Одна из отличительных особенностей марксистского подхода к событиям прошлого — это, как отмечал В. И. Ленин, «высокая оценка революционных периодов в развитии человечества».

К ним принадлежит и эпоха Возрождения — Реформации, положившая начало идеологической борьбе против феодализма и целому циклу ранних буржуазных революций. Будучи исключительно важной для марксистской теории исторического процесса, эта эпоха, однако, еще недостаточно осмыслена в наших исследованиях. Начнем хотя бы с того, что сами термины «возрождение» («ренессанс») и «реформация» не вполне точно выражают содержание обозначаемых ими исторических процессов. Сущность Ренессанса не сводится к возрождению античной культуры: понятия и образы греческой древности были лишь формой, в которой выражало себя совершенно новое понимание человека, соответствовавшее нарождавшемуся (тогда еще полнокровному, прогрессивному) буржуазному индивидуализму. Сущность реформации также не исчерпывается тем, что непосредственно подразумевается самим словом, то есть реформой, переустройством тогдашней церкви. Реформация как массовое народное движение подорвала духовную диктатуру папства, нанесла внушительный удар по церковному феодализму и активизировала повсеместное недовольство мирским феодальным господством. Она проложила путь новым этическим, юридическим и практико-экономическим воззрениям, которые соответствовали формирующимся капиталистическим отношениям.

Соловьев Эрих - Непобежденный еретик

Вступ. статья Т. И. Ойзермана. — М Мол. гвардия, 1984. — 288 с., ил.

Соловьев Эрих - Непобежденный еретик - Содержание

Антифеодальная религиозная революция и ее зачинатель - Академик Т. И. Ойзерман

От автора

I. ВНУК КРЕСТЬЯНИНА, СЫН ГОРНЯКА

II. ЭРФУРТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

III. «РЕВОЛЮЦИЯ НАЧАЛАСЬ В МОЗГУ МОНАХА»

IV. ДИАЛЕКТИКА ТЕРПЕНИЯ

V. ТЕЗИСЫ ПРОТИВ ИНДУЛЬГЕНЦИЙ

VI. БОРЬБА С РИМОМ (от Тезисов к Лейпцигскому диспуту)

VII. БОРЬБА С РИМОМ (от Лейпцигского диспута к Вормсу)

VIII. ЧЕРТ И ГРАЖДАНСКИЙ МИР

IX. ПЕРЕД ЛИЦОМ ВЕЛИКОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ ТРАГЕДИИ

X. СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

XI. ПРОТЕСТАНТСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ

XII. «КНИГА, КОТОРАЯ И НАЗЫВАЕТСЯ КНИГОЙ»

XIII. ОГОНЬ ПОД ПЕПЛОМ

Послесловие

Краткая библиография

Соловьев Эрих - Непобежденный еретик - Тезисы против индульгенций

Римско-католическая церковь, как говорил Ф. Энгельс, была «крупным интернациональным центром феодальной системы». Несмотря на все внутренние войны, она объединяла католические страны в одно большое политическое целое, которое находилось в противоречии как с греко-православным, так и с мусульманским миром.

Церковь освящала своим авторитетом незыблемость существующих феодальных порядков и провозглашала божественное происхождение королевской и княжеской власти. В церковном ведении находилось практически все дело образования, культурная политика и значительная часть судебной практики (прежде всего — суды третейские). Папская курия (кардиналы, придворные и высшая церковная администрация) имела в своем распоряжении послушное монашеское войско, которое во всякий момент могло возбудить иск о ереси и неблагонадежности, донести проклятия папских булл до самых отдаленных уголков Европы и с высоты церковной кафедры начать борьбу не на жизнь, а на смерть с любым неугодным Риму светским государем. К концу средневековья церкви принадлежало в Западной Европе около трети всех обрабатываемых земель, на которых трудились тысячи крепостных и полукрепостных. На содержание духовенства отдавалась десятая часть всех доходов мирянина-простолюдина («церковная десятина»).

Церковно-феодальная эксплуатация обеспечивалась «светским мечом», то есть военной и полицейской силой мирского государства. С развитием товарно-денежных отношений алчность феодалов-священников, как и алчность помещиков, не имеющих духовного сана, быстро возрастает. Церковь испытывает потребность во все более энергичных и послушных действиях «светского меча». Она активно проводит в жизнь мысль о беспрекословном подчинении мирских государей римскому владыке. Папство не только укрепляет и расширяет собственное клерикально-монархическое государство в Италии, но и ставит в вассальную зависимость от него ряд европейских правителей (королей Неаполя, Португалии, Арагона, Англии, Сицилии, Корсики, Венгрии).