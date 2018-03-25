Издание коптских текстов, которое должно было предшествовать их переводу в серии GCS, было почти готово к выходу в 1912 году (пять печатных листов были готовы, шестой с ключом к указателю был уже утвержден к печати), когда авария трубы в подвале типографии в Лейпциге уничтожила практически всё. Во время Первой мировой войны и в послевоенные годы были запрещены сами попытки восстановить утраченное. Лишь незадолго до своей смерти (17 апреля 1938 г.) К. Шмидт приступил к подготовке нового издания, которое должно было производиться с чистовиков, имевшихся в распоряжении К. Шмидта. И тут произошла новая задержка, связанная на сей раз со смертью К. Шмидта и со сложностями, которые возникли при поисках его личного экземпляра в домашнем архиве покойного. И только в начале мая 1939 года редакция TU получила, наконец, авторский оригинал». По оттискам 1912 года в 1939 году коптский текст был отпечатан офсетным способом.

Предысторию опубликования этой рукописи мне поведал профессор Д. Эльтестер, и она оказалась настолько красноречивой, что я передаю её дословно: «Над изданием трёх гностических сочинений, содержащихся в берлинском папирусе № 8502, воистину тяготел злой рок. История началась с того, что в 1896 году на заседании Берлинской (Прусской) Академии наук (SPAW, Jg. 1986, S. 839 ff. =Sb В 1896) Карл Шмидт зачитал текущий отчёт о только что приобретенном коптском папирусе. Во введении к первому тому коптских гностических сочинений К. Шмидт ещё в 1905 году уведомил читателя о том, что «во втором томе должны быть опубликованы ещё три сочинения Берлинского кодекса, которые до сих пор оставались в рукописном виде».

Пересказ и характеристика этого источника отсутствуют в первом и втором немецком изданиях. Но именно благодаря Х.-М. Шенке, осуществившему второе издание BG, мы получаем доступ к этому тексту, причём не как к некоему изолированному произведению, но как к таковому на должном месте, т. е. в составе того сборника, который его и содержал. Таким образом, весь сборник оказался издан и переведён целиком. Следуя традиции, начало которой в отношении этого собрания сочинений положил еще его первый издатель Вальтер Тилль, сначала перескажем содержание этого произведения.

Действие, по мнению Х.-М. Шенке, происходит, по-видимому, ещё в Иерусалиме вскоре после Вознесения Господня. В одно из воскресений возле дома апостола привычно собирается толпа, уповая на очередное чудо исцеления, дарованное апостолу самим Спасителем (128,1-7). Пётр, по-видимому, не сразу выходит к собравшимся, а страсти тем временем накаляются. И вот к народу спускается апостол. Но один из присутствующих, то ли обидевшись на Петра за то, что заставил себя ждать, то ли из-за дурного нрава, то ли будучи вездесущим фарисеем (хотя на это прямо не указывается), обратился к апостолу с язвительным вопросом: «Пётр! Вот ты, прямо у всех на виду, совершил много чудес исцеления. Слепым дал ты прозреть, глухим вернул слух, паралитики благодаря тебе стали двигаться, как если бы и не болели вовсе, одряхлевшим и истощенным ты вернул воочию у всех былые бодрость и силу. Всё это так. Но почему же ты своей собственной дочери, повзрослевшей красавице, девственнице, глубоко и искренне верующей, помочь не хочешь? (128,10-129,2). Ведь она же разбита односторонним параличом, и ей не остаётся ничего иного, как лежать всё время напролёт неподвижно (и это в её-то годы!) в своём углу?! Как всё это прикажешь понимать? Чужих ты исцеляешь, а своим помочь не можешь? Или не хочешь? Или ты просто отрёкся от неё?» (129,2-8). В ответ на это апостол выразил на своём лице некую гамму эмоций, передаваемую глаголом, который выражает практически всё, что угодно — от добродушной улыбки до едкой издёвки. Но предположим самый мягкий вариант.

Итак, апостол улыбнулся и произнёс примерно следующее: «Сын мой! Бог весть, почему она такая. Раскинь-ка своим умом: неужели Бог настолько бессилен, что не смог бы даровать ей исцеление? (129,10-16). Но только для того, чтобы вы, маловеры, убедились в том, что всё в Его руках, и дабы укрепились в своей вере в Него, смотрите!» Сказав это, через распахнутую дверь апостол вперился взором в свою дочь и громко, дабы слышали все, приказал: «Встань немедленно! И да поможет тебе в этом не кто иной, как Сам Иисус! Пройдись-ка в присутствии этих сих туда-сюда в совершенном здравии и подойди ко мне!» (130,3-7). Как ни в чём не бывало, она так и поступила и сошла вниз к толпе. Имел ли в виду апостол, что исцеление может быть имитировано дьявольскими силами, или нет — остаётся только гадать.