Возможно, вы уже задавались вопросом, что такое философия. Прежде чем мы дадим ответ на этот вопрос, заметим, что философия – это отнюдь не хобби для интеллектуалов, проводящих часы в отвлеченных размышлениях.

Философия рассматривает очень важные вопросы: о том, как правильно мыслить и как правильно жить. Наконец, философия исследует вопрос о самом смысле жизни, а также те мысли, которые были высказаны по данному вопросу. Ведь наши мысли определяют наше представление о себе самих и наше отношение к другим людям и к миру.

В уме каждого из нас – смесь идей о нас самих и о мире, и эти идеи имеют свои источники. В данной книге рассмотрены учения философов всех времен и народов, так или иначе пытавшихся разрешить основные проблемы бытия. Мы предприняли попытку показать важность философских учений, а также объяснить, почему и как эти учения вообще возникли. Таким образом, и свои мысли вы можете рассматривать в контексте истории философии: хотя сказано уже немало, однако еще далеко не все. Эта книга была написана, главным образом, для западного мира. Поэтому мы изложили те богословские и философские концепции, которые оказали наиболее существенное влияние на формирование западного общества. Наша книга не затрагивает восточную философию и нехристианские религии. Но даже если вы являетесь верующим, исповедующим другую религию, или же вообще не следуете никакой религии, эта книга будет полезна для вас, так как если вы живете в западном мире, вам необходимо понимать те принципы, на которых зиждется мышление этого мира.

Некоторые из рассматриваемых вопросов покажутся вам сложными. Но мы думаем, что усилия, которые вам придется затратить, будут затрачены не зря. Наш мир – это мир идей. За средствами массовой информации, телевидением, политическими дебатами и даже за системой образования зачастую стоят целые философские системы, а люди даже и не подозревают об этом. Если ваш разум сможет научиться свободно путешествовать по миру мысли – это станет для вас не только интересным, но и весьма полезным занятием. Вы сможете ориентироваться в огромном множестве мнений, верований и ценностей современного мира, вы научитесь определять, откуда пришли современные идеи и куда они ведут. Мы не могли в рамках нашей книги исследовать все важные идеи западной философии. Например, не было возможности рассмотреть труды Виттгенштейна или Спинозы.

И тем не менее мы надеемся, что эта книга будет полезной. Вопросы о смысле жизни, о Боге и о том, что есть реальность, по-прежнему волнуют людей, и мы должны научиться правильно мыслить и решать, на какой основе строить свою жизнь.

Примечание для преподавателей

Эта книга предназначена как для индивидуального изучения, так и для использования в учебных заведениях в качестве учебного пособия по истории философии и религии. В книге исследуется взаимосвязь философии и христианского богословия.

Кроме того, мы полагаем, что в современных учебных заведениях не всегда уделяется достаточно внимания истории философской и религиозной мысли, в то время как философия и религия лежат в основе нашего образа мышления. Знание же этой основы является определяющим для понимания современной нам реальности, включая религию и культуру.

Не многие из нас, преподавателей, являются философами, а тем более – богословами. Поэтому мы предприняли попытку написать книгу, которой смогли бы воспользоваться не только учащиеся, но и преподаватели. Каждая глава представляет законченную тему, главы снабжены вопросами и материалом для дальнейших размышлений. Многие главы могут быть рассмотрены отдельно, вне общего контекста книги.

Надеемся, книга окажется полезной, ведь в наше время, более чем когда-либо прежде, необходима осведомленность об идеях, стоящих за фасадом современных научных, культурных и социальных перемен. И наших учащихся необходимо научить правильно мыслить, что-бы они смогли сделать правильный выбор в жизни.

Линда Смит И, Вильям Рейпер – Путешествие по миру мысли. Введение в историю философии

Издатель: Свет на Востоке 240 стр., 2000

ISBN: 966-96626-0-5

Линда Смит И, Вильям Рейпер – Путешествие по миру мысли. Введение в историю философии – Содержание

Часть 1. Что и как мы можем познать? Введение в эпистемологию

1. Знание и разум

2. Теории познания

3. Вера и разум

Часть 2. Кто Я? Проблема личности

4. Природа души

5. Разум и тело в их разделённости

6. Какова ценность души?

