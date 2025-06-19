Священник Алексий Волчков – Раннехристианская община в античном полисе

История античного христианства занимает особое место как в собственно истории античного общества, так и в истории христианства как мировой религии. Первые века истории христианства, время Иисуса Христа и первых апостолов, эпоха гонений и распространения по всей территории Средиземноморья и, наконец, время его превращения в господствующую религию Римской Империи, по сути дела, определили и дальнейшую историю этой всемирной религии.

Античность и христианство находились между собой в крайне сложных отношениях: противостояние и взаимодействие, сотрудничество и взаимное отрицание, взаимовлияние и принципиальные разногласия — всё это теснейшим образом переплеталось между собой. Уже само наличие этого комплекса проблем, равно как и многообразие предлагаемых наукой гипотез, является достаточным основанием для обращения к этим вопросам.

Необходимость обращения к этим проблемам получает дополнительный импульс ввиду состояния историографии, поскольку многие исследователи XX века полагают, что анточный мир, его жизнь и мировоззрение оказали на христианство гораздо большее влияние, чем это представлялось ранее, а христианство все больше и больше мыслится либо как синтез западной и восточной общественной мысли, либо вообще как продукт античного мировоззрения.

Христианство, иудаизм и античное общество, как правило, рассматриваются через призму сопоставления общефилософских взглядов, идеологических противоречий и глобальной политики. Гораздо более редкими являются попытки сопоставить социобытовые аспекты жизни микросообществ античного мира, иудейских синагог и христианских экклесий и ответить на вопрос, в какой степени эти различия отражались на повседневной жизни различных сообществ и насколько велика была повседневно-бытовая разница между представителями этих весьма различных идейных течений.

Рассмотрение конкретного материала показывает, что, казалось бы, непримиримые противоречия достаточно успешно разрешались на бытовом уровне и, напротив, мелкие бытовые различия могли приобретать глобальный характер. Долгое время история занималась исследованием макроструктур. Политика государств, крупные общественные движения, глобальное противостояние политических и религиозных партий, борьба идеологических принципов и другие общеисторические явления были едва ли не единственным предметом внимания ученых.

Послевоенная историография добавила к этому еще одно важное направление — изучение микросообществ, игравших огромную роль в жизни человека античности. Не отрицая значения общих проблем, многие исследователи обращают внимание на так называемые малые группы, анализ которых зачастую помогает уяснить многие общие вопросы. Если зарубежная историография уже накопила определенный опыт рассмотрения этих сюжетов, то историография отечественная делает свои первые шаги в этом направлении.

Священник Алексий Волчков – Раннехристианская община в античном полисе

Научное издание

Издательский дом – «Познание» – 256 с.

Москва – 2019 г.

ISBN 978-5-906960-81-8

Священник Алексий Волчков – Раннехристианская община в античном полисе – Содержание

Введение

Глава I. Внутренняя жизнь частного сообщества

1.1. Названия сообществ

1.2. Populus античных ассоциаций

«Добровольное» против «обязательного». Характер членства в частных античных союзах «Обращение» или «присоединение». Как люди античного Средиземноморья становились членами частных сообществ? Эксклюзивность античных сообществ Являлось ли античное сообщество сообществом «социально равных»?

1.3. Жизнь античной ассоциации

Появление частного сообщества Внутренние нормы античных религиозных и профессиональных союзов Продолжительность существования частных сообществ Локальность или транслокальность?

1.4. Организация и важнейшие магистратуры античных сообществ

Демократизм внутреннего устройства античных ассоциаций Принцип коллегиальности в античном сообществе Магистратуры античных сообществ Магистратуры иудейских синагог

1.5. Организации раннехристианских экклесий

Движение палестинских пророков Иерусалимская община Церковь в Антиохии. Игнатий Антиохийский Общины «Павлова круга» Общины «круга Иоанна» Пастырские послания Организация экклесий во II - III вв. н. э

1.6. Экономика профессиональных и религиозных союзов Римской империи

Источники доходов и основные расходы античного сообщества 2. Экономическая жизнь иудейских общин 3. Экономика христианской экклесии

