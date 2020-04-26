Основная задача работы — представить творчество Григория Сковороды в целостном виде — в современном научном освещении. Он построил концепцию, которую сам называл Христовой философией, объявив самостоятельными мирами Библию, мир и человека, представив их в сложном взаимодействии, как двойственные и взаимно отражающие один другого, естественно, подчинив их ведущей антитезе Бог/дьявол.

В книге последовательно рассмотрен каждый из миров и их отношения между собой. Особое внимание уделено языку их описания, созданному самим философом. Он анализируется в семиотическом аспекте, позволяющем разработать методы и принципы исследования сочинений Г. Сковороды, с помощью которых его концепция выстраивается как единая система в плане содержания и выражения.

В работе исследуются проблемы риторики и художественного начала, пронизывающего творчество философа.

Людмила Александровна Софронова - Три мира Григория Сковороды М.: Издательство «Индрик», 2002. — 464 с. ISBN-5-85759-170-8

Людмила Софронова - Три мира Григория Сковороды - Содержание

От автора Глава I Григорий Сковорода и его философия Введение

Жизнь и житие

интез философии и риторики

Язык сочинений Г. Сковороды Глава II Слово — четвертый мир философа Четвертый мир философа

Лингвистические подступы к слову

Учение о тропах

Смысловые оппозиции

Культурные коды

Художественные дефиниции Глава III Священная книга — путь к Богу Григорий Сковорода — читатель и интерпретатор Библии

Два начала Библии

Культурные коды

Художественные дефиниции

Радость христианина Глава IV Человек — мертвая тень или брат Божий Человек — Бог — мир

Коды культуры

Сердце, душа, мысль

Художественные дефиниции Глава V Мир духовный и обительный Система наук и богословие

Двоемирие

Коды культуры

Художественные дефиниции

Натура

Пространство

Время и вечность Глава VI Небесный человек и духовный враг Небесный человек

Бог — мир — человек — Библия.

Смысловые оппозиции

Рай Божий

Имена и художественные дефиниции

«Путеводный лабиринт»

Духовный враг

Имена и художественные дефиниции дьявола

Ад Заключение Единство трех миров Путеводитель Принятые сокращения

Людмила Софронова - Три мира Григория Сковороды - От автора

Объектом исследования в данной работе является «большое текстовое пространство» [Николаева 1997,85], т. е. весь корпус текстов Г. Сковороды. Оно описывается не последовательно от одного сочинения к другому, а как единое целое во многом потому, что принципы повтора и возвратного движения лежат в их основе, скрепляют и объединяют между собой. Эти сочинения внутренне тесно связаны, темы их постоянно совпадают или пересекаются; способы их разработки в принципе одинаковы, хотя внешне различны. В этом заключается значительная сложность текстов Г. Сковороды, на что обратил внимание Д. Чижевский [Чижевский 1992, 47].

Имея в виду эту сложность, мы опираемся на принцип парадигматического анализа текста, который соответствует принципу чтения-анализа Библии, избранному философом. Этот принцип сочетается с определением способов вхождения библейского слова в его сочинения, но не с текстологическим анализом. Мы не ставим задачу выявить весь корпус библейских цитат в сочинениях Г. Сковороды в полном объеме, а исследуем принципы той работы, которую он с ними проводит, выявляем их функцию в тексте, определяем инструментарий, с помощью которого он анализирует священный текст, как бы подсказывая нам, как исследовать его творчество. Проходя вместе с ним путь проникновения в Библию, освоив его способы работы со священным текстом, мы применяем их к анализу и интерпретации его сочинений, которые имеют ярко выраженное парадигматическое строение.

«Перенеси, о человъче, мысли твои от одного понятия в иное» [I, 1,246], — призывает философ читателя, у которого и нет другого выхода, так как сам Г. Сковорода «переносит» свои мысли на огромные расстояния, и читатель должен следовать за ним. Они у него, как бы он сам сказал, «кидаются» из одной стороны в другую, «распростираются», и происходит это на предельно малом пространстве текста. Он будто не хочет завершить свою мысль, обрывает ее и начинает новую с тем, чтобы вновь начать движение совершенно в ином направлении. Он не развивает последовательно отдельные мысли, а задав их, как бы нанизывает на невидимую нить, связывающую их и поддерживающую, скрывая ее при этом в самых различных и разнородных образах. Образы толпятся и, на первый взгляд, мешают изложению, прерывают, останавливают, обрывают движение идей, хотя именно так оно и происходит.

Только проникнув в сущность слова философа, мы сумеем вместе с ним «перелетать» от одной его мысли кдругой, а затем и обнаружить, сколь часто эти мысли повторяются в различных контекстах, образуя единые парадигмы. Только тогда становится ясно, почему сочинения Г. Сковороды полны «обрывов», или, как кажется, состоят из каких-то отрывков, связь между которыми выявляется с трудом, так как он настаивает на их парадигматической, а не синтагматической связи; не «нексус», а «юнкция» определяет их. Кроме того, Г. Сковорода никогда не стремится последовательно и полностью описать объект, а непрерывно подменяет его другим, чтобы затем к нему вновь вернуться.

Мы исследуем не только то, как выглядят три мира — человек, мир, Библия — в представлениях философа. Не менее важен вопрос о том, каким образом Г. Сковорода описывает их. Отвечая на него, мы исследуем то, как выражаются ценностные смыслы, из какого материала создается концепция философа. Очевидно, что этим материалом является слово, а также все те операции, которые философ с ним проводит. В них заложено отношение Г. Сковороды к трем мирам, или к картине мира в целом, черты которой определяются спецификой его языка. Таким образом, идея языка, творящего культуру, присуща ему. Она пронизывает все его сочинения.