Соколов - Историческое введение в философию

Множество учебных пособий и учебников по истории философии обычно излагают ее материалы по давно устоявшимся хронологическим эпохам (Античность, Средневековье и т. д.) и персоналиям философов с пересказами их идей, с различными цитациями, биографическими сведениями и т. п. Такой способ подачи материала имеет свои достоинства для первоначального с ним ознакомления, но весьма часто страдает теоретическими и педагогическими изъянами — догматизмом изложения, часто приводящим к механическому заучиванию («зубрежке») сложных и неоднозначных терминов, что противопоказано сути философии. Автор предлагаемой книги сделал ее максимально широкой теоретической базой парадигму Субъект объектности, позволяющую максимально приблизить излагаемый материал к осмыслению действующего и познающего человека. В этих целях выделяются главные, определяющие проблемы в соответствующих эпохах. Здесь следует указать на сложность и неоднозначность грекоязычного термина «эпоха». В философском содержании она не всегда совпадает с историко-цивилизационным. Автор стремится, однако, показать их определенное единство. Отсюда значительное внимание, уделяемое в предлагаемой книге — особенно в древне средневековые периоды — историко-цивилизационным факторам, также излагаемым с позиций субъект-объектности. Большинство философов рассмотрены «внутри» определяющих философских проблем данной эпохи.

Однако «узловые» и выбивающиеся из рамок своей эпохи философы трактуются в едином блоке в соответствии с выявленной проблематикой субъект-объектности. Автор приводит при этом минимальный биографическо-описательный материал, как и наиболее яркие и представительные высказывания философов. Главная же цель автора предлагаемой книги — изображение целостности историко-философского процесса, в которой выявлена вся основная, определяющая философская проблематика соответствующих эпох и сохраняющая свою значимость далеко за их пределами — вплоть до современности. Философия — весьма древний и нелегкий для понимания компонент духовной, интеллектуальной культуры человечества. Трудность его усвоения определяется прежде всего максимальной широтой философских понятий. Неоднозначность большинства их затрудняет адекватное понимание их содержания, их взаимоотношений с другими философскими понятиями и их роли для человеческой жизни. Важнейшим, если не основным путем эффективности усвоения философских понятий, служит изучение истории философии со времен ее зарождения. Чем точнее наука, чем более она математизирована, тем меньше надобность в знании ее предшествующего развития. Изучение гуманитарно-социальных наук, напротив, невозможно без основательной осведомленности в их предшествующей истории.

Уяснение же философской проблематики фактически совершенно невозможно без знания всей ее предшествующей истории. Существует множество определений философии — общих, частных, метафорических. Они фиксируют плюрализм истолкования ее творцами, и некоторые из них мы в дальнейшем приведем в соответствующем контексте. Теперь же напомним, что философия при всей ее обобщенности и даже в силу ее взаимодействует с другими компонентами духовно-интеллектуальной культуры — с религией и мифологией как ее «теоретической» платформой, появившейся еще до философии, с искусством и его осмыслением (возникшем в лоне самой философии), с наукой и другими. Конвергенция мировоззренческих форм, выражающая многосторонность человеческой жизни, в особенности затрудняет определение философии. Ее можно — и даже должно — понимать, как наиболее сложную науку о человеке (о чем говорит само это древнегреческое слово — «любомудрие»), как действующем и мыслящем — во множестве аспектов — существе, духовном и телесном. Исходя из сказанного, весьма продуктивно понимать предмет философии как огромную совокупность субъект-объектных отношений. Латиноязычные термины «субъект» и «объект», появившиеся в средневековой западноевропейской схоластической философии, в современном их значении представляют максимально-общую констатацию действенно-познавательных отношений человека с противостоящей ему природной и социальной реальностью, выражая запросы и деятельность его ума, сердца, тела. Конечно, такое определение философии, вполне адекватное и для мировоззрения, от нее неотделимого, слишком общо, широко, но, как увидим, с самого их появления идеи философов и даже многих мыслителей, не считавших себя таковыми, в принципе объемлются этой формулой.

Соколов - Историческое введение в философию - История философии по эпохам и проблемам: Учебник для высшей школы

М: Академический Проект, 2004. — 912 с. — («Gaudeamus», «Классический университетский учебник»).

