Снодграсс - Притчи Иисуса
Притчи были рассказаны в очень непростом контексте, на который проливают свет многочисленные параллельные тексты, и предполагают знакомство с древней культурой. Они затрагивают самые разные темы, включая, помимо всего прочего, древнюю сельскохозяйственную практику, свадебные обычаи, отношения господ и рабов, а также иудаизм и его историю.
Их продолжают исследовать с самых разных точек зрения, и любому, кто хочет разобраться в контексте первого столетия и узнать бытующие среди ученых мнения, необходимо вот такое пособие. Каждый, кто собирается проповедовать или учить по притчам, должен хорошо знать тот мир, где притчи прозвучали впервые, понимать замысел их рассказчика и знать, как эти притчи трактуются в современной научной литературе.
Клайн Снодграсс - Притчи Иисуса - Полный путеводитель по притчам Иисуса Христа
Пер. с англ. - СПб.: Мирт, 2014. - 926 с.
ISBN 978-5-88869-293-6
Klyne Snodgrass
Originally published in the USA under the title STORIES WITH INTENT A Comprehensive Guide to the Parables of Jesus
Клайн Снодграсс - Притчи Иисуса - Полный путеводитель по притчам Иисуса Христа
Предисловие
Сокращения и условные обозначения
Притчи Иисуса. Введение
Необходимые исторические сведения
Что такое притча?
Классификация притч
Как быть с аллегорией?
Отличительные черты притч Иисуса
Распределение притч
Как толковать притчи?
Новозаветная критика — предпосылки, вопросы, методы и практика
Притчи в древнем мире
Ветхий Завет
Раннееврейские источники
Греко-римские источники
Первая церковь
Более поздние еврейские источники
Благодать и ответственность
Притча о немилосердном заимодавце (Мф. 18:23-35)
Притча о двух должниках (Лк. 7:41-43)
Притчи о потерянном и найденном
Композиция Лк. 15
Притча о заблудшей овце (Мф. 18:12— 14/Лк. 15:4—7)
Притча о пропавшей монете (Лк. 15:8-10)
Притча о двух блудных сыновьях и отцовском сострадании (Лк. 15:11-32)
Притча о сеятеле и предназначение притч (Мф. 13:3-23; Мк. 4:3-20; Лк. 8:5-15)
Притчи о пришедшем Царстве в Мф. 13, Мк. 4 и Лк. 13
Притча о растущем семени (Мк. 4:26-29)
Притча о пшенице и плевелах (Мф. 13:24-30, 36-43)
Притча о горчичном зерне (Мф. 13:31-32; Мк. 4:30-32; Лк. 13:18-19)
Притча о закваске (Мф. 13:33; Л к. 13:20-21)
Притча о сокровище (Мф. 13:44)
Притча о жемчужине (Мф. 13:45-46)
Притчи конкретно об Израиле
Притча о неплодной смоковнице (Лк. 13:6-9)
Притча о двух сыновьях (Мф. 21:28-32)
Притча о злых виноградарях (Мф. 21:33-46; Мк. 12:1-12; Лк. 20:9-19; Ев. Фом. 69-70)
Притчи о брачном пире и званом ужине (Мф. 22:1-14; Лк. 14:15-24; Ев. Фом. 68)
Притчи о следовании за Христом
Притча о двух строителях (Мф. 7:24-27/Лк. 6:47-49
Притча о добром самарянине (Лк. 10:25-37)
Притча о наемных работниках (Мф. 20:1-16)
Притчи о строителе башни и царе, собравшемся на войну (Лк. 14:28-32)
Притчи о деньгах
Притча о неразумном богаче (Лк. 12:16-21)
Притча о неверном управителе (Лк. 16:1-13)
Притча о богаче и Лазаре (Лк. 16:19-31)
Притчи о Боге и молитве
Притча о друге, пришедшем в полночь (Лк. 11:5-8)
Притча о неправедном судье (Лк. 18:1-8)
Притча о фарисее и мытаре (Лк. 18:9-14)
Притчи эсхатологии будущего
Притча о неводе (Мф. 13:47-50)
Свод эсхатологических притч
Притча о верном и неверном рабе (Мф. 24:45-51; Лк. 12:42-46)
Притчаодесяти девах (Мф. 25:1-13)
Притчи о минах и талантах (Мф. 25:14-30; Л к. 19:11-27)
Притча об овцах и козлах (Мф. 25:31 -46)
Эпилог
Приложения
Употребление παραβολή (parabolS) в Новом Завете
Употребление глагола (mäSal) в Ветхом Завете
Употребление существительного (mäSal) в Ветхом Завете
Употребление παραβολή (parabolS) в Септуагинте
Употребление παραβολή (parabolS) в трудах апостольских отцов церкви
Классификация притч
Библиография
Первоисточники
Вторичные источники
Клайн Снодграсс - Притчи Иисуса - Полный путеводитель по притчам Иисуса Христа - Из предисловия
Притчи - «простые» истории Иисуса, эти жемчужины мудрости о Боге и жизни, оказываются совсем не такими простыми, и заложенный в них смысл куда сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Порой разобраться в том, что хотел сказать Иисус, совсем нелегко. Притчи Иисуса есть у нас только в том виде, в каком их запомнила первая церковь и как их пересказали авторы Евангелий. С другой стороны, наша задача вовсе не так непосильна, как утверждают некоторые, и иногда все действительно очень просто.
Притчи не нужно сокращать, переписывать, приглаживать, психологизировать и теологизировать посредством инородных христологических доктрин или учений об искуплении, вырванных из контекста и зажатых в жесткие рамки. Мы должны дать им возможность высказаться и прислушаться к их голосам. Некоторые притчи ясны как Божий день, и хотя в них содержится немало нюансов и исторических тонкостей, о которых можно спорить и писать длинные трактаты, тем не менее они требуют не столько разъяснения, сколько послушания. «Поверьте!» — фактически, говорят они нам. Или: «Перестаньте сопротивляться и сделайте то, что нужно!» Чтобы понять, к чему призывает притча о добром самарянине, особые комментарии не нужны. Несмотря на многочисленные исследования, посвященные этой притче (которые мы рассмотрим позднее), притча призывает нас перестать сопротивляться и начать исполнять сказанное в ней слово.
25/12/2014
Спацибо!
Спасибо за оцифровку глубокого исследования по притчам Христа!
Спасибо! Отличная книга.
Спасибо за хорошую книгу в хорошой отцифровке! По притчам у нас, увы, совсем мало, а ведь это - важная тема для новозаветников и спецов по иудаизму Второго Храма.
Добрый день! как я могу скачать эту книгу. Или у меня кончился срок регистрации? Как я могу продлить?
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спасибо.