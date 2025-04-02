Терлецкий Ярослав - Иисус Христос как Израиль в Евангелии от Матфея

Каждая книга имеет свой авторский замысел. Ведь авторский замысел — это то, с чего начинается написание произведения. Автор придумывает идею, а уже затем работает над тем, как лучше раскрыть её для своих читателей. Главная идея книги подобна стволу дерева, от которого растут ветви. Плох тот читатель, который не заметил её и придал значение каким-то второстепенным вещам, то есть как бы «посчитал, что какая-то ветка может быть толще самого ствола». Или же вообще решил, что эта ветка «растёт отдельно от него», иными словами, что сочинение содержит тему, которую совершенно не имел в виду автор. Ведь читатель, не зная замысла автора, может даже иногда совсем не понять подлинного смысла книги.

Например, взять известное произведение английского писателя К. С. Льюиса «Хроники Нарнии». При поверхностном чтении может показаться, что эта книга была написана для детей, и в ней просто рассказывается о каких-то приключениях в волшебной стране. Однако, зная замысел автора, мы можем обнаружить в ней гениальную аллюзию на Евангелие. Льюис зашифровал евангельские события в сказке таким образом, чтобы их стало интересно читать детям! «Племянник чародея» повествует о сотворении мира и о том, как зло проникло в Нарнию. «Лев, колдунья и платяной шкаф» рассказывают о Распятии и Воскрешении Христа. «Принц Каспиан» говорит о восстановлении истинной веры на месте искажённой. «Конь и его мальчик» рассказывают о призвании и обращении. «Путешествие на край света» посвящено духовной жизни. «Серебряное кресло» повествует о войне против тёмных сил. А в «Последней битве» говорится о пришествии антихриста, конце света и последнем суде. Как видите, «Хроники Нарнии», оказывается, просто наинтереснейшим образом, повествуют нам о божественных Евангельских истинах.

Но этот глубинный смысл произведения станет для нас доступным, если только мы будем знать замысел писателя. Или взять, к примеру, известное произведение английского автора ХУЛ века Джона Буньяна «Путешествие пилигрима». Эта книга — аллегория, отражающая то, с чем на духовном уровне встречается душа человека, последовавшего за Христом. Конечно же, верующие люди, которые сами пережили и прочувствовали всё это, поймут её смысл. Но, представьте себе, что если бы эту книгу начал читать кто-то совершенно далёкий от христианства, то чтобы он тогда в ней увидел? — Какой-то средневековый мужик, нарядившись в доспехи рыцаря, идёт в вымышленный город, встречая различные приключения. Конечно же, содержание книги будет от него сокрытым. Эти примеры хорошо показывают, насколько важно знание замысла писателя! Ведь это делает книгу не только интересной, побуждая нас вновь и вновь обращаться к ней и восхищаться её гениальными строками, а и даже просто понятной!

Терлецкий Ярослав - Иисус Христос как Израиль в Евангелии от Матфея

Краснодар 2024, 286 с.

ISBN 978-55־0־6051794־

Терлецкий Ярослав - Иисус Христос как Израиль в Евангелии от Матфея - Содержание