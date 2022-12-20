Иван Иванович Соколов, избранные труды которого публикуются в настоящем издании, принадлежит к числу видных представителей отечественной византинистики конца XIX — первых десятилетий XX в. Будучи выпускником Казанской Духовной академии, где он, под руководством профессора Ф. А. Курганова, подготовил и защитил магистерскую диссертацию «Состояние монашества в Византийской церкви с середины X до начала XIII в. (842-1204)», И. И. Соколов в 1894 г. становится преподавателем Санкт-Петербургской Духовной семинарии, а с 1903 г. занимает в Духовной академии Санкт-Петербурга кафедру истории Греко-Восточной церкви. Здесь, в звании ординарного профессора, вплоть до закрытия духовных школ в 1918 г., он и осуществляет свою многогранную научную и преподавательскую деятельность. Надо заметить, что характер научных и богословских интересов в тогдашней Академии оказался весьма расположенным к актуализации византинистических исследований. Ведь уже на исходе 50-х гг. XIX в. в Санкт-Петербургской Духовной академии была предпринята масштабная и систематическая работа по переводу на русский язык богатейшего наследия византийских историков.

Тем самым, существенно византологическая ориентация была задана представителям разных академических кафедр как участникам переводческой деятельности. «Этот общий труд, — как отметит И. И. Соколов, — до известной степени объединил в византологических интересах членов академической корпорации». Тем более, что инициатива перевода, в решающей степени, принадлежала ректору тогдашней Академии, архимандриту Феофану (Говорову), в ноябре 1857 г. обратившемуся в Академическое правление с запиской, развернуто мотивирующей необходимость перевода научными и церковными интересами одновременно. В периоде 1858 по 1863 г. был осуществлен перевод исторических сочинений Никифора Вриенния, Иоанна Киннама, Анны Комниной (Ч. 1), Никиты Хониата, Никифора Григоры (Ч. 1), Георгия Пахимера и Георгия Акрополита. Спустя сорок лет И. И. Соколов отмечал, что «для своего времени академическое издание византийских историков было, в своем роде, последним словом науки», о чем, в частности, свидетельствовало цитирование в научных сочинениях русского перевода «наравне с подлинниками».

Соколов Иван - Свт. Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский, его труды и учение об исихии. Никифор Влеммид, византийский ученый и церковный деятель XIII в. Церковная политика византийского императора Исаака II Ангела

Вступ. ст. А. В. Маркидонова

СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2004. 248 с.

Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования»

ISBN 5-89740-106-3

Соколов Иван - Свт. Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский, его труды и учение об исихии. Никифор Влеммид, византийский ученый и церковный деятель XIII в. Церковная политика византийского императора Исаака II Ангела - Содержание

А. В. Маркидонов. Предисловие

Св. Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский, его труды и учение об исихии

По поводу исследования Г. X. Папамихаила: «Ό άγιος Γρηγόριος Παλαμάς άρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης». Αλεξάνδρεια, 1911

I. Св. Григорий Палама как мистик и исихаст (вступительная общая характеристика)

II. Св. Григорий Палама при свете научно-литературных данных о жизни его и учении

III. Жизнь и труды св. Григория Паламы до собора 1341 г

IV. Исихия, сущность ее и оценка св. Григорием Паламой и Варлаамом

V. Учение св. Григория Паламы о сущности и действиях Божества и воззрения Варлаама по тому же вопросу

VI. Жизнь и деяния св. Григория Паламы от собора 1341 г. до его кончины (t 1360 г.)

VII. Творения св. Григория Паламы — догматические и полемические

VIII. Творения св. Григория Паламы — нравоучительного содержания

IX. Творения св. Григория естественнонаучного содержания, гомилетического характера и иные

X. Критические замечания

Никифор Влеммид, византийский ученый и церковный деятель XIII в.

По поводу исследования В. И. Барвинка: «Никифор Влеммид и его сочинения». Киев, 1910

Церковная политика византийского императора Исаака II Ангела

Приложение. Афонское монашество в его прошлом и современном состоянии