Соколова Иулиания - Техника иконописи

Слово “темпера” происходит от латинского глагола “ temperare’’ — соединять, смешивать. В буквальном переводе это слово обозначает лишь особое связующее красок, а не вид живописной техники.

Первоначально этим термином называли различные смеси вообще, даже лекарственные. Позднее в средневековых трактатах "temperatura" обозначала и температуру в нашем смысле слова и связующее вещество красок, независимо от того были ли эти краски приготовлены на масле, на яйце, или на растительном или животном клею.

Когда стала развиваться масляная живопись, темперой стали называть и. краски, разведенные на яйце, и самый вид этой живописной техники.

Красками, приготовленными на яйце, пользовались еще задолго до нашей эры. В Византии эта техника живописи была общераспространенной, и с принятием христианства она пришла на Русь в X веке. Желтковая темпера — излюбленный материал древнерусских мастеров-художников была в технике усовершенствована ими, что позволило в XV столетии преп. Андрею Рублеву достичь вершин мастерства, которые поражали не только его современников, но изумляют и современных художников.

Монахиня Иулиания (М. Н. Соколова) - Техника иконописи

Москва, 1992. - 51 с.

Монахиня Иулиания (М. Н. Соколова) - Техника иконописи - Содержание

Темпера

Техника иконописи

Первый этап. Основа

Второй этап

Третий этап. Рисунок

Живопись (Техника)

Четвертый этап. Защитный слой

От составителя

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