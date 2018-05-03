Византия и ее окружение Первые же строки о раннесредневековом византийском Херсоне воскресают в памяти нечто мрачное и таинственное, нечто «зимнее», что вообще долгое время, и не только на обыденном, но и вполне профессиональном уровне, связывали с понятием Высокого Средневековья. Уже Гилберт Кийт Честертон писал о «долгих чарах сурового и бесплодного времени, которое мы зовем Темными веками». Так называли и ныне называют большой период истории, приходящийся на VII – IX столетия.

Он действительно слабо изучен и во многом неясен. Используя образ, предложенный Н. Бердяевым, это была «ночная эпоха история». Но чем пристальнее и дольше вглядываешься в ее мрак, тем яснее проступают сквозь него обломки былой жизни и тем более поражает их величие, кипение страстей, накал борьбы, стремление выстоять, приспособится к рождению полного тревог, нового сурового мира, которое пронизывает всю раннесредневековую Романию. Частица Великой империи, Херсон, херсониты, тоже жили в самой гуще отнюдь не бесплодных событий тех лет. Это было ИХ ВРЕМЯ и для них оно было переменчивым, трудным, временами, может быть, тяжелым, но никак не темным. Таким оно станет только в представлении далеких потомков, нас с вами. Как знать, правы ли мы?

Сергей Сорочан - Византийский Херсон (вторая половина VI – первая половина X вв.). Очерки истории и культуры – Часть I-III

Византия и ее окружение

Сергей Сорочан - Византийский Херсон (вторая половина VI – первая половина X вв.). Очерки истории и культуры – Часть I

Харьков—Москва: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке 2010 г. – 591 с.

ISBN: 978-5-91244-077-9

ISBN 978-5-91244-081-6

Сергей Сорочан - Византийский Херсон (вторая половина VI – первая половина X вв.). Очерки истории и культуры – Часть I - Содержание

Предисловие

Глава 1. Свидетельства прошлого. Виды и общее состояние

Глава 2. Око и щит империи. Херсон к концу правления Юстиниана I и при его ближайших преемниках

Глава 3. Деловой город. Экономическое развитие Херсона во второй половине VI—VII вв.

Глава 4. Византия и хазары в Таврике: господство или кондоминиум?

Глава 5. Об opus spicatum и населении раннесредневековой Таврики

Глава 6. Другой Херсон. Экономическое развитие в VIII в.

Глава 7. Рождение фемы

Глава 8. Государственный статус Херсона и «призраки самоуправления»

Сергей Сорочан - Византийский Херсон (вторая половина VI – первая половина X вв.). Очерки истории и культуры – Часть I - Предисловие

Задача создания новой обобщающей, фундаментальной, концептуальной академической работы по истории раннесредневекового Херсонеса или Херсона, как его с VI в. называли византийцы, которым принадлежал город, относится к числу назревших и весьма актуальных. Достаточно заметить, что издание крупного последнего аналогичного проекта – монографии А.Л. Якобсона – произошло в 1959 г. Поэтому проблема уже давно стоит на научной повестке, но до сих пор даже известные специалисты, много лет занимающиеся историей Херсонеса, такую работу не предпринимали. Ее пробным опытом можно считать эту книгу, аккумулировавшую накопленные знания, разворачивающую панораму жизни херсонитов в самых разных ее проявлениях, от хозяйственных до культурных, причем в тесной увязке с тем, что происходило не только в Крыму, но и на просторах Евразии, в Византийской империи и в сопредельных с ней странах, прежде всего, в Тюркском каганате, Хазарии, загадочной Леведии, Печенегии и Руси. Такая всеохватность и вместе с тем глубина является следствием методики автора, верного и цивилизационному подходу, и приемам исторической антропологии, «социальной психологии» в решении намечаемых научных проблем, перечень которых будит исследовательское воображение.

Монография изобилует целым рядом новых, достаточно аргументированных положений, уточнений, позволяющих пересмотреть некоторые старые, противоречивые взгляды, заблуждения, теории и, вместе с тем, выдвигает новые предположения, которым в свою очередь еще предстоит проверка временем. Среди них следует отметить установление с помощью опоры на археологические источники трудно уловимого terminus ante quem для составления Слова о семи священномучениках епископах Херсонских; отказ от признания утери Византией позиции в Таврике в постюстиниановское время, в VII в.; объяснение массового общественного и жилого строительства, обнаруживаемого повсеместно на всей территории Херсона во второй половине VI – начале VII вв., комплексом причин, среди которых важнейшей могла стать необходимость ликвидировать последствия катаклизма, вероятно, серии сейсмических толчков, нанесших серьезный ущерб городу в конце 550-х гг.; указание на отсутствие зависимости Херсона от поставок сельскохозяйственной продукции из-за моря уже к началу VIII в. и возобновление, рост этой зависимости со второй половины – конца IX в. вследствие изменения этнополитической ситуации в Причерноморье; предложение видеть в Таврике не «Крымскую Хазарию», а совместное византийско-хазарское кондоминатное владение, которое просуществовало с конца VII в. до конца 30-х гг. IX в.; отказ от признания в кладке «в елку», издавна известной на территории Крыма, показателя культурной и тем более этнической принадлежности ее строителей исключительно к населению салтовского круга, тюркам или хазарам; последовательный пересмотр представлений об упадническом, кризисном облике Херсона в «темные века» во всех проявлениях городской жизни; установление связи организации византийской фемы на территории Крыма около 840 г. с предшествующими изменениями, которые происходили как в Таврике, так и в евразийском регионе и конкретно в самой Романии с последней трети VIII в.; уточнение даты (лето 787 г.) и характера восстания Иоанна Исповедника как превентивного проромейского выступления, рассчитанного на приостановление возможной оккупации Крымской Готфии Хазарским каганатом и на признание Константинополем легитимности здешнего епископства; воссоздание истории и периодизации административного устройства Херсона от дуката к архонтии и затем к феме и освобождение этой истории от навязываемого почти двухвековой историографией «призрака» самоуправляемого, вольного города, всячески отстаивавшего независимость от имперских поползновений Византии; пересмотр представления о прекращении функционирования херсонского загородного некрополя во второй половине VII–первой половине IX вв. и попытка взглянуть на гробничное дело глазами самих херсонитов той поры; оценка состояния города и его окрестностей во второй половине IX в., которая заставляет усомниться в свидетельствах письменных источников, рисующих положение горожан как неких «обитателей тюрьмы»; установление грани между раннесредневековым и средневековым периодами истории Херсона, ее привязка к 40-м гг. Х в. и высокая оценка степени влияния Византии в Таврике в это время.