ISBN 5-8291-0400-8

Соколов - Историческое введение в философию - Содержание

Мировоззрение и философия как наиболее общие явления духовной культуры

Проблема субъект-объектности в доцивилизационную эпоху человечества

Древнеегипетская мифология и светская мудрость

Шумеро-вавилонская мифология

Мифология и моралистика в Библии. Ветхий Завет

Иранская мифология

Важнейшие мировоззренческие аспекты древнегреческой мифологии

Предфилософские идеи в образах древнегреческой мифологии

Морально-этические элементы предфилософской мысли

Дифференциация древнегреческой духовной культуры и возникновение философии

Микрокосмос и макрокосмос как принципы трансформации мифологического мировоззрения в философское выражение его субъект-объектной сути

Человеческий микрокосм как самодвижная, животворящая и как мыслящая душа

Макрокосм природы как бытие и как структура

Бог, природа, человек и истина в раннегреческой философии

Дальнейшая параллелизация микро- и макрокосма и выступление на первый план проблемы человека

Истина чувств и истина ума, гносеология индивида и гносеология личности 1

Антисенсуализм Платона и его концепция идей как констант знания и бытия

Разновидности знания и диалектика как верховная из наук

Душа как гносеологический, морально-религиозный и космологический субъект у Платона

Бог, материя и необходимость, телеология и детерминизм в космогонии и космологии Платона

Этический микрокосм и социальный макрокосм в философии Платона

Классификация наук

Структура знания у Аристотеля

Наука и логика как рассудочное знание

Органистическая метафизика Аристотеля

Душа и бог в системе метафизики Аристотеля

Квалититавистская физика Аристотеля и космология

Телеологическая биология

Человеческий микрокосм как этическая личность

От индивида к полису. Его реальные и идеальные аспекты

Основные направления предэллинистической и эллинистической философии

Крайний сенсуализм Эпикура и его понимание души

Логический сенсуализм стоиков

Критический и агностический аспекты скептицизма

Пантеистический органицизм стоиков в их истолковании бытия

Философия в Риме. Эклектический синкретизм и просветительские идеи Цицерона

Механистический редукционизм эпикурейцев и их обоснование самодостаточности природного макрокосма

Эпикурейская этика наслаждения и стоическая этика долга. Их социальные аспекты

Морализирующая философия Поздней Стой

Религия и теология в поисках философского обоснования

Экзегетика Филона Александрийского

Теософия гностиков

Радикальный дуализм манихейства

Неоплатонизм как органистический и идеалистический

итог античного философствования

Откровение Священного Писания как фундамент мировоззрения патристики. Верознание во взаимоотношениях религии и философии 3

Бог как сверхабсолютизированный, предельно активный, творящий Субъект

Макрокосм природного бытия перед лицом божественного Сверхабсолюта

Человек, душа и познание в контексте божественного креационизма

Человек моральный и социальный в его зависимости от внеприродного Бога

Религиозная и светская образованность в раннем западноевропейском Средневековье

Православная религия и философия в ранней Византийской империи. Аристотелизм и зарождение схоластики

Научно-философская многоаспектность Боэция

Философско-теологическая оригинальность Эриугены

Ислам. Мировоззренческие направления в нем и в связи с ним

Калам — мусульманская схоластика. Мутазилиты и ашариты

Философско-мистическая трансформация ашаризма в творчестве ал-Газали

Рационализирующий компонент в арабоязычной культуре. Просветительские тенденции философской мысли

Арабоязычная философия в ее взаимодействии с науками

Философия в ее отношении к теологии и религии

Моральные и социальные аспекты философии и религии

Человеческая душа как эмпирически познающая и теорийно постигающая субстанция

Творящий и эмалирующий Бог, небесные интеллигенции и независимая от них самодетерминирующаяся природа

Важнейшие аспекты средневековой еврейской философии

Рационалистическо-волюнтаристический пантеизм Ибн Гебироля

Аристотелизирующий рационализм и компромиссный

креационизм Маймонида

Еретические учения и движения в западноевропейском

Средневековье

Социальные изменения и развитие образования в зрелом Средневековье

Западноевропейская схоластическая и мистическая философия в ее взаимодействии со знанием и науками

Христианизированный аристотелизм. Фома Аквинский — самый многосторонний философ-схоластик католического мира

Теология и философия, религия и наука в системе Аквината

Понятийно-категориальная умозрительность схоластики

Бог и мир в креационистско-органистической метафизике Аквината

Душа как носитель жизни и познавательной деятельности. Познание естественное и сверхъестественное

Схоластика на пороге полного разделения философии (метафизики) и богословия — Дуне Скот

Неортодоксальные и еретические понимания Бога в эпоху зрелой схоластики. Натуралистические и сциентические идеи в духе механицизма

