В области гуманитарных исследований существуют темы, которые не ставятся под вопрос в аспекте легитимности их существования в качестве значимых в историческом смысле: они воспринимаются в культуре как нечто само самой разумеющееся. К таким темам относится и та, которая в историко-философском контексте известна как Сократические школы. Очевидно, речь идет о продолжателях дела Сократа, его учениках и учениках его учеников.

Один ли это и тот же феномен — сократики и сократические школы — вопрос, ответ на который предполагает постановку и, соответственно, ответ на еще один вопрос — что такое философская школа, поскольку термин философская школа настолько прочно укоренился в историко-философском дискурсе в качестве terminus technicus, что зачастую употребляется не критически.

Сократические школы стали проблемой в современном антико-ведении прежде всего в связи с интересом к образу исторического Сократа, что, скорее всего, было есть и будет вечной проблемой, сродни Гомеровскому вопросу. Но не только. Можно выделить еще две проблемы, интерес к которым в XX — XXI вв. возник закономерно в связи с усилиями по дедогматизации философии, что, в первую очередь, сказалось на переосмыслении традиционной истории философии. Эти проблемы такие: Платоновский вопрос и феномен философской школы в Античности.

Сократические школы как явление античной философии и культуры - Монография

Под общ. ред. Р. В. Светлова; Е. В. Алымовой

Русская христианская гуманитарная академия; Межрегиональная общественная организация «Платоновское философское общество»

СПб.: Издательство РХГА, 2019. — 256 с.

ISBN 978-5-88812-983-8

Сократические школы как явление античной философии и культуры - Содержание

Сведения об авторах

Введение

Список сокращений

Раздел I. Философская школа как феномен древнегреческой культуры

Сократические школы как актуальная проблема современного философского антиковедения. Алымова Е. В., Караваева С. В

Раздел II Sokratikoi logoi — генезис жанра

Эсхин из Сфетта и традиция сократического диалога. Алымова Е. В

Геракл как протагонист кинической литературы. Алымова Е. В., Караваева С. В.

Слово и дело в «Меморабилиях» Ксенофонта. Караваева С. В.

Раздел III. Сократические школы в контексте интеллектуальной культуры Ѵ-ІѴ вв. до н. э.

Легко ли (было) быть «сократиком»? Пристрастный взгляд комедии на Хэрефонта из Сфетта Светлов Р. В.

Философия Антисфена и формирование кинической традиции. Мочалова И. Н.

Аякс и Одиссей Антисфена в историческом, литературном и философском контексте второй половины V — первой половины IV в. до н. э. Караваева С. В.

Ἀρετή воина: Одиссей и Аякс Антисфена и воин-страж Платона Караваева С. В.

Антисфен как наследник Сократа: к вопросу о сократической пайдейе

Мочалова И. Н.

Два «Пира». Алымова Е. В.

Раздел IV. Эпистемология и феноменология наслаждения

Отчего киники не видели «стельности» и «чашности»? Светлов Р. В.

Аристипп из Кирены: феноменология наслаждения. Алымова Е. В., Караваева С. В.

Раздел V. Образ философа

Философ на городской улице. Светлов Р. В.

Киническая традиция в поздней античности: Юлиан Отступник — «Последний киник»? Светлов Р. В.

Религия Сократа: был ли Сократ христианином до Христа. Светлов Р. В.

Раздел VI. Сократические школы в историко-философской традиции и в компаративистике

Гегель о сократических школах: место и значение сократиков в истории философии. Мочалова И. Н, Казенное А. С.

Феномен сократических школ в «Истории древней философии». С. Н. Трубецкого Мочалова И. Н.

Диодор Крон и элементы временной и модальной классификации суждений у представителей школы имен (Дэн Си, Гунсунь Лун). Демин Р Н.

Две формы гедонизма: Гегесий Киренский и древнекитайский философ Ян Чжу. Демин P. H.

