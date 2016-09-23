Смолянский - Священная кухня
Питание обеспечивает жизнедеятельность организма и является его важнейшей биологической потребностью.
Продукты, употребляемые в пищу, методы их кулинарной обработки и виды блюд, пищевые ограничения и предпочтения, правила приготовления и приема пищи – все это в совокупности образует систему питания, присущую каждому народу или региону, населенному близкими по культуре народами.
В системе питания отражены климатогеографические, исторические, религиозные, национальные, социально-экономические и другие факторы.
Борис Смолянский, Владислав Лифляндский - Священная кухня - Религия и питание
Амфора; Санкт-Петербург; 2015
ISBN 978-5-367-02793-8, 978-5-367-03838-5
ISBN 978-5-367-02793-8, 978-5-367-03838-5
Борис Смолянский, Владислав Лифляндский - Священная кухня - Религия и питание - Глава 1 - Православное христианство. Пищевые предписания
Христианство возникло в I в. н. э. в восточных провинциях Римской империи. Согласно христианскому вероучению, основателем христианства был Сын Божий Иисус Христос. Первоначально христианство складывалось в Палестине из течений и сект иудаизма, затем произошло размежевание с иудаизмом, имевшим этническую ограниченность. Возобладала религия, которая обращалась к страждущим всех национальностей, провозгласив равенство всех людей перед Богом. Кризис, охвативший Римскую империю, создал условия для распространения христианства. В 313 г. император Константин признал христианство и способствовал превращению его в господствующую религию. Закончились гонения на христиан, и христианство стало одной из мировых религий.
Христианство не является единой религией. Православие – одно из трех основных его направлений наряду с католицизмом и протестантизмом. После разделения Римской империи православие становится религией Восточной империи – Византии. Официальный раскол христианства на православную и Римско-католическую церкви оформился в 1054 г. В XVI в. в Европе началось антикатолическое движение и возник протестантизм. В настоящее время из христиан наиболее многочисленны католики, далее следуют протестанты, а затем православные.
В книге «Закон Божий» (1987) сказано: «Мы называемся православными христианами потому, что веруем в Господа нашего Иисуса Христа; веруем так, как изложено в Символе веры, и принадлежим к основанной самим Спасителем на Земле Единой, Святой, Соборной и Апостольской церкви, которая под руководством Духа Святого неизменно правильно и славно сохраняет учение Иисуса Христа». Таким образом, слово «православие» означает правильное вероисповедание, правильное прославление Бога. Заметим, что и другие ветви и течения христианства претендуют на сходное толкование своего вероучения.
Православное вероучение базируется на Священном Писании – Библии и Священном предании – решениях Вселенских соборов и трудах церковных авторитетов – Отцов Церкви.
Борис Смолянский, Владислав Лифляндский - Священная кухня - Религия и питание - Ханука
Будучи «меньшими» праздниками, Ханука, а также Пурим (характеристика его дана ниже) имеют большое значение в связи с историческими событиями, которым они посвящены, и позицией, которую они выражают. Праздник Ханука начинается вечером, накануне 25-го числа месяца кислев (ноябрь—декабрь), и продолжается 8 дней. Ханука – праздник огней, которые зажигают в честь чуда, которое произошло при освящении Иерусалимского храма после победы евреев в 164 г. до н. э. над чужеземцами-язычниками, осквернившими храм. Чудо заключалось в том, что масло в светильнике, которого должно было хватить только на один день, горело 8 дней.
Для празднования этого чуда в каждый из восьми дней Хануки надо зажигать свечи в домашнем светильнике (др. – евр. – «ханукие»). Эти 8 огней стали основным символом праздника. Фактически в церемонии участвуют 9 свечей, так как от одной свечи зажигают каждую из восьми остальных. Эти свечи нельзя использовать с какими-либо практическими целями. В первую ночь Хануки зажигают первую, на вторую ночь – вторую свечу и т. д., пока в последнюю ночь не будут гореть все свечи. Талмуд предписывает зажигать свечи в доме так, чтобы с улицы люди могли их видеть, то есть ставить девятисвечник (вариант меноры, чаще семисвечной) к окну. Основной религиозный смысл Хануки заключается в сопротивлении иудаизма ассимиляции и тем более покорению другими религиями, отвергающими символы Торы.
Традиция внесла в этот праздник жаренные в оливковом масле (в память чудесного масла в храме) всевозможные оладьи (латкес). Последние делали из размоченной и растертой в воде мацы с яйцом или из муки, творога и яичных белков, а впоследствии также из картофеля. Латкес едят горячими со сметаной, вареньем, медом.
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