Номиналистический критицизм в схоластике. Оккам как его крупнейший теоретик

Нарастание механистических идей в натурфилософскокосмологических воззрениях оппозиционных схоластиков XIV

Некоторые особенности социально-политической мысли западноевропейского Средневековья

Бог, мир природы, человек и его познание в философских исканиях Николая Кузанского

От теоцентризма к антропоцентризму и к натуралистическому истолкованию человека

Органистическая и гилозоистическая натурфилософия Ренессанса

Мировоззренческое и философское значение астрономической теории Коперника

Пантеистическо-органистическая метафизика, гилозоистическо-панпсихическая натурфилософия и инфинистская космология Бруно (1548—1600) 581

Гилозоистическая и органистическая натурфилософия и элементы метафизики Кампанеллы ( 1568 — 1639)

Противостояние и взаимодействие религии и философии. Свобода воли и свобода в теоцентрическом

и натуралистическом аспектах

Некоторые особенности и примеры морально-социальной мысли гуманистов

К «царству человека» — от «магии демонов» к «естественной магии» — «естествознанию»

От астрологии к строго научной астрономии. Иоганн Кеплер

Эпохальное мировоззренческое значение открытий Галилея

Методологические и познавательные установки Галилея

Механицизм в понимании природы Галилеем

Переход от ренессансного философствования к философии Нового времени в творчестве Бэкона

Препятствия в познании природы и возможности их преодоления

Классификация наук и предмет философии в ее соотношении с теологией

Эмпирический метод как метод открытия новых истин

Метафизика Бэкона как учение о формах и особенности его натурализма

Религия, наука и философия в их противостоянии и взаимодействии

Рационализирующая методология философов-новаторов в ее отношении к математическому и опытно-экспериментальному естествознанию

Проблема чувственного и рационального, опытного и интеллектуального факторов в методологии и гносеологии выдающихся философов XVII

Человек духовный и человек физический. Психофизическая проблема

Метафизика Декарта, Спинозы, Мальбранша, Лейбница и онтология Гоббса и Локка как максимально обобщающие компоненты их философий

Свобода и необходимость в человеческой ментальности

Важнейшие аспекты этико-социальной проблематики

Критика английскими философами христианства с позиций деистического свободомыслия

От органицизма к механицизму, от натурализма к материализму. Человеческий микрокосм как производное природного макрокосма

Контратака религии против скептического вольнодумства материализма и атеизма и ее гносеологические средства

Противопоставление Беркли субъекта объекту, сведение последнего только к чувственной воспринимаемости и попытки разрушения абстрактного знания

Субъект индивидуальный и субъект универсальный. Имматериализм Беркли как спиритуализм

Эмпиристская и агностическая концепция человека в философии Давида Юма

Факторы опыта в контексте веры

Связи идей и отношения между ними

Субъектность (и субъективность) проблемы причинности. Иллюзорность идеи субстанции. Юмовский скептицизм как агностицизм

Проблема религии с позиций юмистского агностицизма

От морали и этики к политической экономии

Деизм и материализм в противостоянии и в борьбе с христианской религией. Вольтер как микрокосм французского Просвещения

Человек как существо природы. Опытно-сенсуалистическая суть его познания

Основные факты состояния естествознания в XVIII в. Сциентистская мысль в философии 7

Механистические и органистические компоненты в истолковании детеологизированной природы французскими материалистами XVIII в

Гельвеций как этико-социальный теоретик французского материализма XVIII в

Философско-историческая мысль французского Просвещения 7

«Человек естественный» и «человек цивилизованный» в этико-социальном мировоззрении Руссо

Социально-политические воззрения Руссо Протестантская религия и философия в Германии XVIII в

Системная метафизика Вольфа как явление раннего немецкого Просвещения

Моральный фактор религии в его трансформации в философию у Лессинга

Паитеистическо-органистический натурализм Гердера в истолковании человека и его истории

Научные и философские интересы Канта и его важнейшие произведения

Чувственный и интеллектуальный факторы знания, их способности и проявления

Опытное познание и его трансцендентальные, априорные формы

Понятия и категории рассудка как стержень теоретического естествознания (physica рига, rationalis). Аподиктичность и продуктивность его осмысления как результат «коперниканского поворота» в философии

Метафизика как совокупность мировоззренческих стремлений человека и ее критическое уточнение в духе трансцендентализма

Безграничность знания и неизбежность неоднозначной веры в жизни человека. Тайна его свободы

Принципиальное превосходство практического разума над теоретическим как выявление высокоморальной сущности человека

Телеологическая компонента философии и эстетическая способность человека

Человек как субъект истории и государственности