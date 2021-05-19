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Снодграсс - Притчи Иисуса

Снодграсс - Притчи Иисуса
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, Biblical Studies, Theology, Educational, Reference

Притчи были рассказаны в очень непростом контексте, на который проливают свет многочисленные параллельные тексты, и предполагают знакомство с древней культурой. Они затрагивают самые разные темы, включая, помимо всего прочего, древнюю сельскохозяйственную практику, свадебные обычаи, отношения господ и рабов, а также иудаизм и его историю.

Их продолжают исследовать с самых разных точек зрения, и любому, кто хочет разобраться в контексте первого столетия и узнать бытующие среди ученых мнения, необходимо вот такое пособие. Каждый, кто собирается проповедовать или учить по притчам, должен хорошо знать тот мир, где притчи прозвучали впервые, понимать замысел их рассказчика и знать, как эти притчи трактуются в современной научной литературе.

Клайн Снодграсс - Притчи Иисуса - Полный путеводитель по притчам Иисуса Христа

  • Пер. с англ. - СПб.: Мирт, 2014. - 926 с.

  • ISBN 978-5-88869-293-6

  • Klyne Snodgrass

  • Originally published in the USA under the title STORIES WITH INTENT A Comprehensive Guide to the Parables of Jesus

Клайн Снодграсс - Притчи Иисуса - Полный путеводитель по притчам Иисуса Христа

Предисловие

Сокращения и условные обозначения

Притчи Иисуса. Введение

  • Необходимые исторические сведения

  • Что такое притча?

  • Классификация притч

  • Как быть с аллегорией?

  • Отличительные черты притч Иисуса

  • Распределение притч

  • Как толковать притчи?

  • Новозаветная критика — предпосылки, вопросы, методы и практика

Притчи в древнем мире

  • Ветхий Завет

  • Раннееврейские источники

  • Греко-римские источники

  • Первая церковь

  • Более поздние еврейские источники

Благодать и ответственность

  • Притча о немилосердном заимодавце (Мф. 18:23-35)

  • Притча о двух должниках (Лк. 7:41-43)

Притчи о потерянном и найденном

  • Композиция Лк. 15

  • Притча о заблудшей овце (Мф. 18:12— 14/Лк. 15:4—7)

  • Притча о пропавшей монете (Лк. 15:8-10)

  • Притча о двух блудных сыновьях и отцовском сострадании (Лк. 15:11-32)

Притча о сеятеле и предназначение притч (Мф. 13:3-23; Мк. 4:3-20; Лк. 8:5-15)

Притчи о пришедшем Царстве в Мф. 13, Мк. 4 и Лк. 13

  • Притча о растущем семени (Мк. 4:26-29)

  • Притча о пшенице и плевелах (Мф. 13:24-30, 36-43)

  • Притча о горчичном зерне (Мф. 13:31-32; Мк. 4:30-32; Лк. 13:18-19)

  • Притча о закваске (Мф. 13:33; Л к. 13:20-21)

  • Притча о сокровище (Мф. 13:44)

  • Притча о жемчужине (Мф. 13:45-46)

Притчи конкретно об Израиле

  • Притча о неплодной смоковнице (Лк. 13:6-9)

  • Притча о двух сыновьях (Мф. 21:28-32)

  • Притча о злых виноградарях (Мф. 21:33-46; Мк. 12:1-12; Лк. 20:9-19; Ев. Фом. 69-70)

  • Притчи о брачном пире и званом ужине (Мф. 22:1-14; Лк. 14:15-24; Ев. Фом. 68)

Притчи о следовании за Христом

  • Притча о двух строителях (Мф. 7:24-27/Лк. 6:47-49

  • Притча о добром самарянине (Лк. 10:25-37)

  • Притча о наемных работниках (Мф. 20:1-16)

  • Притчи о строителе башни и царе, собравшемся на войну (Лк. 14:28-32)

  • Притчи о деньгах

  • Притча о неразумном богаче (Лк. 12:16-21)

