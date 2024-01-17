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Сорокин Питирим - - Человек и общество в условиях бедствий

Сорокин Питирим - Человек и общество в условиях бедствий
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Sociology Political Science

Книга П. А. Сорокина «Человек и общество в условиях бедствий» на первый взгляд занимает довольно скромное место в творческом наследии ученого. Сорокин известен, прежде всего, как автор таких фундаментальных трудов, как «Система социологии», «Социальная мобильность», «Социальная и культурная динамика», «Пути и могущество любви». В тени этих великих творений небольшая по объему монография, вышедшая в свет в самый разгар Второй мировой войны, как будто бы затерялась и привлекает к себе гораздо меньше внимания как со стороны исследователей, так и со стороны читателей, чем вышеназванные труды Сорокина. Ее мало цитируют, мало читают, в библиографических перечнях основных трудов социолога она даже не всегда и присутствует.

Между тем такое отношение к «Человеку и обществу в условиях бедствий» является досадным недоразумением. Книга во многом носит итоговый характер, поскольку содержит в себе резюме почти 25-летних исследований и размышлений автора о социальных катастрофах («четырех монстрах», по образному выражению П. А. Сорокина), современником и очевидцем которых ему довелось быть. Эти «четыре монстра» суть войны, революции, голод и эпидемии. О голоде и революции Сорокин написал специальные монографии, войнам посвящена значительная часть третьего тома «Социальной и культурной динамики», пожалуй, только эпидемии остались, так сказать, бесхозными, но и это отнюдь не случайно: эпидемии по большей части являются вечными спутниками трех остальных «монстров» и самостоятельной роли в современном мире, наверное, уже не играют. Не случайно Сорокин, когда речь заходит об эпидемиях, ссылается по большей части на исторические хроники и даже на литературные произведения: «Декамерон» Боккаччо, «Дневник чумного города» Дефо и т. д. Трудно, действительно, предположить, что в наше время может разразиться, как в XIV в., «черная смерть», почти вдвое сократившая численность европейского населения. Впрочем, здесь следует сделать одну существенную оговорку. В современном глобализирующемся мире с его интенсивной «горизонтальной мобильностью» возможностей для распространения эпидемий как никогда много, и в этом отношении исследование П. А. Сорокина нуждается в дополнении и продолжении.

Сорокин Питирим - Человек и общество в условиях бедствий - Влияние войны, революции, голода, эпидемии на интеллект и поведение человека, социальную организацию и культурную жизнь

Пер. с англ., вступ. ст. и коммент. В.В. Сапова

М.: Академический проект, 2022, 399 с.

Серия "Теории общества"

ISBN 978-5-8291-3714-4

Сорокин Питирим - Человек и общество в условиях бедствий - Влияние войны, революции, голода, эпидемии на интеллект и поведение человека, социальную организацию и культурную жизнь - Оглавление

«Четыре монстра» Питирима Сорокина (В. В. Сапов)

Предисловие

Часть первая. Влияние бедствий на наши умственные способности

  • Глава первая. Как влияют бедствия на нашу аффективную и эмоциональную жизнь

    • 1. Предварительные замечания

    • 2. Изменение в эмоциях и чувствах, вызываемое физиологическим и социально-психологическим голоданием

    • 3. Изменение в эмоциях и чувствах, вызываемое эпидемиями

    • 4. Расстройство эмоциональной жизни во время войн и революций

  • Глава вторая. Как бедствия влияют на наши познавательные процессы, желание и волю

    • 1. Первое фундаментальное изменение

    • 2. Второе фундаментальное изменение

    • 3. Деформация в области желаний, стремлений и волевых процессов

Часть вторая. Влияние бедствий на поведение и жизнедеятельность человека

  • Глава третья. Влияние голода на поведение людей

    • 1. Общая закономерность

    • 2. Изменение доли времени, посвященного деятельности, направлен ной на поиски продовольствия

    • 3. Общие замечания о взаимосвязях разных факторов поведения

    • 4. Доминирующая роль фактора голода

    • 5. Многообразие и поляризация социальных последствий голодания

  • Глава четвертая. Как эпидемии, войны и революции влияют на наше поведение

    • 1. Общая закономерность

    • 2. Воздействие эпидемии

    • 3. Воздействие войны

    • 4. Воздействие революции

  • Глава пятая. Как бедствия влияют на динамику жизненных процессов — смертность, рождаемость, брачную статистику и социальный отбор

    • 1. Человеческие потери

    • 2. Как бедствия влияют на уровень смертности, рождаемости и брачности

    • 3. Кто выживает — достойные или недостойные?