Сергей Сорочан - Византийский Херсон (вторая половина VI – первая половина X вв.). Очерки истории и культуры – Часть II

Византия и ее окружение

Харьков—Москва: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2013 г. – 672 с.

ISBN 978-5-91244-077-9

ISBN 978-5-91244-081-6

Сергей Сорочан - Византийский Херсон (вторая половина VI – первая половина X вв.). Очерки истории и культуры – Часть II - Содержание

ГЛАВА 9. Город строящийся. Архитектура и топография раннесредневековой эпохи

Оборонительная система и ее совершенствование в постюстиниановскую эпоху

Общественное и частное строительство в дальней округе города

Потестарный комплекс около малой агоры Херсона и Мертвые ворота

Новая застройка города

«Строительный бум» последней трети VI — начала VII вв., его причины и источники финансирования

Строительство и поддержание общественных и жилых зданий в «темные века

Епископальный архитектурный комплекс на северо-восточном берегу и храм свв. Пригородные мартирии, кладбищенские храмы и агиасмы

«Дом св. Леонтия» и мартирий св. Василея

Меморий св. Капитона

Крестовидная церковь свв. Сергия и Вакха и храмовый комплекс на месте античного театра

Базилика апостола Петра и храмовый комплекс

Восточной площади

Церковь св. Василея и архитектурный комплекс большой агоры

Храмовый декор и его эволюция

Паломнический комплекс с мартирием св. Климента

Баптистерии и чин крещения в византийском Херсоне: некоторые итоги изучения

Термы, валании, лутры

Птохионы, носокомионы, ятрины

Общественные афедроны

Городское крепостное строительство в VII—X вв.

Архитектурный комплекс фемного претория в «цитадели»

Сельские церкви Юго-Западной Таврики к концу «темных веков»

ГЛАВА 10. Смерть в Херсоне

ГЛАВА 11. «Carceris habitateris»? Положение города во второй половине IX в.

ГЛАВА 12. На переломе эпох

Заключение

Summary

Сергей Сорочан - Византийский Херсон (вторая половина VI – первая половина X вв.). Очерки истории и культуры – Часть III

Византия и ее окружение

Харьков—Москва: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2013 г. – 472 с.

ISBN 978-5-91244-077-9

ISBN 978-5-91244-082-3

Сергей Сорочан - Византийский Херсон (вторая половина VI – первая половина X вв.). Очерки истории и культуры – Часть III – Содержание

АНТОЛОГИЯ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Иордан. Гетика. §36—39

Прокопий Кесарийский. Война с персами. Кн. I. 12. 3—9

Прокопий Кесарийский. Война с готами. Кн. VIII (IV). 5. 23—30

Прокопий Кесарийский. О постройках. Кн. III. 7. 10—17

Менандр Протиктор. История. Фрагменты 45, 47, 66

Жития святых епископов Херсонских (пер. греч. версии)

Жития святых епископов Херсонских (в грузинской минее)

Феодосий. О местоположении Святой Земли. §54

Папа Мартин I. Письма XVI—XVII

Мартирий св. Мартина («Воспоминание...»)

Краткий мартирий братьев Евпрепия и Феодора

Феофан Исповедник. «Хронография» (629/630, 658/659, 668, 695, 704/705, 711/712 гг.)

Патриарх Никифор «Краткая история» (695, 704/705, 711/712 гг.)

Материалы VII Вселенского синода в Никее (787 г.)

Житие Иоанна Готского

Житие Феодора Студита. Версия В, гл. 14—16

Епифаний Монах. О житии, деяниях и кончине св. первозванного апостола Андрея

Феодор Студит. Письма в Таврику (XCII, CLXIV)

Продолжатель Феофана. Кн. III. 27—29; VI. 10

Пространное Житие св. Константина/Кирилла (гл. VIII—IX, XI—XIII)

Письмо Анастасия библиотекаря епископу Гаудериху

Житие с Перенесением мощей св. Климента (Legenda Italica). §1—6

Слово на перенесение мощей преславного Климента

Патриарх Николай Мистик. Письма (№9, 68, 106)

Константин Багрянородный. О фемах (12 -я фема Херсон)

Константин Багрянородный. Об управлении империей (гл. 1, 6—11, 37, 42, 53)

Кембриджский Аноним («документ Шехтера»)

Еврейско-хазарская переписка 50-х гг. Х в.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Предисловие

Гриневича К. Э. Четырехапсидное здание в Херсонесе (Новая попытка его объяснения)

Алексеенко Н. А. Таможня и коммеркиарии Херсона

Иванов А. В. Население византийского Херсона по данным антропологии

Список сокращений

Сведения об авторах