заключается в наполнении нас Духом для настоящей христианской жизни и совершения дела Божьего. Образцом для подражания и примером в этом является Иисус. Он был «рожден» от Духа, ведом Духом с самого детства до зрелого возраста и крещен в Иордане. Немедленно после водного крещения Он был крещен Духом Святым. После особого помазания Духом Он был приготовлен идти вперед и с особой силой, как никогда прежде сражаться с сатаной (например, во время искушения в пустыне). Он был наделен властью проповедовать и учить о Царстве Божьем, совершая служение исцеления и изгоняя демонов.

Иисус обещал, что всякий верующий будет творить дела большие, чем творил Он. Когда верующий получает крещение Святым Духом, именно с этого момента он наделяется властью творить такие дела, поскольку Дух, наполнявший Христа, наполнит и его. Несомненно, до опыта исполнения Духом Бог пребывает с верующим, потому что Он Сам призвал его и привел ко крещению. Однако верующий не обретет полноты силы Духа до тех пор, пока не получит крещение Святым Духом. Вот почему Иисус повелел ученикам ожидать излитая Духа в день Пятидесятницы.

Не всем довелось присутствовать во время изли- тия Духа в день Пятидесятницы. Книга Деяния апостолов указывает, что Бог продолжал крестить верующих Святым Духом и после дня Пятидесятницы.

Одним из способов свершения такого крещения была молитва и возложение рук (Деян. 8:12-17; 19:1-6). Этой модели последовал и я. Однако в возложении рук не всегда есть необходимость. Верующий может получить крещение Святым Духом благодаря ревностному посвящению своей жизни Богу и упованию в молитве на Его обетование даровать ему Духа в полноте.

Деннис Смит - Крещение Святым Духом - Что подразумевает это выражение? Кто нуждается в крещении Святым Духом? Почему нам необходимо его получить?

Пер. с англ. — К.: Джерело життя, 2007. — 128 с.

Деннис Смит - Крещение Святым Духом – Содержание

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