Часть третья. Влияние бедствий на социальную мобильность и организацию общества

  • Глава шестая. Миграция, мобильность и разрушение социальных институтов

    • 1. Влияние бедствий на миграцию и мобильность

    • 2. Беженство и миграция во время голода

    • 3. Беженство и миграция во время эпидемии

    • 4. Беженство и миграция во время войны и революции

    • 5. Вертикальная социальная мобильность во время бедствий

    • 6. Разрушение социальных отношений и институтов во время бедствий

  • Глава седьмая. Влияние бедствий на политическую, экономическую и социальную организацию

    • 1. Бедствия и усиление правительственного контроля во всех сферах жизни

    • 2. Особенности усиления тоталитаризма в зависимости от характера бедствий

      • А. Увеличение правительственного регулирования во время эпидемии

      • В. Усиление правительственного контроля во время голода

      • С. Усиление правительственного контроля во время войны

      • D. Усиление правительственного контроля во время революции

    • 3. Резюме

  • Глава восьмая. Влияние бедствий на экономический уровень жизни

    • 1. Снижение уровня жизни

    • 2. Уменьшение экономического контраста между богатыми и бедными

    • 3. Радикальное перераспределение богатства во время бедствий

Часть четвертая. Влияние бедствий на социокультурную жизнь

  • Глава девятая. Два основных воздействия бедствий на социокультурную жизнь

    • 1. Бедствие придает всей культуре свой образ и подобие

    • 2. Разнообразие и поляризация воздействий бедствия на общество

  • Глава десятая. Как бедствия влияют на религиозную и нравственную жизнь общества

    • 1. Многообразие и полярность воздействий, оказываемых бедствиями

    • 2. Подтверждающие свидетельства из жизни отдельных индивидов

    • 3. Дополнительные подтверждения на основе изучения документально засвидетельствованных катастроф

    • 4. Поляризация во время голода, эпидемии, войны и революции

      • А. Голод

      • В. Эпидемия

      • С. Война

      • D. Революция

    • 5. Деморализация и безверие во время сложных и продолжительных бедствий

  • Глава одиннадцатая. Бедствия и нравственно-религиозный прогресс

    • 1. Три особых случая: Ренессанс, методизм и советская революция в России

    • 2. Нравственно-религиозное возрождение во времена глубоких кризисов

    • Резюме

  • Глава двенадцатая. Святые и грешники в условиях бедствий

    • 1. Две дополнительные проблемы

    • 2. Кто есть кто среди грешников и святых

    • 3. Является ли масштаб полярно-противоположных движений одинаковым в условиях всех бедствий?

  • Глава тринадцатая. Влияние бедствий и катастроф на развитие науки и техники

    • 1. Два основных следствия

    • 2. Закон поляризации в сфере науки и техники

  • Глава четырнадцатая. Влияние катастроф и бедствий на изящные искусства

    • 1. Временные воздействия

    • 2. Художественное творчество во время бедствия и следующие за ним периоды

    • 3. Основные выводы о влиянии бедствий на творчество в сфере культуры

  • Глава пятнадцатая. Изменения идеологии во время бедствия

    • 1. Вводные замечания

    • 2. Обнищание и идеология социализма-коммунизма

    • 3. Изменения идеологии во время войны

    • 4. Преобразования идеологий во время революции

    • 5. Общий вывод

Часть пятая. Причины бедствий и способы борьбы с ними

  • Глава шестнадцатая. Причины бедствий

    • 1. Взаимосвязь бедствий

    • 2. Причины бедствий

  • Глава семнадцатая. Способы преодоления бедствий

    • 1. Рациональный способ и «естественная смерть»

    • 2. Окончание голода

    • 3. Окончание эпидемии

    • 4. Окончание революции и войны

  • Глава восемнадцатая. Взгляд в будущее

Комментарии

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Views 822
Rating 5.0 / 5
Added 17.01.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (3)

Comments

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