Литература

Synopsis

Сократические школы как явление античной философии и культуры - Введение

Сократические школы — историко-философский сюжет, который кажется однозначно истолкованным и раз и навсегда проясненным со времен «Лекций по истории философии» Г. В. Ф. Гегеля и «Философии греков в ее историческом развитии» Эдуарда Целлера. Именно трактовки Гегеля и Целлера главным образом полагаются в основание суждений относительно феномена сократических школ и фигур самих так называемых сократиков, эти трактовки подвергаются, так сказать, вторичным интерпретациям: с ними работают как с само собой разумеющимися. Новейшие трактовки представлены в исследованиях зарубежных коллег, что касается отечественного философского антиковедения, то приходится признать, что оно вытеснило сократические школы на периферию своего интереса, отдавая предпочтение, без всякого сомнения, великим научным и образовательным проектам —Академии Платона и Ликею Аристотеля.

Тем не менее нужно признать, что влияние сократических школ на последующую античную и новоевропейскую интеллектуальную традицию в целом велико. Мы можем даже утверждать, что сократические школы демонстрируют альтернативный вариант развития устного наследия Сократа, который постепенно оказался оттеснен на второй план в истории античной философской мысли. Но в IV веке до н. э. они вполне успешно соперничали по популярности с Академией и Ликеем, а такие мыслители, как Стильпон, были в отдельные периоды «властителями дум» всей Эллады.

С одной стороны, исследователи истории античной мысли хорошо знакомы с рядом ключевых аспектов философии представителей сократических школ. Так, известно, что киники сыграли значительную роль в истории европейской этики, космополитизма, социального эскапизма, а также в становлении ряда литературных жанров. Недаром М. М. Бахтин возводит исток европейского романа к кинической «менипповой сатире». Мегарская школа известна своим вкладом в историю логики, киренаики — аргументами в защиту гедонизма и своим религиозным скептицизмом. Однако полного и систематизированного обзора и анализа деятельности сократических школ до сих пор нет, между тем такой анализ позволил бы более детально прояснить масштабы их влияния и его формы. Скажем, киники, современники Антисфена и Диогена Синопского, высказывали оригинальные мысли по поводу сущего и познания, полемика с ними имела серьезное значение для Платона и Аристотеля. Мегарская школа внесла существенный вклад в становление этических теорий Эллинизма. Кроме того, мегарики, как и представители элидо-эретрийской школы, могут считаться в числе основоположников теории риторики.

Важным аспектом изучения сократических школ является то, что, хотя мы и не можем установить точно степень влияния Сократа на них, они представляют альтернативную версию сократовской диалектики, отличную от версии Платона, однако изучение философских позиций представителей сократических школ все же может пролить свет на одну из самых загадочных историко-философских проблем — проблему «исторического» Сократа.

В отечественной науке преимущественное внимание уделялось киникам. До сих пор ключевыми исследованиями по истории кинизма являются работы И. М. Нахова, ему же принадлежит и единственное издание текстов сочинений кинических мыслителей, увидевшее свет в 1984 году.

Таким образом, пришло время пересмотреть историю сократических школ в свете новых источников и современных исследований. Тем более, что ряд современных исследований и состояние историко-философской науки в целом позволяют переосмыслить философское наследие отдельных представителей первого поколения сократиков, например, Антисфена и Диогена Синопского. Анализируя тексты философов-современников, прежде всего, Платона и Аристотеля, мы можем получить дополнительный важный материал для исследования деятельности сократиков.

Основная задача, которую поставили перед собой авторы коллективной монографии, такова — исследовать философию представителей сократических школ и сократиков, рассмотрев различные аспекты их интеллектуального творчества, на основании отбора, анализа и перевода наиболее важных и релевантных теме сохранившихся текстов, как самих сократиков, преимущественно IV века до н. э., так и свидетельств о них. Реализовать ключевую задачу проекта невозможно без решения ряда тактических задач, что неизбежно расширяет поле исследований. Так, в монографии появляется анализ самого феномена философской школы, очерчивается исторический и институциональный контекст: борьба школ в условиях конкуренции риторики и философии, диалог между софистами и учениками Сократа.