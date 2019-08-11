Автор двухтомной антологии «Учение о Едином в античной и средневековой мысли» норвежский философ Эгиль Виллер, профессор университета в Осло, «крещеный платоник», как он себя называет, работал над этой книгой, по его словам, всю жизнь.

В процессе работы он сделал величайшее открытие сначала для себя, обнаружив почти незнакомый Западу мощный пласт византийского православного богословия, а затем сделал свою находку достоянием западных читателей. Его книга представляет собой антологию текстов философов и богословов, оказавших наибольшее влияние на становление и развитие того, что мы называем нашей, или христианской, цивилизацией, и — в первую очередь — ее веры, философии, культуры.

Первая часть, начатая с Сафо и античных писателей, доведена им до Николая Кузанского, Ренессанса и Нового времени. Вторая, посвященная греко-византийской духовной традиции, начинается творениями Мужей апостольских и кончается греческой народной песней о падении Константинополя, — событии, которое определяет и временную границу книги.

Связующей силой, создавшей при всем разнообразии культур и народов единую цивилизацию, в которой мы живем до сих пор, является, несмотря на разделенность тысячами лет, отношение к Богу, или Тому, Кого Платон называл «Единым».

Книга посвящена изменчивости отношения к Нему на протяжении более чем двух тысяч лет и неизменности Его присутствия в духовной жизни различных народов, понятной нам, несмотря на культурные, языковые и временные барьеры, что и подтверждается выдержками из сочинений почти двухсот античных и средневековых писателей.

Эгил Виллер - Учение о Едином в античности и средневековье

СПб.: Алетейя, 2002. — 668 с. — (Античная библиотека. Античная философия)

ISBN 5-89329-495-5

Эгил Виллер - Учение о Едином в античности и средневековье - Содержание

КЛАССИЧЕСКАЯ АНТИЧНОСТЬ 1. Орфическо-пифагорейская традиция Сафо с Лесбоса (VI в. до P. X.) Ферекид Сиросский (VI в. до P. X.) 2. Из досократиков Пифагор Гераклит: фрагменты из сочинений Парменид: избранные отрывки КЛАССИЧЕСКИЕ АФИНЫ 3. Сократ 4. Платон 5. Спевсипп: Принципы единства и двойственности 6. Аристотель: Критика учения Платона о начале 7. Академический скепсис: Аркесилай ПОЗДНЯЯ АНТИЧНОСТЬ Эллинистическая Александрия 8. Филон Иудей из Александрии 9. Орфические гимны 10. ГНОСТИЦИЗМ И ГЕРМЕТИЗМ Гностицизм. Из апокрифа от Иоанна Герметизм. Двойное именование Бога СРЕДНИЙ ПЛАТОНИЗМ 11. Плутарх

12. Альбин/Алкиной. Дидаскалии

13. Апулей. Амур и Психея

14. Цельс

ПЛОТИН И НЕОПЛАТОНИЗМ

15. Плотин

16. Порфирий, О том, что ум/мысль множественны

17. Ямвлих. О египетских мистериях

18. Марий Викторин. Рассуждения о Троице с точки зрения Единого

19. Ипатия. Ее жизнь и смерть

20. Синесий из Кирен

21. Прокл

22. Августин

ЛАТИНСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Годы 500-1000

23. Боэций. Благо (единство) есть мера всех вещей

24. Дионисий Ареопагит. О мистическом богословии

25. Иоанн Скот Эриугена, О разделении природы

Годы 1000-1500

26. Теодор Шартрский. Единство есть Бог

27. Сугерий из Сен-Дени

28. Бернар Клервоский. Из тени к свету

29. «Книга двадцати четырех философов». О Боге

30. Бонавентура. О ступенях восхождения к Богу

31. Майстер Экхарт. Deus unus est

3 2. Николай Кузанский

ПОЗДНЯЯ АНТИЧНОСТЬ И ГРЕКО-ВИЗАНТИЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ

ПОЗДНЯЯ АНТИЧНОСТЬ. ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН

1. Мужи апостольские (1-Й вв.)

2. Иустин Мученик. Мой философский путь

АЛЕКСАНДРИЙЦЫ

3. Климент Александрийский

4. Ориген

5. Григорий Чудотворец. Символ Веры

6. Император Юлиан

7. Изречения отцов-пустынников0

8. Прокл из Афин. Платоново молчание перед Единым. Принцип противоречия

КАППАДОКИЙЦЫ

9. Василий Великий

10. Григорий Назианзин

11. Макрина

12. Григорий Нисский

13. Кесарии Назианзин

ВИЗАНТИЙСКАЯ МЫСЛЬ

Первый период-Годы 500-1000

14. Дионисий Ареопагит. О божественных именах

15. Роман Сладкопевец. Плач Сарры над Исааком

16. Иисус и сердечная молитва (из «Добротолюбия»)

17. Иоанн Лествичник

18. Максим Исповедник. «О божественной любви»

19. Монах Феофан. Лестница божественных милостей

20. Иоанн Дамаскин

21. Фотий. Об авторстве Дионисия Ареопагита

22. Арефа

23. Константин-Кирилл. Житие Константина/Кирилла

Второй период. Годы 1000-1500

24. Симеон Новый Богослов. Из гимнов божественной любви

25. Никита Стифат. Видение гроба Симеонова

26. Михаил Пселл

27. Об Иоанне Итале. Из постановления церковного синода, обвиняющего Иоанна Итала в платонизме

28. Петр Дамаскин. О Платоновых «Идеях»

29. Михаил Хониат. Плач по Афинам

30. Каллист Катафигиот. Гимн «Неописуемый Бог!»

