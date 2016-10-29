Соколов - Агапы, или вечери любви, в древнехристианском мире
Вся история агап в их возникновении, развитии и постепенном упадке может быть разделена на три неодинаковых по времени периода:
1) агапы первенствующей Церкви с характером по преимуществу религиозно-мистическим и, безусловно, в связи с Евхаристией,
2) агапы с характером по преимуществу благотворительным — как вне связи, так иногда и в связи с Евхаристией;
3) агапы после канонической своей отмены — период их агонии с попыткой возродиться и постепенного умирания.
Каждый из этих трех периодов истории агап характеризуется новыми важными фактами, которые и лежат в основе принимаемого нами деления. Это прямое русло течения истории агап имеет свой едва заметный рукав, вмещающий историю поминальных трапез, которые очень рано проникли в Церковь со стороны язычества, получили здесь права гражданства, имя и характер агап, часто даже сливаясь с ними, как изначальным институтом Церкви, но никогда не доходили до полного с ними отождествления, хотя в конце концов братски разделили их участь.
Соколов П. Н. - Агапы, или вечери любви, в древнехристианском мире
Москва: Даръ, СПб.: Издательство Олега Абышко. — 2011. — 256 с.
ISBN 978-5-485-00327-2
ISBN 978-5-903525-59-1
Пётр Соколов - Агапы, или вечери любви, в древнехристианском мире - Содержание
Предисловие
ГЛАВА I История агап
Введение
- § 1. Агапы в Новом Завете
- § 2. Агапы в Διδαχή των δώδεκα’αποστόλων
- § 3. Агапы у св. Климента Римского и св. Игнатия,епископа Антиохийского
- § 4. Агапы в 97-м письме Плиния, губернатора Вифинии,к императору Траяну
- § 5. Агапы у св. Иустина Философа, Иринея Лионского и в «Послании к Диогнету»
- § 6. Агапы у Минуция Феликса
- § 7. Агапы в творениях Тертуллиана
- § 8. Переход агап на ступень благотворительного учреждения
- § 9. Агапы в апокрифических творениях христиан. Происхождение поминальных агап
- § 10. Агапы в сочинении Лукиана «О смерти Перегрина»
- §11. Агапы в творениях св. Климента Александрийского
- § 12. Свидетельство об агапах в «Церковной истории» Сократа
- § 13. Агапы у Оригена
- § 14. Агапы у св. Киприана Карфагенского
- § 15. Агапы в книгах Сивилл
- § 16. Агапы в Апостольских Постановлениях и сродной им литературе: Канонах Ипполита, «Завете Господа нашего Иисуса Христа», Фрагментах Египетских канонов, Постановлениях Египетской церкви и Didascalia. Агапы у императора Константина Великого, в правилах Гангрского собора, у императора Юлиана, в правилах Лаодикийского собора, 3-го Карфагенского собора, у св. Григория Назианзина, Иоанна Златоуста, в сочинении «De duplice martyrio», у блаж. Августина, св. Амвросия Медиоланского, св. Павлина Ноланского, в правилах соборов: Арелатского, Орлеанского 509 г., Орлеанского 541 г., 2-го Турского; агапы в переписке папы Григория I Великого; в правилах Трулльского собора, Германского и др
ГЛАВА II Происхождение агап
Введение
- § 1. Аналогия агапам в религиозно-бытовой жизни Греции
- § 2. Аналогия агапам в истории Римской империи
- § 3. Невозможность зависимости христианских агап от проявлений религиозно-бытовой жизни Греции и Рима
- § 4. Аналогия агапам в иудействе
- § 5. Аналогия агапам в трапезах ессеев и терапевтов
- § 6. Невозможность заимствования Церковью агап у ессеев и терапевтов
- § 7. Попытка решить вопрос о происхождении агап в том смысле, что агапы есть произведение чисто христианской почвы. Значение этой попытки для решения вопроса
- § 8. Положительное решение вопроса о происхождении агап: агапы — явление общечеловеческое. Аналогии агапам у народов древности
ГЛАВА III Внешняя история агап — их жизнь в Империи
ГЛАВА IV Отношение к агапам язычников: обвинения агап в преступлениях. Защита агап со стороны апологетов. Успех их защиты. Объективные основания для этих обвинений
ПРИЛОЖЕНИЕ Следы влияния и остатки агап в современной литургической жизни Церкви
Введение
- § 1. Возможные следы влияния агап в современной литургии....