Часть 3. Существует ли Бог? Философия религии

7. От Платона до Бертрана Рассела

8. "Пять путей" для доказательства бытия Бога

9. Доказательство из религиозного опыта

Часть 4. Пути познания. Рационализм и эмпиризм

10. Познание посредством разума

11. Познание посредством чувств

12. Пределы познания

Часть 5. Почему мы существуем? Экзистенциализм

13. Вера - высший путь жизни

14. Природа бытия

15. Свобода выбора

Часть 6. Только ли плод воображения? Психология

16. Бог как психологическая проекция

17. Бессознательное

18. Коллективное бессознательное

Часть 7. Какой должна быть организация общества? Политика

19. "Республика"

20. Крайний политический прагматик

21. Классовая борьба

Часть 8. Человек - мера всех вещей? Гуманизм

22. Зарождение гуманизма

23. По ту сторону добра и зла

24. Гуманизм в современном мире

Часть 9. Христос - кто Он? Личность Христа

25. Христология сквозь столетия

26. Царство Божие

27. Пойти за Иисусом

Часть 10. Чем является Библия? Проблемы интерпретации

28. Попытки понять Библию

29. Реформация

30. Библия и её современное осмысление

Часть 11. Располагает ли наука ответами? Наука и вера

31. Мироздание и эволюция

32. Смысл современной науки

33. Чудеса в мире науки

Часть 12. Так ли всё изменчиво и относительно? Релятивизм

34. Просвещение

35. Нравственный релятивизм

36. Плюрализм

Часть 13. Где границы реальности? Паранормальное

37. В поисках трансцендентального

38. Дьявол и все его дела

39. Проблема зла и страдания

Часть 14. Бог-МАТЬ или Бог-ОТЕЦ? Феминизм

40. Мужской эгоцентризм

41. Патриархат и женщина

42. Мужчина и женщина в Библии

Часть 15. Возрождение или заблуждение? Концепции "Нового века"

43. Смена парадигмы

44. Культ "Я"

45. Мир завтрашнего дня

Линда Смит И, Вильям Рейпер – Путешествие по миру мысли. Введение в историю философии – Проблема личности

Кто вы в действительности? Такой вопрос может показаться странным, но не приходилось ли вам, случайно увидев в зеркале свое отражение, вдруг удивленно подумать: кто это? Вы видите до боли знакомое лицо и секунду-другую размышляете, кто это и что позволяет мне осознавать себя самим собою вне зависимости от тела. Едва мы взглянем на себя со стороны – и возникает море вопросов:

Кто я?

Как я знаю, кто я?

Как мне знать, я сегодняшний – тот же,что и я вчерашний?

Что именно во мне позволяет мне быть живым?

Есть ли у меня душа, которая будет жить и после смерти тела?

Платон и проблема личности

Согласно учению Платона, личность (индивидуум) является частью физического мира, поскольку обладает телом, обеспечивающим чувственное восприятие. Но вместе с тем личность наделена нематериальным разумом, способным постигать вечные истины, лежащие вне пределов этого мира. Личность имеет также направляющую силу – душу, которую Платон уподоблял возничему колесницы, управляющему упряжкой из двух лошадей: разума и тела. Разум стремится проникнуть в высший мир идей и понять их; тело жаждет погрузиться в физический, чувственный мир.

Человеческая душа, связанная этими противоборствующими силами, пребывает между ними. Душа старается управлять ими, но оказывается в плену у тела. Следовательно, полагает Платон, люди не обладают подлинной свободой, если их жизнь сосредоточена на физических потребностях. Однако душа может освободиться от этих пут и направлять жизнь человека как в физическом, так и в интеллектуальном плане. Но только по окончании своего телесного существования душа воспаряет ввысь – в вечный мир идей.

Для Платона душа и тело – две совершенно разные вещи. Душа бессмертна; ее пребывание в теле носит временный характер.

