В чем отличие позиции автора от других, основывающихся при анализе религиозных текстов на научно-лингвистическом методологическом подходе? Ученые-лингвисты, несомненно, открывают много сторон текста. Они исследуют «археологию» каждого слова и буквы, анализируя связь слова с развитием филологического сознания той или другой культуры, а также с изменениями в историческом сознании и социокультурной среде, в которой живут или исчезают языки. Но у большинства из этих авторов преобладает сугубо «сиентистский», рациональный характер. В их работах отсутствует Божественный Дух.

Читая эту книгу, явственно ощущаешь, что в душе автора живут божественные слова: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин 1:1). Поэтому он очень бережно и профессионально интерпретирует каждое слово и букву. Он относится к своей работе как опытный ювелир, который жаждет, чтобы красота его творения достигла самых глубин человеческой души.

Игумен Арсений (Соколов) - Буква и Дух. Сборник статей и докладов по библеистике

Издание 2-е, дополненное

Казань: «Плутон», 2020 - 320 с.

Игумен Арсений (Соколов) - Буква и Дух. Сборник статей и докладов по библеистике - Содержание

В начале было слово!

Жанровое многообразие пророческих текстов

Единство книги Двенадцати пророков

Головоломка Ам 5:26 в контексте Ам 5:18-27

Осия 4:1-3 как программное введение в Ос 4-11

Последние цари Израиля

Как звучат пророческие речи

Супружеская метафора в пророческой литературе

Притчи о милосердии в 15-й главе Евангелия от Луки

Мессианско-эсхатологические пассажи книги пророка Осии и их интерпретация в LXX и в Таргуме Йонатана

Первый псалом: два пути и древо жизни

Мученики и мученичество в Священном Писании

Слово Божье - реальность, созидающая церковную общину

О Евангелии от Матфея

Библейские основы епископского служения

Будущее человечества в свете некоторых библейских пророчеств

Верить свидетельству других

К вопросу возникновения пророческой письменности

Плач о городах иудейских в Мих 1:8-16

Святой Илия: пророк с мечом в руке

חסד в книге пророка Осии

О пророческом призвании

Игумен Арсений (Соколов) - Буква и Дух. Сборник статей и докладов по библеистике - Библейские основы епископского служения

Одна из задач административной реформы, проводимой священноначалием нашей Церкви - приблизить епископов к церковному народу, к вверенной им пастве. Именно этой цели служит разукрупнение епархий.

В ранней Церкви каждая церковная община управлялась епископом, а пресвитерат был лишь советом старейшин при нем. В средние века, и особенно с тех пор, как епископами стали избираться исключительно монахи, такой порядок стал невозможным: монашеское призвание есть далеко не у всех клириков. С другой стороны, уже в III-IV веках количественный рост общин в крупных городах привел к дроблению этих возглавляемых епископами общин на приходы. Приходы, напрямую подчиненные своему епископу, стали управляться делегируемыми последним пресвитерами. Пресвитеры стали совершать от имени своего епископа евхаристию и управлять приходами. Постепенно сами порученные им приходы стали общинами, а пресвитеры - в подлинном смысле слова пастырями этих общин. С веками епархии становились все большими, а их правящие епископы должны были все больше внимания уделять управлению многочисленными клириками и контролировать их и вверенные им приходские общины. Именно в этом стала заключаться их основная функция, их епископэ. Епископы все больше становились «князьями церкви», а реальная повседневная пастырская работа стала осуществляться пресвитерами. Такое положение дел сохранилось до нашего времени.

Но епископ по своей харизме - прежде всего пастырь, а не администратор. В силу вышеозначенных причин сегодня невозможно осуществить древнецерковный идеал, невозможно поставить над каждой общиной епископа. Но реформа церковного управления с ее дроблением больших епархии на меньшие все же имеет своей целью именно это - приближение епископа к церковному народу, его реальное участие в приходской жизни и как можно более близкое знакомство с верными своей епархии. «Пастырь, - говорит Спаситель в Евангелии, - ...зовет своих овец по имени» (Ин 10:2-3).

Многие из вас знакомы с приходской жизнью не понаслышке, имеют большой опыт настоятельского служения. И это очень ценный опыт, в наше время крайне полезный для успешного управления епархией. Тем, кто никогда не служил приходским настоятелем, нелегко будет избежать ошибок в архиерейском служении. Здесь, пожалуй, уместно сравнение с жизнью обычных пастухов. Трудно себе представить, чтобы главой большого животноводческого хозяйства или управляющим большой бригадой чабанов или оленеводов мог стать человек, не знакомый с пастушеством и никогда не бывший простым пастухом. И наоборот, умело управляющий малым стадом сможет справиться и с большим.