- § 2. Благословение хлебов
- § 3. Ακολουθία της τραπέζης
- § 4. Чин о панагии и пасхальный артос
- § 5. Поминальные трапезы (поминки)
Заключение
Пётр Соколов - Агапы, или вечери любви, в древнехристианском мире - Предисловие
Одним из важных проявлений общественной организации древней христианской Церкви являлись вечери любви, отличавшиеся более или менее литургическим характером, т. н. «агапы». Это явление жизни первенствующих христиан как среди церковных историков, так и среди ли-тургистов и археологов всегда пользовалось славой если не «вечной загадки истории», то одной из труднейших и темнейших проблем церковной истории.[1]
Действительно, несмотря на довольно многочисленные попытки разрешить этот вопрос, до сего времени остается открытым, что такое агапы по своему происхождению, т. е. являются ли они произведением чисто христианской почвы или же представляют собой более или менее сознательное заимствование Церкви у язычества. И этим дело еще не ограничивается: почти в таком же, если даже не худшем положении, вопрос о связи агап с Евхаристией и времени их разделения. Этот вопрос решался и решается различными писателями так же различно, как, быть может, различны по своей индивидуальности они сами. Вопрос об ага-пах во всей своей сложности впервые — насколько нам известно—сделался предметом более или менее обстоятельного исследования в докторской диссертации английского ученого Китинга (Keating). Назначая себе задачей «сопоставить данные языческой и иудейской литературы, пересмотреть различные указания или намеки на агапы в Новом Завете и у свв. отцов и сравнить существующие "уставы" один с другим», он говорит: «Насколько мне известно, этого никогда не было дано в таком полном виде раньше.
Изыскания Бингама, Бинтерима, Дрешера и Т. Гарнака об этом предмете драгоценны, но никто из них не коснулся даты». Попытка Китинга решить вопрос во всей его сложности, помимо, конечно, его воли и желания, имела и свою отриидтельную сторону в этом отношении. А именно - та мгла, которая окутывала вопрос и которую он пытался прояснить, была доведена почти до степени густого тумана ректором католического института в Тулузе Пьером Батиффолем. Этот французский ученый, взяв за исходный пункт своего изложения исследование Китинга[2] и направив на него все острие своей критики, по-своему и также слишком индивидуально разрешил вопрос об агапах в своем известном этюде «Agape».[3] Сделав некоторые уступки для времени Тертул-лиана, он окончательно отверг существование агап в первенствующей Церкви.[4] Но погребение живых мертвецов удается редко — ив защиту агап встали тот же Китинг,[5] Ладэз,[6] Функ[7] и Эрмони,[8] статьи которых были вызваны исключительно этюдом Батиффоля. Благодаря их трудам и стараниям, агапы живут и требуют особенно заботливого к себе внимания теперь, после неудавшегося покушения на их жизнь.
Ясно, что для решения и хотя бы приблизительного прояснения общего вопроса об агапах необходимо рассмотреть на основании показаний исторических документов (часто, к сожалению, фрагментарных и еще чаще неясных) вопрос о существовании агап, их происхождении, проследить их исторический процесс, историческую жизнь внутри Церкви, связь их с Евхаристией, ритуальный порядок совершения агап, по крайней мере, для более позднего периода жизни Церкви и, наконец, их внешнюю историю — отношение к ним римского законодательства и императоров, и если не прямо к ним, то к аналогичным явлениям язычества, во-первых, и, во-вторых, отношение к ним самих язычников — граждан Империи. Но и теперь, несмотря на то многое, что сделано для выяснения поставленных наукой вопросов, всякое решение, как бы обстоятельно и основательно оно ни было дано, не может претендовать на значение и характер окончательного. И в самом деле, кто может поручиться за то, что какой-нибудь новооткрытый памятник церковной письменности или новооткрытая надпись не прольют нового и яркого света на ту или другую сторону многогранного вопроса об агапах? Следует, однако, повторить, что это ограничение должно считаться имеющим значение и силу только в сторону деталей решения вопроса.
[1] Keating. The agape and the Eucharist in the early Church. London, 1901. P. V.
[2] Keating. Op. cit. P. 6; The Guardian. December 24,1902. P. 1853.
[3] Etudes d'histoire et de theologie positive. Deuxieme edition. Paris, 1902. P. 279-311.
[4] О чем подробнее — при рассмотрении документов
[5] The Guardian. December 24,1902 and January 7,1903
[6] Ladeuse. Revue de TOrient Chretien. Septieme annee. 1902.
[7] Revue d'histoire ecclesiastique. Т. IV. 1903; Т. V. 1904.
[8] Ermoni. L'agape dans l'eglise primitive. Paris, 1904.
спасибо
Огромное спасибо! Прекрасная книга!