Солтис Микола – Український євангелизм в пралісах Місіонесу

Любов до свого рідного краю притаманна всім людям, вона також притаманна нашому українському народові. Але різні жорстокі окупації України відбирали в нашого народу волю, створювали в його краю тяжкі обставини життя, а тому наші люди в різних часах шукали по широкому світі таких країн, де б вони могли вільно жити, вільно працювати, вільно служити Богові.

Південна Америка, а зокрема Аргентина, була однією з перших тих країн, яка широко відкрила двері для наших людей, давши їм притулок, наділивши їх землею, на якій вони поселилися. На новій батьківщині українці розбудували свої рідні установи, свої інституції, церкви тощо. Чимало українців поселилося по більших містах країни, де були добрі вигляди на заробітки, але найбільше їх шукали землі, доброго поля, де б вони могли закласти свої господарства і жити таким спокійним життям, яким вони жили в Україні.

Для такої праці дуже добре надавалася аргентинська провінція Місіонес, в якій поселилося багато наших людей, в тому числі багато віруючих євангельського віроісповідання. Ті віруючі на самих перших початках дбали не тільки про те, щоб мати свою господарку, свою хату, але вони щиро дбали про те, щоб вістку Євангелії нести тим людям, які ще тієї вістки не прийняли. Тому незабаром в Місіонесі постали спочатку по різних колоніях менші і більші євангельсько-баптистські громади, були побудовані молитовні доми, широко провадилася євангельська духовна праця.

Про цю працю яскраво розповідає в цій книжці брат Микола Солтис, один з перших українських поселенців у Місіонесі, а також один з перших духовних робітників там.

Спочатку ці спогади брата М. Солтиса друкувалися в журналі "Християнський Вісник" і редакція журналу отримувала багато листів від своїх читачів з проханням видати їх окремою книжкою.

Тепер бажання тих читачів сповнюється, книжка "Український Євангелизм в пралісах Місі онесу" виходить у світ. Маємо надію, що і це чергове наше видання буде корисним для тих, хто любить діло Боже між наших народом, бо про це ця книжка оповідає.

Микола Солтис – Український євангелизм в пралісах Місіонесу - З нагоди 40-річчя приїзду до Місіонесу перших українських віруючих

Вінніпег – Чікаґо: Накладом Християнського Видавництва "Дорога Правди", 1972. – 140 с.

Микола Солтис – Український євангелизм в пралісах Місіонесу – Зміст

Передмова

Вступ

УКРАЇНСЬКИЙ ЕВАНГЕЛИЗМ В ПРАЛІСАХ МІСІОНЕСУ