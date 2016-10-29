Вся история агап в их возникновении, развитии и постепенном упадке может быть разделена на три неодинаковых по времени периода:

1) агапы первенствующей Церкви с характером по преимуществу религиозно-мистическим и, безусловно, в связи с Евхаристией,

2) агапы с характером по преимуществу благотворительным — как вне связи, так иногда и в связи с Евхаристией;

3) агапы после канонической своей отмены — период их агонии с попыткой возродиться и постепенного умирания.

Каждый из этих трех периодов истории агап характеризуется новыми важными фактами, которые и лежат в основе принимаемого нами деления. Это прямое русло течения истории агап имеет свой едва заметный рукав, вмещающий историю поминальных трапез, которые очень рано проникли в Церковь со стороны язычества, получили здесь права гражданства, имя и характер агап, часто даже сливаясь с ними, как изначальным институтом Церкви, но никогда не доходили до полного с ними отождествления, хотя в конце концов братски разделили их участь.