Безусловно мусульманство не является творческим произведением одного лица, и что Мохаммед не может быть понят вне исторической обстановки и атмосферы, в которой он воспитался и вырос. Площадь, занимаемая Аравией, составляет громадное пространство в 2500 км длины и около 1000 ширины. Население Аравии не только с самых древних времен, разделяется на оседлое и кочевое, населенное семитскими племенами. В исторической энцик­лопедии читаем: семиты- термин, введенный в науку немецкими учеными А. Шельцером и И. Эйхгорном в 18в. для обозначения народов, характеризующихся принадлежностью к особой семье языков, общим ареалом расселения, общими чертами особого культа, сходными чер­тами. В начале 600 годов свободные от завоевателей (не было желающих завоевывать дикую пустыню) пограничные арабские области были вовлечены в историческую жизнь и подверглись разнообразным влияниям, шедшим из Византии и из Персии.

Обе империи в целях обороны от бедуинов поддерживали то или другое пограничное племя и платили жалованье его шейху, чтобы он оберегал границу от других кочевых племен. Так образовались два арабских владе­ния: одно на Евфрате, где господствовали лахмиды, другое – на границе Сирии под управле­нием гассанидов. В византийских летописях представители того и другого рода нередко упо­минаются под именем филархов, которые то состоят в дружественных отношениях с империей, то изменяют ей и поступают на жалованье к Персии. Оба эти пограничные владения служили посредником в отношениях между вольными бедуинами и культурными империями. Почти беспрерывные войны между Персией и Византией в VI в., в которых арабы принимали дея­тельное участие, создали условия позволяющие арабам жить войной и грабежами. Это посте­пенно привело их к мысли о слабости сил Византийской империи и о возможности начать с ней самостоятельную борьбу за преобладание на Востоке. Из гассанидов наибольшей известностью пользуется Гариф (или Арефа по византийской летописи), современник императора Юстиниана, носивший сан патрикия и правивший ара­бами имея титул короля.

Наиболее знаменитым в королевстве лахмидов был Эль-Мундир, или Аламундар (V в.). Уже в середине V в. в Центральной Аравии осуществляется попытка объ­единения нескольких племен в одно политическое целое и стремление направить эти объеди­ненные силы арабов на север. Арабы объединились под началом племени Кинда; этот союз был чрезвычайно опасен потому, что мог увеличиться соединившись с гассанидами или лахмидами. Византийское правительство, старалось держать равновесие между вассальными араб­скими вождями. Войны между греками и персами окончились в VII в. полным разгромом Персии Противоположность между Севером и Югом хорошо описана в Библии: беспокойные бедуины Севера, сыны Измаила, и оседлое, культурное население Юга, жители государства Сабейского (или Савского). Провинции по берегу Красного моря, Геджас и Йемен, с весьма отдаленных времен отличались иным характером жизни, чем другие части Аравии. Писатель того времени так описывает Аравию: «Там можно видеть прекрасные здания, великолепные деревья, каналы и реки, пересекающие страну во всех направлениях.

Путешественник мог пройти эту страну от одного конца до другого, не испытав солнечного зноя, на всем пути он находил достаточную тени, ибо деревья покрывали всю эту страну. Обитатели пользовались дарами жизни и в обилии имели все необходимое. Плодородная земля, чистый воздух, ясное небо, многочисленные источники, сильное государство, твердое правительство – все способ­ствовало тому, чтобы сделать из этой страны обетованную землю. Жители отличались благо­родством характера и благорасположенностью к иностранцам и к путешественникам». Благо­приятные условия жизни этой части Йемена зависели от знаменитых мелиоративных каналов Магреба. От этих каналов зависело плодородие страны, мелиоративная система поддержива­лась в исправном состоянии (была разрушена в более позднее время). Красное море имело важное значение в мировой торговле, как в древнее время, так и в средние века. В Южной Аравии рано создались торговые общества. На юго-востоке Ара­вии в провинции Гадрамаут находится местность, производившая знаменитый во всем мире дорогой ладан, а на юго-западе была добыча золота.

Значение Аравии во всемирной торговле усилилось во время Юстиниана, т. к. постоянные войны с Персией закрыли обычные пути, которыми сирийское и египетское население и побережья Средиземного моря поддерживало свои сношения с Персией и Индией. Эта торговля пошла теперь двумя путями в обход вла­дений персидского царя: один – северней Каспия, другой – Красным морем. Таким образом через Аравию шли вина греческих островов, шерстяные ткани Милета, пурпур тирский, ману­скрипты Египта и Пергама, товары Индии, слоновая кость и черепаховые изделия Африки, рабы, китайский шелк, обезьяны, павлины. Часть товаров направлялась водой, часть шла тран­зитом, караванами через Аравию. С древних времен был известен сухопутный, караванный путь между Йеменом и Сирией. Он шел через область Гадрамаут в страну Сабейскую, затем береговой плодородной полосой через Мекку и Медину к Синайскому полуострову на Петру и Газу. Там были расположены основные склады товаров, привозимых в Европу и вывозимых на Восток. Эта страна была разделена на несколько самостоятельных государств, между кото­рыми Сабейское занимало первое место. Долина Геджас самой природой была предназначена как главный караванный путь между Сирией и Южной Аравией.

На этом пути лежали два места, получившие извест­ность в истории: Мекка и Медина, в древности называемые Макораба и Ясриб. Здесь были глав­ные пункты караванной дороги, и уже в древнее время эти два города получили большое значе­ние. Население их было смешанное, особенно было много северных поселенцев. Известно, что во время Мохаммеда в Северном Гёджасе было много еврейского населения. Это объясняет почему истоки новой арабской религии относятся к Аврааму (иудейская основа). Понятно, что это смешанное население с течением времени усвоило арабский язык и культурные традиции и в Мекке иудейство имело свое религиозное и политическое влияние. Зарождение в Мекке религии ислама, которому суждено было получить мировое историческое значение, объясня­ется именно торговым значением Мекки. Для жителей Мекки и ее окрестностей было важно принять меры к защите идущих на север караванов. Лучшим средством для достижения этой цели было поставить торговлю под защиту чужых для местных бедуинов богов, такой религией стал культ Кааба. Возник союз из племен Геджаса, который выполнял главную роль в поклонении Каабе и пользовался авто­ритетом между дикими арабскими племенами.

Александр Снегоцкий – Ислам и первый халифат. Мифы – религии – цивилизации

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Издательство – «Издательские решения» – 2019 г. / 45 с.

ISBN 978-5-00-506557-5

Александр Снегоцкий – Ислам и первый халифат. Мифы – религии – цивилизации – Содержание

Пророк Мохаммед

Арабы и Персидская империя

Глава 1. Пророк Мохаммед

Территория и исторические аспекты

Религиозный культ Каабы

Пророк Мохаммед (Мухаммед, Магомет, Мохаммад) – жизнь и деяния

Религиозное учение. Коран.

Избрание калифа.

Глава 2. Завоевательные войны. Арабского халифата.

Арабы и Византийская империя.

Арабы и Персидская империя.

Арабские войны в Египте и северной Африки.

Глава 3. Религиозные направления в Исламе.