Снегирев Вениамин Алексеевич – Психология
Психология слишком две тысячи лет существует, как отдельная, самостоятельная отрасль знания, и имеет весьма обширную литературу, - между тем относится к разряду наук ещё неустановившихся, несформировавшихся окончательно. Область её исследований не определена с точностью, не допускающею разногласия; её задачи и конечная цель не установлены как следует; она не имеет строго определенного в теории и выработанного на практике в целом и подробностях метода и общего плана; терминология её относится к самым несовершенным и неточным. Даже самостоятельность её, как особой, отдельной науки, подвергается сомнению: многие считают её просто отделом Физиологии, главою этой науки. В виду такого положения науки, становится делом первой важности выяснить с возможною определенностью, выражаясь словами Льюиса, „что, именно, должно изучать в Психологии, с какою целью и каким образом изучать", т. е., употребляя технические выражения, - определить её область и предмет, её задачи и метод. От этого определения зависит всё развитие науки, правильный, единообразный, к одной цели направленный ход исследований в её области, при полном согласии в главном и при взаимной поддержке всех исследователей, идущих теперь разными путями и в разные стороны, иногда диаметрально, как увидим, противоположные, враждующих между собою и подрывающих труды друг друга. Вот почему в настоящее время, - время самых напряжённых усилий поставить Психологию на ту высоту точности, единообразия и всеобщности, какой достигли некоторые из наук естественных, - вопрос о правильной и прочной постановке психических исследований, вопрос о предмете, задаче и методе Психологии, - выдвинуть на первый план, - вызвал и постоянно вызывает специальные труды, значительно уже подвинувшие вперёд его решение. Правда, попытки в этом роде начались раньше - в Англии и Шотландии в XVII в., в Германии в начале текущего столетия; но, явившись под влиянием борьбы со схоластикой, попытки эти, по необходимости, были односторонними и приводили к крайностям. Только в наше время наступили для них благоприятные условия и явились шансы на успех, может быть, в недалёком будущем откроющийся, потому что только теперь вполне определились и выяснились все возможные и давно - в общих чертах - возникшие направления Психологии со всеми их недостатками и достоинствами. А главное, только теперь начинает ослабевать взаимная вражда и недоверие между их представителями, под влиянием развившегося сознания общности интересов и главной цели, также под влиянием сознания очевидной преувеличенности ожиданий, возбуждённых некоторыми из этих направлений, особенно материализмом новейшим в самом начале его возникновения). Таким образом, самое состояние науки невольно заставляет нас остановиться на общих вопросах о самом предмете, задачах и методе Психологии, под условием чего только может быть выяснено самое её образование, самый механизм построения её и идеал, к которому она стремится.
Снегирев В.А. – Психология – Систематический курс чтений по психологии В.А. Снегирева, э. профессора Казанской Духовной Академии - Воспроизведение издания 1893 г.
СПб.: Общество памяти игумении Таисии, 2008. - 768 с.
ISBN 978-5-91041-035-4
Снегирев В.А. – Психология – Содержание
От издателя
Биография и характеристика учёной деятельности В. А. Снегирёва
ВВЕДЕНИЕ
- I. Предмет Психологии
- II. Разделение общего состава Психологии и план её развития
- III. Субстанциальность душевного начала
- IV. Душевные явления, их характер и главные формы
- V. Метод исследования душевных явлений
- VI. Классификация душевных явлений
- VII. Литература Психологии
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Основные состояния и процессы душевные
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I. Основные душевные состояния
- 1. Ощущение
- 2-3. Чувство-волнение и стремление
- 4. Идея
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II. Основные душевные процессы
- 1. Сознание
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2. Ассоциирование и воспроизведение душевных состояний
- Творчество
- 3. Внимание
- 4. Память
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Сложные - высшие деятельности души
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І. Ум
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Явления познавательной деятельности.
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1. Процесс различения субъекта и объекта
- а) Идея „я“, её образование, состав и изменения
- б) Образование идеи „внешнего", - с его основными свойствами
- 2. Восприятие и представление
- 3. Общая идея
- 4. Суждение и умозаключение
- 1. Процесс различения субъекта и объекта
- Явления познавательной деятельности.
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II. Сердце
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Явления сердечной жизни, или чувствования.
- 1. Чувствования, как особая область душевных явлений.
- 2. Природа чувствования
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3. Свойства чувствований, обусловливающие их организацию и развитие
- а) Законы организации сложных чувствований
- б) Закон симпатии
- 4. Классификация чувствований
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5. Характеристика групп чувствований
- а) Волнения удовольствия и неудовольствия.
- б) Волнения формальные
- в) Волнения интеллектуальные
- г) Аффекты
- а) Любовь
- Ь) Гнев и страх
- с) Радость и горе
- d) Волнения моральные
- а) Эстетическое чувство.
- Ь) Нравственное чувство
- с) Религиозное чувство
- Явления сердечной жизни, или чувствования.
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III. Воля
- Явления воли.
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Действие и воля
- а) Движения
- б) Моменты волевого процесса
- а) Потребность-стремление.
- Ь) Желание
- с) Мотивы действия
- d) Столкновение и борьба мотивов
ОГЛАВЛЕНИЕ
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