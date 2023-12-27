Социология семьи, рассматриваемая в широком смысле как социологическая наука о семье, является старейшей интеллектуальной дисциплиной. Издревле все попытки осмысления общественной жизни людей так или иначе, но неминуемо были связаны с пониманием семейно-ролевой организации. Интерес к происхождению человечества и к человеческой истории всегда сопровождается интересом к браку, семье, родству как специфическим формам существования, сохранения и возобновления жизни поколений.

Социология семьи в узком смысле как часть общей социологии, как теория «среднего уровня» рассматривает особую сферу жизнедеятельности и культуры согласованно действующей группы людей (семьи). Социология семьи имеет дело с групповым, а не с индивидуальным субъектом жизнедеятельности. Группа людей, связанных семейно-родственными отношениями, образует ту часть социальной реальности, которую изучает социология семьи, фокусируя внимание на совместной жизнедеятельности членов семьи, т.е. на семейном образе жизни.

Подчеркивая групповое качество семейной жизнедеятельности, социология семьи не остается безразличной к индивиду, но рассматривает его как члена семьи, как составную часть такого целого, которое не редуцируется к отдельной личности. Социология семьи пересекается с социологией личности, но исследует личность прежде всего сквозь призму социокультурных внутрисемейных ролей, сквозь призму семейной принадлежности личности. В социологии семьи личность предстает не в своей абстрактной телесной бесполости, а конкретно как муж или жена, как отец или мать, как брат или сестра, как сын или дочь.

Индивидуальное своеобразие накладывает отпечаток на стиль исполнения внутрисемейных ролей, проявляющийся через конфигурации межличностных взаимосвязей и взаимоотношений. Поэтому социология семьи изучает семейно-родственные формы совместной жизни малой группы людей, семейный образ жизни в сравнении с одиночно-холостяцким, изучает в единстве и целостности взаимосвязь родительства-супружества-родства, т.е. собственно семью. Отдельно и супружество, и родительство, и родство могут рассматриваться в целях удобства научного анализа, но не как самостоятельные институты. В последнее время наметились тенденции к этому расчленению единого предмета социологии семьи на три обособленные части, к размыванию семьи как целостности взаимной жизнедеятельности.

А. И. Антонов - Социология семьи - Учебник

Под ред. проф. А.И. Антонова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Академический проект, 2020. — 640 с.

ISBN 978-5-8291-3127-2

А. И. Антонов - Социология семьи – Содержание

Предисловие научного редактора (А.И. Антонов)

Раздел L СОЦИОЛОГИЯ СЕМЬИ КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ

Глава 1. Предмет социологии семьи (А. И. Антонов) § 1. Место социологии семьи в системе социальных наук о семье § 2. Семья в системе координат структуры и динамики § 3. Макро- и микросоциология семьи § 4. Об опасности подмены объекта исследования в социологии семьи

Глава 2. Понятие семьи: функции и структуры (А.И. Антонов) § 1. Определение семьи § 2. Функции семьи § 3. Типология семейных структур

Глава 3. Становление социологии семьи как самостоятельной дисциплины. Основные теоретические подходы (А.И. Антонов) § 1. История изучения семьи § 2. Эволюционный подход к улучшению семьи как социального института § 3. Функциональный подход к изучению семьи как социального института § 4. Эмпирическое исследование семьи как первичной группы § 5. Анализ семьи как института и малой группы § 6. Основные парадигмы социологического объяснения семейных изменений § 7. Становление фамилистической школы социологии в России § 8. Основные теоретические подходы

Глава 4. Социология семьи в России (Г.В. Соколова) § 1. Теоретические подходы и направления §2. Традиционный подход § 3. Семья в 1920— 30-е годы



Раздел II. СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ СЕМЬИ

Глава 5. Исторические изменения семьи как социального, института (А. И. Антонов) § 1. Дофамилистическая эпоха § 2. Семья в доиндустриальную эру § 3. Семья и индустриализация § 4. Критерии эффективности института семьи

Глава 6. Наследование семейной собственности и право первородства (майорат) (А.Б. Синельников) § 1. Майорат и экономические аспекты брачности и рождаемости § 2. Причины отсутствия майората в России § 3. Причины отмены майората § 4. Значение последствий майората для развития рыночной экономики

Глава 7. Семейная социализация (А. И. Антонов) § 1. Общая социализация как формирование в семье диспозиционной структуры социального поведения личности § 2. Семейная социализация и права ребенка § 3. Исторические особенности семейной социализации



Раздел III. ФАМИЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И СТРУКТУРЫ КАК ОБЪЕКТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Глава 8. Семейное единство, жизненный цикл семьи, взаимоотношения в семье (А. И. Антонов) § 1. Семья как социально-символическое единство § 2. Жизненный цикл семьи § 3. Неполнота жизненного цикла семьи § 4. Генеалогическое исследование семьи § 5. Межличностные отношения в семье

Глава 9. Брачный выбор (В.М. Медков) § 1. Определение брака § 2. Брачный отбор и его детерминанты § 3. Социально-психологические и психологические теории брачного выбора § 4. Современные теоретические парадигмы и концепции брачного поведения населения

Глава 10. Семья и сексуальность (В.М. Медков) § 1. Понятие сексуального поведения § 2. Типы сексуальной культуры § 3. Основные тенденции и закономерности сексуального поведения в современном мире § 4. Теория добрачного сексуального поведения § 5. Сексуальное поведение в браке. § 6. Сексуальное и репродуктивное поведение § 7. Контрацепция и сексуальное поведение

Глава 11. Репродуктивное поведение семьи (А.И. Антонов) § 1. Социальные нормы детности § 2. Репродуктивное поведение: понятие, структура § 3. Репродуктивный процесс и репродуктивный цикл § 4. Потребность в детях и репродуктивные установки § 5. Репродуктивные мотивы и их социологическое измерение § 6. Индикаторы установок детности § 7. Проблемное и рутинное определение репродуктивных ситуаций § 8. Психологические особенности репродуктивного поведения семьи

Глава 12. Семейное поведение (А.И. Антонов) § 1. Диспозиции семейного поведения § 2. Совместимость потребностей супругов § 3. Брачное и бракоразводное поведение § 4. Социализационное, или родительское, поведение § 5. Самосохранительное (экзистенциальное) поведение



Раздел IV. МЕТОДЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СЕМЬИ И БРАКА

Глава 13. Методология количественного исследования (А.И. Антонов) § 1. Системный подход к исследованию семьи § 2. Процедуры социологического исследования по уменьшению деформации данных § 3. Взаимодействие условий и объекта исследования в социологии семьи при опросе, наблюдении и контент-анализе § 4. Специфика изучения процессов формирования и выражения мнений при использовании опроса в фамилистике § 5. О взаимной дополнительности количественных и качественных методов

Глава 14. Особенности качественного исследования (И.В. Проневская, Е.Н. Новоселова) § 1. Типы, тактики и процедуры качественного исследования §2. Практикум качественного исследования



Раздел V. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