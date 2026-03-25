(Современная психотерапия)

Можно сказать, что в целом психотерапия зарекомендовала себя как эффективный метод лечения. Многие пациенты, обращающиеся к психотерапевтам в связи с различными симптомами (навязчивые движения и мысли, депрессия, тревожность, соматические проблемы, не связанные с органическими причинами), испытывают улучшения после терапии. По сравнению с первоначальными задачами (которые включали лечение определенных заболеваний, таких, как обсессивно-компульсивный невроз или истерия) область применения психотерапевтического лечения существенно расширилась и теперь включает также личностные и характерологические проблемы и даже проблемы «оптимизации» социальной и межличностной эффективности. Независимо от состояния пациента, будь то серьезное заболевание или отдельные психологические проблемы, психотерапия оказалась эффективным методом психологической помощи, что подтверждается многими исследованиями (Luborsky, Singer, and Luborsky, 1975; Bergin and Lambert, 1978; Smith, Glass, and Maller, 1980).

Несмотря на явные достоинства психотерапии, огромное количество проблем остается нерешенным. Это обусловлено разнородностью состояний людей, которые обращаются за помощью, множеством психотерапевтических методов, претендующих на эффективность, а также огромным количеством терапевтов, имеющих самые разные убеждения. Все эти факторы требуют более четких ответов на вопрос: какой вид терапии, у какого психотерапевта, для какого пациента и в каком психологическом состоянии будет эффективен? Технология психотерапии, в отличие от медицины, считается «мягкой». Здесь воздействие осуществляется в основном с помощью слова. Искусство психотерапии требует творческого, тонкого, комплексного подхода к пациенту, подобно творчеству музыканта. Так, Гамлет, сравнивая себя с флейтой, говорил вмешивающимся в его дела Розенкранцу и Гилденстерну: «Вы уверены, что выжмете из меня голос моей тайны. Вы воображаете, что все мои ноты снизу доверху вам открыты. А эта маленькая вещица нарочно приспособлена для игры, у ней чудный тон, и тем не менее вы не можете заставить ее говорить. Что ж вы думаете, я хуже флейты?» В связи с тем, что область применения психотерапии достаточно широка и число людей, ищущих психотерапевтической помощи, весьма значительно, количество исследований эффективности и безопасности методов психотерапии неуклонно растет. К затруднениям, с которыми сталкивается эта деятельность, относится 250 направлений психотерапии и 150 категорий расстройств, при которых психотерапия показана; получается матрица, состоящая из 37 500 ячеек! Прежде всего следует начинать с выяснения того, какая терапия, проводимая каким терапевтом, для какого расстройства показана

(Современная психотерапия)

М.: Когито-Центр, 2022. — 256 с.

ISBN 0-465-06328-4 (англ.)

ISBN 978-5-89353-642-3 (рус.)

Лестер Люборски - Принципы психоаналитической психотерапии - Руководство по поддерживающему экспрессивному лечению - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

ЧАСТЬ I БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ И НАЗНАЧЕНИЕ РУКОВОДСТВА

ГЛАВА 1. ЗАДАЧИ КНИГИ И ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

ГЛАВА 2. ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ

ГЛАВА 3. РУКОВОДСТВА ПО ПСИХОТЕРАПИИ: ПЕРЕВОРОТ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

ГЛАВА 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С УЧЕБНЫМ РУКОВОДСТВОМ

ЧАСТЬ II РУКОВОДСТВО

ГЛАВА 5. НАЧАЛО ЛЕЧЕНИЯ

ГЛAВA 6. ПOДДEРЖИВAЮЩИE OТНOШEНИЯ

ГЛАВА 7. ЭКСПРЕССИВНЫЕ ТЕХНИКИ: СЛУШАНИЕ И ПОНИМАНИЕ

ГЛАВА 8. ЭКСПРЕССИВНЫЕ ТЕХНИКИ: ОТВЕТНЫЕ РЕАКЦИИ ТЕРАПЕВТА И ДАЛЬНЕЙШЕЕ СЛУШАНИЕ

ГЛАВА 9. ОКОНЧАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ

ГЛАВА 10. ВАРИАЦИИ И ДОПОЛНЕНИЯ

ГЛАВА 11. МЕТАФОРИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ

ЧАСТЬ III ПРИЛОЖЕНИЯ