  • Притча о неверном управителе (Лк. 16:1-13)

  • Притча о богаче и Лазаре (Лк. 16:19-31)

Притчи о Боге и молитве

  • Притча о друге, пришедшем в полночь (Лк. 11:5-8)

  • Притча о неправедном судье (Лк. 18:1-8)

  • Притча о фарисее и мытаре (Лк. 18:9-14)

Притчи эсхатологии будущего

  • Притча о неводе (Мф. 13:47-50)

  • Свод эсхатологических притч

  • Притча о верном и неверном рабе (Мф. 24:45-51; Лк. 12:42-46)

  • Притчаодесяти девах (Мф. 25:1-13)

  • Притчи о минах и талантах (Мф. 25:14-30; Л к. 19:11-27)

  • Притча об овцах и козлах (Мф. 25:31 -46)

Эпилог

Приложения

  • Употребление παραβολή (parabolS) в Новом Завете

  • Употребление глагола (mäSal) в Ветхом Завете

  • Употребление существительного (mäSal) в Ветхом Завете

  • Употребление παραβολή (parabolS) в Септуагинте

  • Употребление παραβολή (parabolS) в трудах апостольских отцов церкви

  • Классификация притч

Библиография

  • Первоисточники

  • Вторичные источники

Клайн Снодграсс - Притчи Иисуса - Полный путеводитель по притчам Иисуса Христа - Из предисловия

Притчи - «простые» истории Иисуса, эти жемчужины мудрости о Боге и жизни, оказываются совсем не такими простыми, и заложенный в них смысл куда сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Порой разобраться в том, что хотел сказать Иисус, совсем нелегко. Притчи Иисуса есть у нас только в том виде, в каком их запомнила первая церковь и как их пересказали авторы Евангелий. С другой стороны, наша задача вовсе не так непосильна, как утверждают некоторые, и иногда все действительно очень просто.

Притчи не нужно сокращать, переписывать, приглаживать, психологизировать и теологизировать посредством инородных христологических доктрин или учений об искуплении, вырванных из контекста и зажатых в жесткие рамки. Мы должны дать им возможность высказаться и прислушаться к их голосам. Некоторые притчи ясны как Божий день, и хотя в них содержится немало нюансов и исторических тонкостей, о которых можно спорить и писать длинные трактаты, тем не менее они требуют не столько разъяснения, сколько послушания. «Поверьте!» — фактически, говорят они нам. Или: «Перестаньте сопротивляться и сделайте то, что нужно!» Чтобы понять, к чему призывает притча о добром самарянине, особые комментарии не нужны. Несмотря на многочисленные исследования, посвященные этой притче (которые мы рассмотрим позднее), притча призывает нас перестать сопротивляться и начать исполнять сказанное в ней слово.

25/12/2014

Views 4 987
Rating 4.2 / 5
Added 19.05.2021
Author brat Kliment
Rate this publication:
4.2/5 (27)

Comments (10 comments)

E
eroxin 4 years ago

Спацибо!
S
Sergey05 5 years ago

Спасибо за оцифровку глубокого исследования по притчам Христа!
D
deynar 5 years ago

Спасибо! Отличная книга.
T
tarasenko 5 years ago

Спасибо за хорошую книгу в хорошой отцифровке! По притчам у нас, увы, совсем мало, а ведь это - важная тема для новозаветников и спецов по иудаизму Второго Храма.
R
rusik 8 years ago

Добрый день! как я могу скачать эту книгу. Или у меня кончился срок регистрации? Как я могу продлить?
E
esxatos 7 years ago

Правила клуба
G
gios76 9 years ago

спасибо.
B
brat Aleksey 11 years ago
Серьезнейший труд  Клайна Снодграсса для глубоко изучения Притч Нашего Господа Иисуса Христа! Огромное спасибо клубу! 
P
pikalov 11 years ago
Очень хорошая книга! Спасибо!
B
brat Andron 11 years ago
спасибо, кажется, солидный труд...

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