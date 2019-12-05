Наследие Соломона Маймона - 5

Мои высокоученые господа!

Я полагаю, что если я посвящу Вам мою книгу, это не будет более предосудительным, чем ее посвящение Его Величеству Императору Марокко. Надо надеяться, что Он ее не прочтет, Вы же, мои господа, прочтете ее хотя бы по службе, но — по причине избытка должностных обязанностей — не сможете прочесть ее так, как должно. Для моей же книги и то и другое равнозначно. Тем не менее, я не хотел бы упустить случая выразить Вам глубокое почтение, подобающее Вашему писательскому положению и Вашим заслугам перед республикой ученых; и если тот способ, каким я это делаю, окажется несообразным достоинству предмета, то пусть мои благие намерения зачтутся мне в оправдание.

Предписывать Вам, мои господа, правила рецензирования моей книги, было бы столь же неподобающим, как [VI] поведение того педанта, который позволил себе поучать одного известного полководца (уж не помню его имени) искусству войны. Но поскольку по своей должности Вы обязаны порицать мою книгу, а слабостей ее никто не знает лучше, чем я сам, то я могу дать Вам относительно нее ряд намеков, которые намного облегчат Вашу работу.

Соломон Маймон - 5 - Опыт новой Логики, или Теория мышления. С приложением писем Филалета Энезидему

СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2018 г. — 425 с. —

Наследие Соломона Маймона. V

ISBN 978-5-93762-151-1

Соломон Маймон – 5 - Опыт новой Логики, или Теория мышления. С приложением писем Филалета Энезидему - Содержание

Предисловие редактора серии (С. Якерсон)

От редактора перевода (И. Микиртумов)

Опыт новой Логики, или Теория мышления

Вниманию высокоученых господ профессиональных рецензентов

Вступительное слово

Первый раздел. О логике вообще

Второй раздел. О мышлении вообще

Третий раздел. О понятиях

Четвертый раздел. О суждениях

Пятый раздел. Об умозаключениях

Шестой раздел. Об опосредованных умозаключениях

Седьмой раздел. О сложных умозаключениях

Восьмой раздел

Девятый раздел. Критика способности познания

Десятый раздел

Одиннадцатый раздел

Двенадцатый раздел. Функции чистого разума и возникающая из них видимость

Тринадцатый раздел. Трансцендентальная диалектика

Разъяснения и примечания

Письма Филалета к Энезидему

Таблица обозначений девятнадцати правильных видов умозаключения, полностью определенных по качеству, которые, не будучи обозначаемы особо, получаются из обозначения содержания

Supplementum

Маймон Соломон. Введение к обновленному изданию журнала по эмпирической психологии

Алексей Круглов. О логике Соломона Маймона

Гидеон Фройденталь. Логика Маймона

Гидеон Фройденталь. Жизнь Маймона

Соломон Маймон – 5 - Опыт новой Логики, или Теория мышления. С приложением писем Филалета Энезидему - Четвертый раздел. О суждениях

Суждение — это то действие способности познания, посредством которого многие (и, следовательно, различные) предметы сознания вообще, не сливаясь в одно сознание, тем не менее, соединяются в единстве сознания. Это единство сознания является либо только субъективным, либо одновременно и объективным. В первом случае оно называется суждением в широком смысле слова, во втором же — в узком.

Для всех суждений, какие бы формы они ни имели, общей является та характеристика, что посредством них многие предметы сознания (будь то понятия, созерцания, объекты или сами суждения), не переставая быть многими предметами сознания, тем не менее, связываются в единстве сознания, с тем лишь различием, что для некоторых из них это единство сознания оказывается лишь субъективным, в отношении же других — объективным. В бесконечном суждении «а есть — не b» а и b как различные предметы сознания лишь посредством тождества субъекта (судящего), которое должно предполагаться как условие любого суждения вообще, [50] соединяются в лишь субъективном единстве сознания, и именно потому отвергается их возможная связь в объективном единстве сознания. Посредством этого суждения определяется, что, а и b как противоречащие друг другу столь же мало тождественны друг другу, сколь и находятся друг с другом в отношении определимого и определения (каковы все объективные отношения).

Напротив, в таких суждениях, как «ab есть b», «ab не есть — non b» (ab, в виду (содержащегося здесь) b, тождественно сb; ab, в виду b, противоположно non b), «а есть b» (а является определимым, b — это его необходимое или возможное определение), подлежащие связыванию члены связываются в объективном единстве. Если b познается как возможное определение а, то отсюда возникает новый объект ab (а определяется через b).

Например, из суждения «Треугольник может быть прямоугольным», посредством которого прямоугольность познается как возможное определение треугольника, возникает новый объект — прямоугольный треугольник. Если b познается как необходимое определение а, то, хотя из этого и не возникает нового объекта, все-таки а и b определяются как соединенные вновом объекте, как, например, в суждении «Треугольник имеет три угла». Если b (или non b) познается как содержащееся в понятии ab или как ему противоположное, то, тем самым, члены связываются не только лишь в объекте, но уже и в понятии. Таким образом, эта связь a priori объективна, так как все, что верно для понятий [51], также должно быть необходимо верным и для объектов, с которыми они соотносятся.