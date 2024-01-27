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Снегирев Вениамин Алексеевич – Психология

Снегирев В.А. – Психология
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **Theology and Science, Science and Technology, Psychology Psychotherapy
Психология слишком две тысячи лет существует, как отдельная, самостоятельная отрасль знания, и имеет весьма обширную литературу, - между тем относится к разряду наук ещё неустановившихся, несформировавшихся окончательно. Область её исследований не определена с точностью, не допускающею разногласия; её задачи и конечная цель не установлены как следует; она не имеет строго определенного в теории и выработанного на практике в целом и подробностях метода и общего плана; терминология её относится к самым несовершенным и неточным. Даже самостоятельность её, как особой, отдельной науки, подвергается сомнению: многие считают её просто отделом Физиологии, главою этой науки. В виду такого положения науки, становится делом первой важности выяснить с возможною определенностью, выражаясь словами Льюиса, „что, именно, должно изучать в Психологии, с какою целью и каким образом изучать", т. е., употребляя технические выражения, - определить её область и предмет, её задачи и метод. От этого определения зависит всё развитие науки, правильный, единообразный, к одной цели направленный ход исследований в её области, при полном согласии в главном и при взаимной поддержке всех исследователей, идущих теперь разными путями и в разные стороны, иногда диаметрально, как увидим, противоположные, враждующих между собою и подрывающих труды друг друга. Вот почему в настоящее время, - время самых напряжённых усилий поставить Психологию на ту высоту точности, единообразия и всеобщности, какой достигли некоторые из наук естественных, - вопрос о правильной и прочной постановке психических исследований, вопрос о предмете, задаче и методе Психологии, - выдвинуть на первый план, - вызвал и постоянно вызывает специальные труды, значительно уже подвинувшие вперёд его решение. Правда, попытки в этом роде начались раньше - в Англии и Шотландии в XVII в., в Германии в начале текущего столетия; но, явившись под влиянием борьбы со схоластикой, попытки эти, по необходимости, были односторонними и приводили к крайностям. Только в наше время наступили для них благоприятные условия и явились шансы на успех, может быть, в недалёком будущем откроющийся, потому что только теперь вполне определились и выяснились все возможные и давно - в общих чертах - возникшие направления Психологии со всеми их недостатками и достоинствами. А главное, только теперь начинает ослабевать взаимная вражда и недоверие между их представителями, под влиянием развившегося сознания общности интересов и главной цели, также под влиянием сознания очевидной преувеличенности ожиданий, возбуждённых некоторыми из этих направлений, особенно материализмом новейшим в самом начале его возникновения). Таким образом, самое состояние науки невольно заставляет нас остановиться на общих вопросах о самом предмете, задачах и методе Психологии, под условием чего только может быть выяснено самое её образование, самый механизм построения её и идеал, к которому она стремится.

Снегирев В.А. – Психология – Систематический курс чтений по психологии В.А. Снегирева, э. профессора Казанской Духовной Академии - Воспроизведение издания 1893 г.

СПб.: Общество памяти игумении Таисии, 2008. - 768 с.
ISBN 978-5-91041-035-4

Снегирев В.А. – Психология – Содержание

От издателя
Биография и характеристика учёной деятельности В. А. Снегирёва
ВВЕДЕНИЕ
  • I. Предмет Психологии
  • II. Разделение общего состава Психологии и план её развития
  • III. Субстанциальность душевного начала
  • IV. Душевные явления, их характер и главные формы
  • V. Метод исследования душевных явлений
  • VI. Классификация душевных явлений
  • VII. Литература Психологии
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Основные состояния и процессы душевные
  • I. Основные душевные состояния
    • 1. Ощущение
    • 2-3. Чувство-волнение и стремление
    • 4. Идея
  • II. Основные душевные процессы
    • 1. Сознание
    • 2. Ассоциирование и воспроизведение душевных состояний
      • Творчество
    • 3. Внимание
    • 4. Память
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Сложные - высшие деятельности души
  • І. Ум
    • Явления познавательной деятельности.
      • 1. Процесс различения субъекта и объекта
        • а) Идея „я“, её образование, состав и изменения
        • б) Образование идеи „внешнего", - с его основными свойствами
      • 2. Восприятие и представление
      • 3. Общая идея
      • 4. Суждение и умозаключение
  • II. Сердце
    • Явления сердечной жизни, или чувствования.
      • 1. Чувствования, как особая область душевных явлений.
      • 2. Природа чувствования
      • 3. Свойства чувствований, обусловливающие их организацию и развитие
        • а) Законы организации сложных чувствований
        • б) Закон симпатии
      • 4. Классификация чувствований
      • 5. Характеристика групп чувствований
        • а) Волнения удовольствия и неудовольствия.
        • б) Волнения формальные
        • в) Волнения интеллектуальные
        • г) Аффекты
        • а) Любовь
        • Ь) Гнев и страх
        • с) Радость и горе
        • d) Волнения моральные
        • а) Эстетическое чувство.
        • Ь) Нравственное чувство
        • с) Религиозное чувство
  • III. Воля
    • Явления воли.
    • Действие и воля
      • а) Движения
      • б) Моменты волевого процесса
      • а) Потребность-стремление.
      • Ь) Желание
      • с) Мотивы действия
      • d) Столкновение и борьба мотивов
ОГЛАВЛЕНИЕ
Views 341
Rating 5.0 / 5
Added 27.01.2024
Author brat Vadim
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