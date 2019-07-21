Философия на пальцах Сократ родился около 470 г. до н.э. в Афинах, был коренным жителем Афин, из дема (района) Алопеки, то есть «Лисьей земли» (так же перево­дится крымская Алупка). Отец его был скульптором, исполнителем госу­дарственных заказов, но все наследство он оставил старшему сыну, так что Сократ с ранней юности вел скромный образ жизни. Сократ стоит первым в ряду интеллектуалов, не рассчитывавших на наследство, но зарабатывав­ших лишь своим умом: впоследствии такими же были в Европе внебрач­ные дети богачей, например Боккаччо или Эразм Роттердамский. Сократ считал, что его род восходит к самому Дедалу, мифологическому изобре­тателю: в Афинах многие называли себя потомками богов или полубогов.

Сократ - Я ничего не знаю: Хрестоматия - с комментариями и объяснениями

Издательство ACT, 2019 год - 320 с.

ISBN 978-5-17-112719-0

Сократ - Я ничего не знаю: Хрестоматия - с комментариями и объяснениями – Содержание

Александр Марков. Мудрый гражданин Афин

Платон. Апология Сократа После обвинительных речей После обвинительного приговора После смертного приговора

Ксенофонт. Пир Глава 1 - Глава 9

Рассуждения Сократа Что такое настоящее благородство (Платон. «Алкивиад Первый») Чем философия лучше риторики (Платон. «Горгий») Что умеет философия, чего не умеет риторика (Платон. «Лисид») Каким должен быть философский досуг (Платон. «Федр») Почему всему надо учиться (Ксенофонт. «Воспоминания о Сократе») Молодой Сократ учится у Парменида и Зенона (Платон. «Парменид») Как есть со вкусом (Ксенофонт. «Воспоминания о Сократе») Как практическое знание оказывается ненадежным (Платон. «Эвтидем») Чем полезны друзья (Ксенофонт. «Воспоминания о Сократе») Философия - это знание знания (Платон. «Хармид») Как правильно выбрать себе работу (Ксенофонт. «Воспоминания о Сократе») Как научиться рассуждать философски (Платон. «Лисид») Как связаны мудрость и нравственность (Ксенофонт. «Воспоминания о Сократе») Сократ рассказывает о своем демоне (Платон. «Феаг») В поэзии вдохновение важнее мастерства (Платон. «Ион») Почему я знаю только то, что ничего не знаю (Платон. «Гиппий меньший») Почему не надо хвастаться (Ксенофонт. «Воспоминания о Сократе») Что такое метод философии (Платон. «Филеб») Почему философ должен почитать богов (Ксенофонт. «Воспоминания о Сократе») Философия ищет устойчивое начало за неустойчивостью наших вещей и представлений (Платон. «Кратил») В чем долг памяти (Платон. «Менексен») Как должен выступать свободный человек (Платон. «Теэтет») Кто такие софисты, согласно Сократу (Платон. «Софист») Каким должно быть государство (Платон. «Тимей») Что должен делать просвещенный правитель (Платон. «Гиппарх») Философия стоит выше частных знаний (Платон. «Алкивиад Второй») Почему философ счастлив, даже если он беден (Ксенофонт. «Воспоминания о Сократе») Не всякое богатство на пользу (Платон (?). «Эриксий») Почему Сократ подчинился смертному приговору (Платон. «Критон») Что такое закон (Платон. «Минос») Геракл на распутье между Добродетелью и Порочностью (Ксенофонт. «Воспоминания о Сократе»)

Диоген Лаэртский. Жизнь Сократа Смерть Сократа (Платон. «Федон»)



Сократ - Я ничего не знаю: Хрестоматия - с комментариями и объяснениями - Мудрый гражданин Афин

Возможно, что на жизнь Сократ зарабатывал как скульптор на об­щественных подрядах, но чаще он получал подарки и угощения, пользу­ясь привилегией образованных людей, но никогда не брал деньги за свои занятия, в отличие от его современников - софистов, учивших красноре­чию и искусному рассуждению. Сократ считал, что важнее научить чело­века сомневаться, чем поспешно излагать готовое знание. Себя он сравни­вал с повивальной бабкой, помогающей человеку породить из себя новое знание, а свой метод называл «наведением»: задавая наводящие вопро­сы, он учил собеседника понимать односторонность прежней точки зрения.

С точки зрения афинского законодательства Сократ по праву рожде­ния был «фармаком», «проклятым», человеком, ограниченным в имуще­ственных правах - в древнейших Афинах таких людей приносили в иску­пительную жертву, чтобы город не постигло бедствие. Но в Афинах V века до н.э. нравы стали гуманнее: Сократа уважали за его личное мужество и добросовестность в государственных делах. Он участвовал в Пелопо­несских войнах и совершил несколько подвигов по-нашему, был «награж­ден медалями». Он входил в круг Перикла, будучи учеником советника Перикла, философа и музыканта Дамона. Именно от Дамона Сократ вос­принял главную свою мысль, что можно учить не только отдельным ис кусствам, но и добродетели. Как судья Сократ спас полководцев, которых должны были казнить за то, что они не успели похоронить погибших, тем самым осквернив небо (трупы полагалось убирать до захода солнца, чтобы не прогневать ночных богов, как и Библия велит людям мириться до захо­да солнца), чем настроил против себя приверженцев старого благочестия.

Именно они были главными врагами Сократа, рукоплескавшими в 423 году комедии Аристофана «Облака», вместившей в себя предвзя­тое настроение толпы против образованных людей. В этой комедии Сократ. был изображен бездельником, лежащим в гамаке, который учит искусно врать и обманывать. Это была совершенно несправедливая карикатура: Со­крат всю жизнь спорил с софистами, учителями красноречия, которые за деньги учили манипулировать слушателями, а Аристофан отнес его к чис­лу софистов.

Сократ был женат, по некоторым данным, даже не раз, имел трех сы­новей, Лампрокла, Софрониска и Менексена, ничем особо не отличившихся. Сократа укоряли, что он воспитывает все Афины, не воспитывая собствен­ных детей. Но на самом деле для Сократа было важно научить людей об­щаться на гражданские темы, связав политику и нравственность, поэтому он заводил разговоры на площадях и в собраниях, задавая свои провока­ционные и каверзные вопросы. Говоря по-нашему, он приходил на корпо­ративные мероприятия в органы власти и на фирмы и показывал, что одно­го знания отдельных искусств, одних практических навыков недостаточно для принятия стратегических решений.

Сократ умел читать и писать, даже немало читал, но предпочитал не писать, по сути будучи «коучем» или «тренером», причем совершенно бес­корыстным и нравственно безупречным. Если совсем кратко излагать его философию, в основе ее лежат следующие положения: