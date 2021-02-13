Снигирев - Священное Писание Ветхого Завета

Предлагаемая книга является первым выпуском в серии пособий для изучения Священного Писания Ветхого Завета. Издания этой серии рассчитаны в первую очередь на учащихся духовных школ, что обусловило структуру и содержание как всей серии, так и каждого выпуска в отдельности. В основу издания положены лекции по Ветхому Завету, библейской археологии и палестиноведению, прочитанные автором в Калужской Духовной семинарии в 1996- 2006 учебных годах. Настоящая серия пособий написана исходя из насущной потребности духовных школ в таких учебниках для изучения Священного Писания Ветхого Завета, которые не только учитывали бы лучшие достижения отечественных и зарубежных библеистов, но и базировались на святоотеческой традиции истолкования Священного Писания.

Книга Бытия уже при своей окончательной фиксации состояла из 10 разделов, начинающихся словами элле тольдот (то есть таково происхождение [родословие]). В послепленный период весь текст ветхозаветных книг был разбит на отделы, приблизительно соответствовавшие нынешним главам (сэдарим) и стихам (пэсуким). Однако разделение это не было еще стабильным — даже средневековые иудейские списки Пятикнижия делят его то на 154, то на 167, то на 175 сэдарим. Моисей заповедал прочитывать книгу Закона всему народу в праздник кущей субботнего года (см.: Втор. 31, 9-10). В послепленное время закон прочитывался за субботними богослужениями в вавилонских синагогах за год, а в палестинских — за три. Богослужебные разделы законоположительных книг назывались парашот. Чтения из Пророков назывались гафтарот. Учительные книги также имели разделение на зачала, однако их богослужебное применение в послепленный период было не повсеместным. В новозаветное время в каждой из местных церквей существовало свое собственное деление текстов книг Ветхого Завета, соответствовавшее богослужебным чтениям.

Создание системы богослужебных зачал было предварено разделением библейского текста вначале Оригеном в его Гекзаплах, а затем блаженным Иеронимом Стридонским. На известные нам главы библейский текст был разделен в XIII веке Стефаном Лангтоном, профессором Парижского университета, впоследствии архиепископом Кентерберийским. Кардинал Гуго де Сен-Шер произвел первую попытку разделения библейского текста на стихи, обозначив их латинскими буквами. Существующее сейчас разделение на стихи было сделано в XVI веке кальвинистом Робером Этьеном, основателем французской лексикографии. В изданной им в 1555 году греко-латинской билингве цифры стихов стояли еще на полях. Через десять лет преемник Кальвина Теодор Беза внес их в сам библейский текст.

Протоиерей Снигирев Ростислав - Священное Писание Ветхого Завета - Вып. 1: Введение в изучение Священного Писания Ветхого Завета

Учебное пособие. В 10 вып.

Саратов: Изд-во Саратовской епархии, 2006, 128 с.

ISBN 5-98599-017-6

Протоиерей Снигирев Ростислав - Священное Писание Ветхого Завета - Вып. 1: Введение в изучение Священного Писания Ветхого Завета - Содержание

От автора

Состав серии

1. Понятие о Священном Писании

2. Наименование собрания священных книг

3. Разделение книг Ветхого Завета по содержанию

4. Разделение текста книг Ветхого Завета

5. Количество книг Ветхого Завета

6. Понятие о канонических и неканонических книгах Ветхого Завета

7. Понятие о богодухновенности Священного Писания

8. История ветхозаветного текста

9. История формирования канона Ветхого Завета

10. Древнейшие текстуальные традиции и переводы книг Ветхого Завета

11. Научные дисциплины, занимающиеся изучением Священного Писания

12. Святая Земля

13. Библиография серии

Принятые сокращения