Аристотель о душе

Представления Аристотеля во многом отличаются от того, что писал о душе Платон. В своем трактате «О душе» Аристотель изложил общую теорию того, чем, по его мнению, является душа. Здесь он придерживается общего для древнегреческих философов представления о душе как о жизненном принципе (активном целесообразном начале): исследовать сущность души – значит исследовать различные формы жизни. Простейшая форма жизни наблюдается у растений, которые могут питаться, расти, стареть и репродуцироваться. Следовательно, простейшая форма души определяется способ ностью к подобной деятельности, которая присуща всем формам жизни.

Таким образом, словом душа Аристотель

обозначает способ существования, характерный для определенной формы жизни. При этом душа не обязательно мыслится как нечто вечное или существующее отдельно от тела. Напротив, душа – это то, что дает телу жизнь. Далее, что касается животных, то они обладают дополнительными способностями, отсутствующими в растительном мире: способностью к чувственному восприятию и, в большинстве случаев, способностью к передвижению. Этому соответствует и более высокая форма души. Согласно Аристотелю, душой (по-гречески псюхэ) обладают в одинаковой степени и дуб, и страус, и обезьяна, и человек – понятие душа здесь отнюдь не тождественно понятию разум. Все живое обладает душой (псюхэ), но только человек является венцом творения. Исследуя представленную Аристотелем иерархическую организацию души, можно прийти к заключению, что у Аристотеля не было четкого определения понятия души.

Душа – это нечто такое, что заставляет тело функционировать. Такое понимание души не допускает отождествления ее с кусочком особого «духовного вещества», помещенного внутрь живого тела. Для Аристотеля обладать душой – то же, что обладать способностями; и душа для него – это не отдельная часть в человеке, функционирующая независимо от других его частей. Он пишет: «Спрашивать, являются ли душа и тело единым целым, так же неверно, как и спрашивать, составляет ли воск единое целое с формой, которую ему придали, или, говоря обобщенно, едины ли материя и то, материей чего она является».

В представлении Аристотеля проблемы

сосуществования души и тела и их взаимодействия просто не существует. Но, с другой стороны, такое осмысление души исключает всякую возможность бытия после смерти.

Платон утверждал, что душа существует до рождения и продолжает существовать после смерти тела, в котором обитала. Аристотель не был с этим согласен: как способности не могут существовать отдельно от людей, этими способностями обладающих, точно так же душа не может продолжать свое бытие после смерти личности. Разве могут привычки, характер и темперамент человека пережить его самого? Во времена Платона бытовало убеждение, что жизнь начинается тогда, когда душа входит в тело. Аристотель же утверждал, что душа и тело неразделимы: душа не может существовать без тела точно так же, как ходьба не может осуществляться без ног. Для работ Аристотеля характерен своего рода «биологический» подход к жизни: все движущие силы и принципы души «телесны»; быть живым существом означает быть телом с присущими ему определенными способностями и возможностями.

Аристотель не мыслит идею души в категориях вечности – для него душа существует здесь и сейчас как форма или способ существования тела. Позицию Аристотеля в данном вопросе можно назвать материалистической, поскольку он отвергает мысль Платона о трансцендентной природе души. Душа не приходит к человеку откуда-то извне. Единственное, по мнению Аристотеля, что приходит из запредельных сфер, – это мышление и интеллект, но для Аристотеля понятия душа и разум тождественными отнюдь не являются.

Бессмертие разума

Согласно теории Аристотеля, мышление является частью души – божественной и бессмертной, однако это не означает бессмертия личности. Но, в то же время, не следует рассматривать учение Аристотеля как вульгарно-материалистическую трактовку вопроса о бессмертии. Определяя разум как вечную категорию, Аристотель продолжает развивать представление о иерархической структуре души:

Так кем или чем мы будем после смерти: душой, отделившейся от тела? Или жить после смерти продолжает лишь наша мысль?

А кто или что мы сейчас? Усовершенствованный вариант растительной или животной жизни? Или же мы человечество, ибо обладаем душой, духовным началом?