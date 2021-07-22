Таинство Евхаристии — главнейшее таинство Христианской Церкви. В свершении Евхаристии Церковь пребывает истинным телом Христовым, собрание верующих поистине становится Церковью Христовой. Все прочие церковные Таинства также издревле располагаются вокруг Божественной литургии как Таинства таинств. Само существо Церкви Евхаристично, потому без Евхаристии нет Церкви, а без Церкви не может быть Евхаристии.

Причащаясь Божественных Тела и Крови Христовых, мы становимся все вместе единым народом Божьим, Единым Телом Христовым, а значит, Церковью. Между тем известно, что Церковь пользовалась и пользуется многочисленными видами чинопоследования Божественной литургии. Читатель книги сам убедится, сколь велико это разнообразие, но вместе с тем он также заметит, что во всех православных литургиях всегда сохраняется при всех их отличиях единое ядро. Многообразие форм Евхаристического канона свидетельствует о том, что Дух дышит, где хочет (Ин 3,8). Наблюдая такое разнообразие форм анафорыв Православной Церкви и отличие их от форм чинопоследования иных церквей, становится очевидным единство Православия в древнюю эпоху от Востока и до Запада по всей ойкумене. Знакомство с разновидностями форм Божественной литургии несомненно принесет пользу всякому православному человеку, стремящемуся к полноценному познанию Предания церковного. История сложения Евхаристического канона в литургические формы, которые практикуются в Церкви в наше время, безусловно, поможет всякому любознательному христианину познать единство православного Предания.

Собрание древних литургий восточных и западных - Анафора евхаристическая молитва

Издательство «ДАРЪ», 2007 год — 1024 с.

ISBN 978-5-485-00134-6

Собрание древних литургий восточных и западных - Анафора евхаристическая молитва - Содержание

Предисловие к новому изданию

Введение

Предварительные сведения о цели и составе сборника

Древние свидетельства о литургии Свидетельства Священного Писания Свидетельства мужей апостольских Свидетельства св. отцов и церковных писателей второго и третьего столетий Свидетельства, заимствуемые из Апостольских правил и канонических посланий св. отцов Из послания епископов Антиохийского собора против Павла Самосатского, епископа Антиохийского Свидетельства из актов мученических Свидетельство проконсула Плиния Младшего



Раздел первый. Литургии Иерусалимско-Антиохийские

Литургия Апостольских Постановлений Предисловие Чинопоследование литургии Апостольских постановлений

Греческая литургия св. Апостола Иакова Предисловие Чинопоследование греческой литургии св. Апостола Иакова

Сирийская литургия св. Апостола Иакова Предисловие Чинопоследование сирийской литургии св. Апостола Иакова

Греческая литургия св. Василия Великого Предисловие Чинопоследование греческой литургии св. Василия Великого

Сирийская литургия св. Василия Великого Предисловие Чинопоследование сирийской литургии св. Василия Великого

Литургия св. Иоанна Златоуста Предисловие Чинопоследование литургии св. Иоанна Златоуста

Литургия св. Григория, просветителя Армении Предисловие Чинопоследование литургии Армянской церкви

Приложение к первому разделу древних литургий

Раздел второй. Литургии Александрийские

Литургия эфиопского текста Апостольских Постановлений Предисловие Чинопоследование литургии эфиопского текста Апостольских Постановлений

Литургия св. Апостола и Евангелиста Марка Предисловие Чинопоследование литургии св. Апостола и Евангелиста Марка

Коптская литургия св. Кирилла Александрийского Предисловие Чинопоследование коптской литургии св. Кирилла Александрийского

Общая эфиопская литургия Предисловие Чинопоследование общей эфиопской литургии

Приложение ко второму разделу древних литургий

Раздел третий. Литургии Месопотамские

Литургия св. Апостолов Фадцея и Мария Предисловие Чинопоследование литургии св. Апостолов Фаддея и Мария

Литургия Нестория Предисловие Чинопоследование литургии Нестория

Приложение к третьему разделу древних литургий

Раздел четвертый. Западные литургии греческого типа

Литургия галльская и испано-готская Предисловие Чинопоследование литургии галльской и испано-готской

Литургия галликанская Предисловие Чинопоследование галликанской литургии (в день Рождества Христова)

Литургия мосарабская Предисловие Чинопоследование мосарабской литургии

Литургия Медиоланская Предисловие Чинопоследование Медиоланской литургии

Приложение к четвертому разделу древних литургий

Раздел пятый. Западно-римские литургии

Литургия по Сакраментарию папы Геласия 1 Предисловие Чинопоследование литургии по Сакраментарию папы Геласия 1

Литургия по Сакраментарию папы Григория Великого Предисловие Чинопоследование литургии по Сакраментарию папы Григория Великого

Литургия римско-католическая Предисловие Чинопоследование римско-католической литургии

Прибавление к пятому разделу древних литургий. Литургия Преждеосвященных Даров Предисловие Чинопоследование литургии Преждеосвященных Даров



