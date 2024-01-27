Снегирев Вениамин Алексеевич – Психология

Психология слишком две тысячи лет существует, как отдельная, самостоятельная отрасль знания, и имеет весьма обширную литературу, - между тем относится к разряду наук ещё неустановившихся, несформировавшихся окончательно. Область её исследований не определена с точностью, не допускающею разногласия; её задачи и конечная цель не установлены как следует; она не имеет строго определенного в теории и выработанного на практике в целом и подробностях метода и общего плана; терминология её относится к самым несовершенным и неточным. Даже самостоятельность её, как особой, отдельной науки, подвергается сомнению: многие считают её просто отделом Физиологии, главою этой науки. В виду такого положения науки, становится делом первой важности выяснить с возможною определенностью, выражаясь словами Льюиса, „что, именно, должно изучать в Психологии, с какою целью и каким образом изучать", т. е., употребляя технические выражения, - определить её область и предмет, её задачи и метод. От этого определения зависит всё развитие науки, правильный, единообразный, к одной цели направленный ход исследований в её области, при полном согласии в главном и при взаимной поддержке всех исследователей, идущих теперь разными путями и в разные стороны, иногда диаметрально, как увидим, противоположные, враждующих между собою и подрывающих труды друг друга. Вот почему в настоящее время, - время самых напряжённых усилий поставить Психологию на ту высоту точности, единообразия и всеобщности, какой достигли некоторые из наук естественных, - вопрос о правильной и прочной постановке психических исследований, вопрос о предмете, задаче и методе Психологии, - выдвинуть на первый план, - вызвал и постоянно вызывает специальные труды, значительно уже подвинувшие вперёд его решение. Правда, попытки в этом роде начались раньше - в Англии и Шотландии в XVII в., в Германии в начале текущего столетия; но, явившись под влиянием борьбы со схоластикой, попытки эти, по необходимости, были односторонними и приводили к крайностям. Только в наше время наступили для них благоприятные условия и явились шансы на успех, может быть, в недалёком будущем откроющийся, потому что только теперь вполне определились и выяснились все возможные и давно - в общих чертах - возникшие направления Психологии со всеми их недостатками и достоинствами. А главное, только теперь начинает ослабевать взаимная вражда и недоверие между их представителями, под влиянием развившегося сознания общности интересов и главной цели, также под влиянием сознания очевидной преувеличенности ожиданий, возбуждённых некоторыми из этих направлений, особенно материализмом новейшим в самом начале его возникновения). Таким образом, самое состояние науки невольно заставляет нас остановиться на общих вопросах о самом предмете, задачах и методе Психологии, под условием чего только может быть выяснено самое её образование, самый механизм построения её и идеал, к которому она стремится.

Снегирев В.А. – Психология – Систематический курс чтений по психологии В.А. Снегирева, э. профессора Казанской Духовной Академии - Воспроизведение издания 1893 г.

СПб.: Общество памяти игумении Таисии, 2008. - 768 с.

ISBN 978-5-91041-035-4

Снегирев В.А. – Психология – Содержание

От издателя

Биография и характеристика учёной деятельности В. А. Снегирёва

ВВЕДЕНИЕ

I. Предмет Психологии

II. Разделение общего состава Психологии и план её развития

III. Субстанциальность душевного начала

IV. Душевные явления, их характер и главные формы

V. Метод исследования душевных явлений

VI. Классификация душевных явлений

VII. Литература Психологии

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Основные состояния и процессы душевные

I. Основные душевные состояния 1. Ощущение 2-3. Чувство-волнение и стремление 4. Идея

II. Основные душевные процессы 1. Сознание 2. Ассоциирование и воспроизведение душевных состояний Творчество 3. Внимание 4. Память



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Сложные - высшие деятельности души

І. Ум Явления познавательной деятельности. 1. Процесс различения субъекта и объекта а) Идея „я“, её образование, состав и изменения б) Образование идеи „внешнего", - с его основными свойствами 2. Восприятие и представление 3. Общая идея 4. Суждение и умозаключение

II. Сердце Явления сердечной жизни, или чувствования. 1. Чувствования, как особая область душевных явлений. 2. Природа чувствования 3. Свойства чувствований, обусловливающие их организацию и развитие а) Законы организации сложных чувствований б) Закон симпатии 4. Классификация чувствований 5. Характеристика групп чувствований а) Волнения удовольствия и неудовольствия. б) Волнения формальные в) Волнения интеллектуальные г) Аффекты а) Любовь Ь) Гнев и страх с) Радость и горе d) Волнения моральные а) Эстетическое чувство. Ь) Нравственное чувство с) Религиозное чувство

III. Воля Явления воли. Действие и воля а) Движения б) Моменты волевого процесса а) Потребность-стремление. Ь) Желание с) Мотивы действия d) Столкновение и борьба мотивов



ОГЛАВЛЕНИЕ