31. Феодор Метохит. О понятии «ирония»

32. Григорий Палама

33. Николай Кавасила. О жизни во Христе

34. Гемист Плифон

35. Кардинал Виссарион. Против хулителей Платона

36. Из переписки между Виссарионом и Плифоном

37. Греческая народная песня о событиях 1453 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Разговор на Афоне о вере (1976)

Эгил Виллер - Учение о Едином в античности и средневековье - Предисловие

Предлагаемая читателю антология, работа над которой по времени равна жизни целого поколения, вводит в научный оборот новую философскую дисциплину «генологию» (изучение Единого), которая трактует духовно-историческое направление «платонизм» как связующую мысль и философию, проходящую через античность (как нехристианскую, так и христианскую), средневековье (как западное, так и восточное) и идущую дальше, не затрагивая Ренессанс. В книге представлены произведения философов, богословов и писателей-гуманистов, отрывки из поэтических и мистических сочинений которых равномерно распределены по временному пространству в двадцать столетий. Я надеюсь, что книга будет интересна и принесет пользу как специалистам в истории философии и духовного развития общества, так и филологам-классикам, богословам и историкам религии, а также литературоведам и многим другим читателям.

Оригинальные тексты не «изданы» в филологическом смысле слова, они взяты из уже существующих изданий. Книга не предполагает всестороннего исследования собственно философии Платона. Напротив, в ней предусмотрена определенная односторонность взгляда, что дает возможность проследить движение его философии во времени. Хождение по канату возможно только тогда, когда этот канат хорошо натянут, а в данном случае канат натягивает учение о Едином и его принципы, отразившиеся в генологии. Ценность книги заключается как раз в том, что она направлена не на платонизм как таковой, а на то более существенное, чего он касается. Помимо Платона как традиционного начала (а до него — « орфические» поэты), временной вехой служит Николай Кузанский (1401-1464), который способствовал решительной перемене взглядов в философии и богословии.

Мне представляется естественным употребить применительно к различным типам духовности, соответствующим разным эпохам, о которых идет здесь речь, слово «предвидение», или визионерство. Основное «предвидение» платонизма в том, что, помимо Эроса, он отважился соединиться с принципами Прекрасного, Благого и Единого («Бога»). Выбор текстов, таким образом, придает меньше значения всему учению об идеях как таковому, чем отдельным принципам этого учения, которые, согласно работам исследователей последнего поколения, составляют фундамент платонизма.

В первой части, помимо классической античности, представлены произведения нехристианской поздней античности, а также западное латиноязычное средневековье. Исключение сделано лишь для императора Юлиана (Отступника), который, несмотря на свою принадлежность к античности, настолько связан с внутренней проблематикой христианства, что естественно было поместить его во втором томе. Исключением для западного богословия является Дионисий Ареопагит, который, строго говоря, принадлежит к восточному греко-язычному средневековью (где он и представлен во второй части), но благодаря сделанному Скотом Эриугеной переводу на латынь, он оказал столь большое влияние на Запад, что в связи с этим не мог не фигурировать в той части, что посвящена западной философии.

Может быть, кого-то смутит, что антология начата произведениями, существовавшими до самого Платона. Но, по нашему мнению, едва ли Платон — первый представитель «платонизма». Fuerimt et ante Homerum poetatae (Были поэты и до Гомера). Собственно, все начинается с Орфея, и мы могли бы назвать свою книгу «Путешествие аргонавтов мысли сквозь века». Но у нас, к сожалению, нет никаких источников, говорящих о столь далеких временах. Мы начинаем антологию досократиками, а именно — «орфическими» фрагментами.

Впрочем, можно сказать, что отбор произошел сам собой. Но по мере продвижения по пути развития платонизма и изучения Платона, вплоть до Николая Кузанского, в центре нашего внимания оставались принципы учения о Едином. В античности путеводной нитью была, разумеется, Академия с ее девятьсотлетними традициями. Это особенно хорошо представлено как в начальной фазе (Спевсипп, Аркесилай), так и в заключительной (Прокл). Возникший в Александрии неоплатонизм Плотина и его последователей естественным образом занимает в этой цепи свое место, связанное с идеей Единого и генологией. Отсюда — безусловные связи с крещеными платониками (Августин, Дионисий Ареопагит), хотя александрийские отцы Церкви, Климент и Ориген, не зависели от платонизма. В книгу включены также отдельные авторы, находящиеся под сильным влиянием Платона, например Филон Иудей. Представлены даже гностицизм и гер-метизм, несмотря на то, что их скорее отличал антиплатонизм; карикатуры также могут повлиять на сущность дела.

Вообще, нет никакого критерия, который был бы исчерпывающим и окончательным для отбора такого рода текстов. И сам Платон, и отдельные платоники делали ошибки в целом ряде вопросов, и влияние платонизма на христианство приносило как пользу, так и вред. Здесь у каждого может быть свое собственное мнение. Наша задача в этом отношении — лишь регистрировать и классифицировать духовно-исторические типы и взаимосвязи.

Во второй части речь идет о поздней христианской античности и византийской эпохе (восточное, грекоязычное средневековье). О проблемах отбора произведений для нее см. в предисловии ко второй части. Она включает в себя произведения целостной платоновской традиции, начатой Мужами апостольскими и заканчивающейся ренессансным кардиналом Виссарионом, другом и спутником Николая Кузанского, когда они вместе покидали Византию. Окончив первую часть в 1973 г., я понимал, что потребуется продолжение. Но мне не верилось, что когда-нибудь я сам буду в состоянии осуществить его, слишком чужда была мне эта область знаний. Но теперь это сделано, и я прошу читателей быть снисходительными ко всем шероховатостям и недостаткам этой книги. Такую огромную задачу невозможно выполнить безупречно с первой попытки.