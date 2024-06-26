Взаимоотношения государства и Православной Церкви в России в 1917 - начале 1918 гг. в современной исторической науке исследованы не в полной мере. По всей видимости, это произошло из-за того, что данная тема долгое время оставалась политизированной: сначала из-за противостояния идеологий СССР и Запада шла борьба советской и «буржуазной» историографии, а позже, с 1990-х гг. , последовали жесткая критика Октября и коренная переоценка роли Православия в истории России. 1917 год стал отправной точкой для многих процессов в современной государственной и церковной жизни, а также создал ряд проблемных моментов, являющихся актуальными для государства и Церкви и сегодня.

Кроме того, для исследователей, занимавшихся изучением истории Российского государства, существовала еще одна проблема, связанная с устоявшимся разделением событий 1917 года на период Временного правительства и послеоктябрьские месяцы, что не всегда применимо и оправданно. Источники показывают, что с точки зрения государственно-церковных отношений период с февраля 1917 года (начало Февральской революции и падение самодержавия) по январь 1918 года (появление декрета об отделении Церкви от государства) представляет собой целостный, самостоятельный этап как в плане истории государственных учреждений, так и в плане сфер взаимодействия государственных и церковных структур. Раздельное изучение событий эпохи Временного правительства и первых месяцев существования Совета народных комиссаров препятствует пониманию непрерывности исторического процесса, и многие факты и явления становятся необъяснимы.

Не вносит ясности в изучение государственно-церковных отношений в России в 1917 - начале 1918 гг. и активно эксплуатируемая определенным направлением историков тема гонений на Православную Церковь в указанный период. Репрессивная политика государственных органов, направленная на разрушение Церкви и уничтожение православной веры, зачастую вместе с ее носителями, начала набирать обороты только с 1918 года, вместе с укреплением власти большевиков, а в 1917 году ситуация была СО8ершенно иной. Кроме того, «Гонения» требуют персонификации источника действия, и такой источник указывается в лице сначала обер-прокурора Синода В. Н. Львова, а затем -советов. Некоторые авторы расширяют список «гонителей», включая в него все Временное правительство и, разумеется, всех советских деятелей. Однако, как будет показано в настоящей работе, разорения православных храмов и насилие в отношении духовенства со стороны революционных солдат и рабочих начались в Петрограде уже в первые дни марта 1917 года, когда ни Временное правительство, ни Петроградский совет еще не контролировали ситуацию в столице. И ни они, ни большевики, роль которых в февральских событиях ничтожна, не могли быть источником того резко негативного отношения к Церкви, которое проявилось у активных участников революции. Так что разные политические силы для достижения своих целей впоследствии просто использовали эти антиклерикальные настроения, и их не нужно было создавать с чистого листа.

Причину подобного негативного отношения к Православной Церкви в дни Февральского переворота следует искать в дореволюционном периоде. Вряд ли стоит отрицать, что определенная часть служителей Церкви из проповедников Божественной истины превратилась в чиновников, занимавшихся казенными, часто непосредственно административно-хозяйственными функциями. Изданный Петром I в 1721 году Духовный регламент полностью подчинил Православную Церковь государству, включив ее в систему его учреждений. А Свод законов Российской Империи 1906 года вообще не предусматривал существование Церкви как отдельной структуры. Статья 62 объявляла, что первенствующей и господствующей верой в России является «Христианская Православная Кафолическая Восточного исповедания» . В соответствии со ст. 63 «Император, престолом Всероссийским обладающий, не может исповедовать никакой иной веры, кроме православной». Две следующие статьи закрепляли форму церковного управления: они провозглашали самодержца «верховным защитником и хранителем догматов господствующей веры, и блюстителем правоверия и всякого в Церкви святой благочиния» , и сообщали, что «В управлении церковном самодержавная власть действует посредством Святейшего Правительствующего Синода, ею учрежденного»'. Механизмы административного управления «кадрами» и хозяйством Церкви находились в руках особого чиновника - обер-прокурора Синода, назначавшегося царем и входившего к нему с регулярными докладами. Также имелся ряд действующих инструкций и положений, регулировавших деятельность отдельных церковных учреждений {например, «Устав духовных консисторий» ) , который лишь закреплял обязанности духовенства как государственных чиновников.

Арсений Соколов - Православная Российская Церковь в эпоху великих потрясений (1917-1918 гг.)

Москва: Общество любителей церковной истории; Уральское церковно-историческое общество, 2024. - 920 с.

ISBN 978-5-6041171-4-9

Арсений Соколов - Православная Российская Церковь в эпоху великих потрясений – Содержание

От издателей

Введение

Историография

Источники

ГЛАВА I. ФЕВРАЛЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ 1917 ГОДА И ПОЛОЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В РОССИИ

События февраля 1917 года и Ведомство православного исповедания

Ведомство православного исповедания в системе революционных органов власти после свержения монархии

Обер-прокурор В. Н. Львов и Святейший Синод в марте-апреле 1917 года. Решение вопроса о центральной власти в Церкви

ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВО И ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ВЕСНОЙ-ОСЕНЬЮ 1917 ГОДА

Изменения в сфере идеологии, гражданского права, народного образования. Проблема защиты православного духовенства и церковной собственности

Государство и центробежные тенденции в Церкви: автокефальное движение в Грузии и на Украине

Обер-прокуратура В. Н. Львова: церковные реформы (апрель-июль 1917 г.)

Министерство исповеданий и Поместный Собор

ГЛАВА III. ГОСУДАРСТВО И ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В НОЯБРЕ 1917 - ЯНВАРЕ 1918 гг.

Поместный Собор и Ведомство православного исповедания от Октябрьского вооруженного восстания до разгона Учредительного собрания

Церковная политика советской власти в ноябре 1917 - январе 1918 гг.

Ликвидация Ведомства православного исповедания

Заключение

ПРИЛОЖЕНИЕ