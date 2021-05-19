Притчи были рассказаны в очень непростом контексте, на который проливают свет многочисленные параллельные тексты, и предполагают знакомство с древней культурой. Они затрагивают самые разные темы, включая, помимо всего прочего, древнюю сельскохозяйственную практику, свадебные обычаи, отношения господ и рабов, а также иудаизм и его историю.

Их продолжают исследовать с самых разных точек зрения, и любому, кто хочет разобраться в контексте первого столетия и узнать бытующие среди ученых мнения, необходимо вот такое пособие. Каждый, кто собирается проповедовать или учить по притчам, должен хорошо знать тот мир, где притчи прозвучали впервые, понимать замысел их рассказчика и знать, как эти притчи трактуются в современной научной литературе.

Клайн Снодграсс - Притчи Иисуса - Полный путеводитель по притчам Иисуса Христа

Пер. с англ. - СПб.: Мирт, 2014. - 926 с.

ISBN 978-5-88869-293-6

Klyne Snodgrass

Originally published in the USA under the title STORIES WITH INTENT A Comprehensive Guide to the Parables of Jesus

Клайн Снодграсс - Притчи Иисуса - Полный путеводитель по притчам Иисуса Христа

Предисловие

Сокращения и условные обозначения

Притчи Иисуса. Введение

Необходимые исторические сведения

Что такое притча?

Классификация притч

Как быть с аллегорией?

Отличительные черты притч Иисуса

Распределение притч

Как толковать притчи?

Новозаветная критика — предпосылки, вопросы, методы и практика

Притчи в древнем мире

Ветхий Завет

Раннееврейские источники

Греко-римские источники

Первая церковь

Более поздние еврейские источники

Благодать и ответственность

Притча о немилосердном заимодавце (Мф. 18:23-35)

Притча о двух должниках (Лк. 7:41-43)

Притчи о потерянном и найденном

Композиция Лк. 15

Притча о заблудшей овце (Мф. 18:12— 14/Лк. 15:4—7)

Притча о пропавшей монете (Лк. 15:8-10)

Притча о двух блудных сыновьях и отцовском сострадании (Лк. 15:11-32)

Притча о сеятеле и предназначение притч (Мф. 13:3-23; Мк. 4:3-20; Лк. 8:5-15)

Притчи о пришедшем Царстве в Мф. 13, Мк. 4 и Лк. 13

Притча о растущем семени (Мк. 4:26-29)

Притча о пшенице и плевелах (Мф. 13:24-30, 36-43)

Притча о горчичном зерне (Мф. 13:31-32; Мк. 4:30-32; Лк. 13:18-19)

Притча о закваске (Мф. 13:33; Л к. 13:20-21)

Притча о сокровище (Мф. 13:44)

Притча о жемчужине (Мф. 13:45-46)

Притчи конкретно об Израиле

Притча о неплодной смоковнице (Лк. 13:6-9)

Притча о двух сыновьях (Мф. 21:28-32)

Притча о злых виноградарях (Мф. 21:33-46; Мк. 12:1-12; Лк. 20:9-19; Ев. Фом. 69-70)

Притчи о брачном пире и званом ужине (Мф. 22:1-14; Лк. 14:15-24; Ев. Фом. 68)

Притчи о следовании за Христом

Притча о двух строителях (Мф. 7:24-27/Лк. 6:47-49

Притча о добром самарянине (Лк. 10:25-37)

Притча о наемных работниках (Мф. 20:1-16)

Притчи о строителе башни и царе, собравшемся на войну (Лк. 14:28-32)

Притчи о деньгах

Притча о неразумном богаче (Лк. 12:16-21)

Притча о неверном управителе (Лк. 16:1-13)

Притча о богаче и Лазаре (Лк. 16:19-31)

Притчи о Боге и молитве

Притча о друге, пришедшем в полночь (Лк. 11:5-8)

Притча о неправедном судье (Лк. 18:1-8)

Притча о фарисее и мытаре (Лк. 18:9-14)

Притчи эсхатологии будущего

Притча о неводе (Мф. 13:47-50)

Свод эсхатологических притч

Притча о верном и неверном рабе (Мф. 24:45-51; Лк. 12:42-46)

Притчаодесяти девах (Мф. 25:1-13)

Притчи о минах и талантах (Мф. 25:14-30; Л к. 19:11-27)

Притча об овцах и козлах (Мф. 25:31 -46)

Эпилог

Приложения

Употребление παραβολή (parabolS) в Новом Завете

Употребление глагола (mäSal) в Ветхом Завете

Употребление существительного (mäSal) в Ветхом Завете

Употребление παραβολή (parabolS) в Септуагинте

Употребление παραβολή (parabolS) в трудах апостольских отцов церкви

Классификация притч

Библиография

Первоисточники

Вторичные источники

Клайн Снодграсс - Притчи Иисуса - Полный путеводитель по притчам Иисуса Христа - Из предисловия

Притчи - «простые» истории Иисуса, эти жемчужины мудрости о Боге и жизни, оказываются совсем не такими простыми, и заложенный в них смысл куда сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Порой разобраться в том, что хотел сказать Иисус, совсем нелегко. Притчи Иисуса есть у нас только в том виде, в каком их запомнила первая церковь и как их пересказали авторы Евангелий. С другой стороны, наша задача вовсе не так непосильна, как утверждают некоторые, и иногда все действительно очень просто.

Притчи не нужно сокращать, переписывать, приглаживать, психологизировать и теологизировать посредством инородных христологических доктрин или учений об искуплении, вырванных из контекста и зажатых в жесткие рамки. Мы должны дать им возможность высказаться и прислушаться к их голосам. Некоторые притчи ясны как Божий день, и хотя в них содержится немало нюансов и исторических тонкостей, о которых можно спорить и писать длинные трактаты, тем не менее они требуют не столько разъяснения, сколько послушания. «Поверьте!» — фактически, говорят они нам. Или: «Перестаньте сопротивляться и сделайте то, что нужно!» Чтобы понять, к чему призывает притча о добром самарянине, особые комментарии не нужны. Несмотря на многочисленные исследования, посвященные этой притче (которые мы рассмотрим позднее), притча призывает нас перестать сопротивляться и начать исполнять сказанное в ней слово.

25/12/2014