Глава II. Функции античных союзов

Феномен античного застолья Античные коллегии как «союзы социальной взаимопомощи» Частное сообщество как «погребальная ассоциация» Забота об умерших в греко-римских коллегиях «Похоронные» сообщества иудеев Христианская экклесия как «погребальное товарищество» Частное сообщество как объединение религиозных людей Античные сообщества — «союзы земляков»

Глава III. Коллегия и античный город

Коллегия вместо полиса Коллегия против полиса Римское законодательство Коллегия в полисе Христианская экклесия. Полис. Империя

Заключение

Список сокращений

Периодические издания, энциклопедии Публикации папирусов и надписей

Список источников и использованной литературы

Литературные источники Эпиграфические и папирологические источники Научная литература

Указатели цитат Священного Писания

Указатель древних авторов

Священник Алексий Волчков – Раннехристианская община в античном полисе – Иерусалимская община

Как и в случае с Иисусом, непосредственным контекстом (locus) проповеди странствующих пророков служило домовладение. Итогом их деятельности явилось появление в селениях Палестины и Галилеи групп людей, принявших в свое сердце весть о распятом и воскресшем Иисусе. Часто размер этих групп был очень маленьким (иногда 2-3 человека — см. Мф. 18, 20). Перед этими группами людей стоял комплекс определенных задач: обеспечить сохранность общины во времени, преемственность в ее самосознании, избежать внутренних трений и расколов, консолидировать перед лицом внешних опасностей и т.д.

Все эти отдельные задачи были лишь частными проявлениями главного внутреннего затруднения в жизни общины — необходимости создать (позаимствовать извне) такую модель лидерства и внутренней организации, которая бы позволяла эти задачи успешно решать. Очевидно, что странствующие пророки по определению не могли обеспечить для регулярной общины успешное решение ее внутренних проблем. Сам характер их деятельности был направлен не на создание общины, которая будет существовать в веках, а на максимально оперативное донесение до как можно большего числа иудеев вести о приближении конца истории и мира.

Сведения о первоначальном устройстве иерусалимской общины можно найти лишь в книге Деяний, послании Павла к Галатам и послании Иакова. Автор Деяний посвящает истории Церкви в Иерусалиме первые восемь глав своего сочинения, хотя и в своем дальнейшем повествовании он неоднократно повествует о событиях в Иерусалиме. Самая древняя христианская община в Иерусалиме первоначально возглавлялась коллегией Двенадцати. В нее входили апостолы, являвшиеся учениками Иисуса Христа (предатель Иуда был заменен на избранного посредством жребия Матфия (Деян. 1, 15-26).

Функция лидера, полномочного представителя коллегии апостолов в отношениях с внешним миром принадлежала Петру. В дальнейшем определенные события привели к появлению нового служения в христианской общине — тех, кого автор Деяний называет «Семь» (Деян. 6). Лука описывает обязанности «Семи» в категориях социального служения. Важно, что по существу члены коллегии «Семи» были проповедниками. Так, Филипп в дальнейшем именуется (Деян. 21, 8). Адольф Гарнак остроумно замечает, что Иерусалимские «Семь» «больше напоминали епископов, чем диаконов».

Никакого продолжения служение «Семи» в Иерусалимской церкви не имело, и в этом смысле оно является оригинальным и неповторимым в церковной жизни. Каковы были взаимоотношения апостолов и «Семи»? Не-которые ученые полагают, что вовсе не столь ровные, как рисует Лука. Байер считает, что фактически эллинисты вышли из подчинения Петра и Двенадцати по теологическим мотивам: представление Двенадцати о христианстве было слишком национально акцентированным. Характерно, что среди имен «Семи» нет ни одного иудейского имени, все имена — греческие.

Отдельная община эллинистов как раз и возглавлялась «Семью». В этом случае «Семь» и апостолы являются служителями одного порядка, и главенство первых над вторыми было (если оно вообще было) лишь главенством чести и авторитета, объем же функций был примерно одинаковым. История же с поставлением Двенадцатью «Семи», описанная Лукой, может оказаться всего лишь попыткой смягчить те бури, которые бушевали в Иерусалимской церкви в первые годы ее существования.