Питание обеспечивает жизнедеятельность организма и является его важнейшей биологической потребностью.

Продукты, употребляемые в пищу, методы их кулинарной обработки и виды блюд, пищевые ограничения и предпочтения, правила приготовления и приема пищи – все это в совокупности образует систему питания, присущую каждому народу или региону, населенному близкими по культуре народами.

В системе питания отражены климатогеографические, исторические, религиозные, национальные, социально-экономические и другие факторы.

Борис Смолянский, Владислав Лифляндский - Священная кухня - Религия и питание

Амфора; Санкт-Петербург; 2015

ISBN 978-5-367-02793-8, 978-5-367-03838-5

Борис Смолянский, Владислав Лифляндский - Священная кухня - Религия и питание - Глава 1 - Православное христианство. Пищевые предписания

Христианство возникло в I в. н. э. в восточных провинциях Римской империи. Согласно христианскому вероучению, основателем христианства был Сын Божий Иисус Христос. Первоначально христианство складывалось в Палестине из течений и сект иудаизма, затем произошло размежевание с иудаизмом, имевшим этническую ограниченность. Возобладала религия, которая обращалась к страждущим всех национальностей, провозгласив равенство всех людей перед Богом. Кризис, охвативший Римскую империю, создал условия для распространения христианства. В 313 г. император Константин признал христианство и способствовал превращению его в господствующую религию. Закончились гонения на христиан, и христианство стало одной из мировых религий.



Христианство не является единой религией. Православие – одно из трех основных его направлений наряду с католицизмом и протестантизмом. После разделения Римской империи православие становится религией Восточной империи – Византии. Официальный раскол христианства на православную и Римско-католическую церкви оформился в 1054 г. В XVI в. в Европе началось антикатолическое движение и возник протестантизм. В настоящее время из христиан наиболее многочисленны католики, далее следуют протестанты, а затем православные.



В книге «Закон Божий» (1987) сказано: «Мы называемся православными христианами потому, что веруем в Господа нашего Иисуса Христа; веруем так, как изложено в Символе веры, и принадлежим к основанной самим Спасителем на Земле Единой, Святой, Соборной и Апостольской церкви, которая под руководством Духа Святого неизменно правильно и славно сохраняет учение Иисуса Христа». Таким образом, слово «православие» означает правильное вероисповедание, правильное прославление Бога. Заметим, что и другие ветви и течения христианства претендуют на сходное толкование своего вероучения.



Православное вероучение базируется на Священном Писании – Библии и Священном предании – решениях Вселенских соборов и трудах церковных авторитетов – Отцов Церкви.

Борис Смолянский, Владислав Лифляндский - Священная кухня - Религия и питание - Ханука