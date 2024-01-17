Сорокин Питирим - - Человек и общество в условиях бедствий

Книга П. А. Сорокина «Человек и общество в условиях бедствий» на первый взгляд занимает довольно скромное место в творческом наследии ученого. Сорокин известен, прежде всего, как автор таких фундаментальных трудов, как «Система социологии», «Социальная мобильность», «Социальная и культурная динамика», «Пути и могущество любви». В тени этих великих творений небольшая по объему монография, вышедшая в свет в самый разгар Второй мировой войны, как будто бы затерялась и привлекает к себе гораздо меньше внимания как со стороны исследователей, так и со стороны читателей, чем вышеназванные труды Сорокина. Ее мало цитируют, мало читают, в библиографических перечнях основных трудов социолога она даже не всегда и присутствует.

Между тем такое отношение к «Человеку и обществу в условиях бедствий» является досадным недоразумением. Книга во многом носит итоговый характер, поскольку содержит в себе резюме почти 25-летних исследований и размышлений автора о социальных катастрофах («четырех монстрах», по образному выражению П. А. Сорокина), современником и очевидцем которых ему довелось быть. Эти «четыре монстра» суть войны, революции, голод и эпидемии. О голоде и революции Сорокин написал специальные монографии, войнам посвящена значительная часть третьего тома «Социальной и культурной динамики», пожалуй, только эпидемии остались, так сказать, бесхозными, но и это отнюдь не случайно: эпидемии по большей части являются вечными спутниками трех остальных «монстров» и самостоятельной роли в современном мире, наверное, уже не играют. Не случайно Сорокин, когда речь заходит об эпидемиях, ссылается по большей части на исторические хроники и даже на литературные произведения: «Декамерон» Боккаччо, «Дневник чумного города» Дефо и т. д. Трудно, действительно, предположить, что в наше время может разразиться, как в XIV в., «черная смерть», почти вдвое сократившая численность европейского населения. Впрочем, здесь следует сделать одну существенную оговорку. В современном глобализирующемся мире с его интенсивной «горизонтальной мобильностью» возможностей для распространения эпидемий как никогда много, и в этом отношении исследование П. А. Сорокина нуждается в дополнении и продолжении.

Сорокин Питирим - Человек и общество в условиях бедствий - Влияние войны, революции, голода, эпидемии на интеллект и поведение человека, социальную организацию и культурную жизнь

Пер. с англ., вступ. ст. и коммент. В.В. Сапова

М.: Академический проект, 2022, 399 с.

Серия "Теории общества"

ISBN 978-5-8291-3714-4

Сорокин Питирим - Человек и общество в условиях бедствий - Влияние войны, революции, голода, эпидемии на интеллект и поведение человека, социальную организацию и культурную жизнь - Оглавление

«Четыре монстра» Питирима Сорокина (В. В. Сапов)

Предисловие

Часть первая. Влияние бедствий на наши умственные способности

Глава первая. Как влияют бедствия на нашу аффективную и эмоциональную жизнь 1. Предварительные замечания 2. Изменение в эмоциях и чувствах, вызываемое физиологическим и социально-психологическим голоданием 3. Изменение в эмоциях и чувствах, вызываемое эпидемиями 4. Расстройство эмоциональной жизни во время войн и революций

Глава вторая. Как бедствия влияют на наши познавательные процессы, желание и волю 1. Первое фундаментальное изменение 2. Второе фундаментальное изменение 3. Деформация в области желаний, стремлений и волевых процессов



Часть вторая. Влияние бедствий на поведение и жизнедеятельность человека

Глава третья. Влияние голода на поведение людей 1. Общая закономерность 2. Изменение доли времени, посвященного деятельности, направлен ной на поиски продовольствия 3. Общие замечания о взаимосвязях разных факторов поведения 4. Доминирующая роль фактора голода 5. Многообразие и поляризация социальных последствий голодания

Глава четвертая. Как эпидемии, войны и революции влияют на наше поведение 1. Общая закономерность 2. Воздействие эпидемии 3. Воздействие войны 4. Воздействие революции

Глава пятая. Как бедствия влияют на динамику жизненных процессов — смертность, рождаемость, брачную статистику и социальный отбор 1. Человеческие потери 2. Как бедствия влияют на уровень смертности, рождаемости и брачности 3. Кто выживает — достойные или недостойные?



Часть третья. Влияние бедствий на социальную мобильность и организацию общества

Глава шестая. Миграция, мобильность и разрушение социальных институтов 1. Влияние бедствий на миграцию и мобильность 2. Беженство и миграция во время голода 3. Беженство и миграция во время эпидемии 4. Беженство и миграция во время войны и революции 5. Вертикальная социальная мобильность во время бедствий 6. Разрушение социальных отношений и институтов во время бедствий

Глава седьмая. Влияние бедствий на политическую, экономическую и социальную организацию 1. Бедствия и усиление правительственного контроля во всех сферах жизни 2. Особенности усиления тоталитаризма в зависимости от характера бедствий А. Увеличение правительственного регулирования во время эпидемии В. Усиление правительственного контроля во время голода С. Усиление правительственного контроля во время войны D. Усиление правительственного контроля во время революции 3. Резюме

Глава восьмая. Влияние бедствий на экономический уровень жизни 1. Снижение уровня жизни 2. Уменьшение экономического контраста между богатыми и бедными 3. Радикальное перераспределение богатства во время бедствий



Часть четвертая. Влияние бедствий на социокультурную жизнь

Глава девятая. Два основных воздействия бедствий на социокультурную жизнь 1. Бедствие придает всей культуре свой образ и подобие 2. Разнообразие и поляризация воздействий бедствия на общество

Глава десятая. Как бедствия влияют на религиозную и нравственную жизнь общества 1. Многообразие и полярность воздействий, оказываемых бедствиями 2. Подтверждающие свидетельства из жизни отдельных индивидов 3. Дополнительные подтверждения на основе изучения документально засвидетельствованных катастроф 4. Поляризация во время голода, эпидемии, войны и революции А. Голод В. Эпидемия С. Война D. Революция 5. Деморализация и безверие во время сложных и продолжительных бедствий

Глава одиннадцатая. Бедствия и нравственно-религиозный прогресс 1. Три особых случая: Ренессанс, методизм и советская революция в России 2. Нравственно-религиозное возрождение во времена глубоких кризисов Резюме

Глава двенадцатая. Святые и грешники в условиях бедствий 1. Две дополнительные проблемы 2. Кто есть кто среди грешников и святых 3. Является ли масштаб полярно-противоположных движений одинаковым в условиях всех бедствий?

Глава тринадцатая. Влияние бедствий и катастроф на развитие науки и техники 1. Два основных следствия 2. Закон поляризации в сфере науки и техники

Глава четырнадцатая. Влияние катастроф и бедствий на изящные искусства 1. Временные воздействия 2. Художественное творчество во время бедствия и следующие за ним периоды 3. Основные выводы о влиянии бедствий на творчество в сфере культуры

Глава пятнадцатая. Изменения идеологии во время бедствия 1. Вводные замечания 2. Обнищание и идеология социализма-коммунизма 3. Изменения идеологии во время войны 4. Преобразования идеологий во время революции 5. Общий вывод



Часть пятая. Причины бедствий и способы борьбы с ними

Глава шестнадцатая. Причины бедствий 1. Взаимосвязь бедствий 2. Причины бедствий

Глава семнадцатая. Способы преодоления бедствий 1. Рациональный способ и «естественная смерть» 2. Окончание голода 3. Окончание эпидемии 4. Окончание революции и войны

Глава восемнадцатая. Взгляд в будущее

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