И. А. Карабинов. Анафора: евхаристическая молитва. Опыт историко-литургического анализа

Предисловие

I. Происхождение анафоры

II. Образование схемы анафоры

III. Установительные слова, призывание Святого Духа и ходатайства

IV. Некоторые Евхаристические молитвы в частности

Собрание древних литургий восточных и западных - Анафора евхаристическая молитва – Введение

Установленная Иисусом Христом и переданная Церкви святыми Его учениками и апостолами Божественная литургия — в сущности одна во всех древних православных церквах Востока и Запада и даже в древних неправославных церквах восточных, каковы церкви несторианская и монофизитская. Одна она не только в отношении к установлению от одного Иисуса Христа и не только в смысле одинакового значения, ей усвояемого, но и по единству существенных составных частей во всех древних литургиях. Во всех древних литургиях одна апостольская основа, состоящая из следующих, неизменных частей: псалмопения и пения вообще святых песней, чтения Священного Писания, поучения, общих молитв, предуготовительных к возношению Святых Даров, и молитвы собственно и в частнейшем смысле Евхаристической при самом возношении Святых Даров. Далее, литургия во всех древних церквах одна не только по единству главных основных своих частей, но и по единству основной темы, проходящей через важнейшую ее часть — молитву возношения Святых Даров, равно как по единству и неизменности важнейших Евхаристических изречений или возгласов, соединяющих отдельные части этой молитвы. В этом смысле древние христианские церкви, православные и неправославные, с полным правом могут сказать, что они имеют апостольскую литургию и соблюдают ее в сущности неизменно со времен апостольских.

Но если рассматривать ее со стороны подробностей и частностей, со стороны несущественной внешности, литургия различных древних церквей христианского мира далеко не одинакова. Внешний вид литургии в различных странах христианского мира и в различные времена был весьма разнообразен. В одной стране и в одной церкви мы находим литургию в одном виде, в другой — в другом, и притом в одной и той же церкви литургия имела различный вид в различные периоды ее истории. И это потому, что от апостолов литургия дошла до нас не в письменном виде, не в каком-либо списке, который бы св. апостолы оставили нам и повелели сохранять неизменно во всех его частностях и букве, а в устном предании, по которому они заповедали церкви сохранять неизменно только заповеданное ими существенное в литургии. Определение же несущественного, как-то: количества и порядка чтений Священного Писания, количества и самого текста песнопений, молитв, разного рода обрядовых действий и тому подобного — предоставили усмотрению своих преемников. Сказанное нами не есть наша личная догадка или предположение, не имеющее исторических для себя данных, а имеет твердые и прочные основания в исторических фактах и свидетельствах древней святоотеческой письменности. О преемстве литургии от апостолов не в письменном виде, а по устному преданию прямо и совершенно ясно и решительно говорит св. Василий Великий. «Кто из святых, — спрашивает он, — оставил нам письменно (έγγράφως) слова призывания, которыми освящается хлеб в Евхаристии и Чаша благословения? Ибо мы не довольствуемся тем, что вспоминаем Апостол и Евангелие, но и прежде и после произносим другие слова, которые мы приняли из предания неписаного (άγραφου διδασκαλίας), как имеющие силу для Таинства» (О Святом Духе, гл. 27).

О свободе, которую предоставили св. апостолы своим преемникам и которой последние пользовались в выборе и в определении количества чтений из Св. Писания, мы находим ясное и решительное свидетельство у св. Иустина Мученика. «Читаются, — говорит он в описании литургии (Апология 1, гл. 67), — памятники апостолов или писания пророков столько, сколько позволяет время (μέχρις έγχωρεί)». О зависимости количества и объема молитв от благоусмотрения предстоятеля первенствующей церкви свидетельствует тот же св. отец Церкви (там же). «Затем, — говорит он, — все вместе встаем и воссылаем молитвы. Когда же окончим молитву, как я выше сказал, приносится хлеб и вино и вода, и предстоятель также воссылает молитвы и благодарения, сколько он может (όση δΰναμις αύτω)». Относительно св. песнопений, употребляющихся в литургии, известно, что многие из них составлены гораздо позднее времен апостольских, и история точно определяет время, когда они составлены. Можно указать немало и других исторических фактов, заимствуемых из рассказов св. отцов: Григория Богослова, Амвросия, Епифания, из сочинений которых видно, что в первые века было предоставлено много свободы предстоятелю церкви в устроении внешнего вида литургии, равно как и на восьмое апостольское правило, на слова так называемых Апостольских Постановлений (VII, 27), на определения некоторых Соборов, наконец, на исторически известное участие некоторых великих и святых мужей в составлении молитв, песнопений и в устроении литургии в ее целом, что немыслимо было бы, если бы апостолы наперед все установили и определили. Более обстоятельное раскрытие всего сказанного можно найти в «Очерке истории литургии нашей Православной Церкви», составленном профессором A.Л. Катанским и напечатанном в «Христианском чтении» за 1868 г.