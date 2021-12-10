Современный быт по Торе

В отличие от большинства изданий по иудаизму на русском языке, рассчитанных на начинающего, это пособие предназначено, прежде всего, для еврея, имеющего определенный опыт серьезного соблюдения заповедей Торы. Благодаря доступному, но достаточно подробному тематическому разбору читатель сможет упорядочить и углубить собственное понимание многих постоянно встречающихся законов и обычаев еврейской жизни, а также расширить имеющиеся знания, что поможет более осознанному и цельному служению Творцу.

Пособие основано на книге рава Й. Чезнера "Шаарей Торат а-Баит", действующего раввина крупной общины с многолетним опытом. Важно отметить, что при работе над книгой ставилась задача не перевести "Шаарей Торат а-Баит" на русский язык, а на основе современной книги по Галахе приобщить читателя к пониманию повседневно применяемого еврейского закона.

Поэтому, с разрешения рава Й.Чезнера, в некоторых местах были внесены изменения, касающиеся способа изложения материала. В некоторых главах также добавлен материал по книгам других авторов; по этой причине данное пособие следует воспринимать не как перевод, а как авторское переложение книги "Шаарей Торат а-Баит". Поскольку в русском языке пока не существует устоявшейся лексики, которой бы пользовались носители языка для еврейской жизни и обучения Торе, при составлении пособия использовались близкие по значению слова (а также термины на Святом языке).

Такие слова в тексте выделены курсивом. Следует учитывать, что эти понятия являются галахическими терминами и оттенок их значения может несколько отличаться от принятого в бытовой речи. Для удобства читателя в конце книги приведен глоссарий терминов. Работа над книгой с начала и до завершения велась при поддержке моих тестя и тещи, Соломона и Розы Игла, издателей пособия, в заслугу их покойных родителей.

Да пошлет им Творец благословение и долгие годы! Выражаю глубокую благодарность многолетним друзьям раву Д. Минкину и раву Д. Шехтману за труд по проверке рукописи, раввинам раву Рафаэлю Энтину и раву Бенциону Зильберу за важные поправки в переводе некоторых галахических определений, а также всем, кто участвовал в выпуске книги в свет.

Современный быт по Торе

Составление и общая редакция: Леви Гинк

Издатель – «Соломон и Роза Игла» – 354 с.

Иерусалим – 5775 / 2015 г.

ISBN 978-965-7392-74-4

Современный быт по Торе – Содержание

Кашрут

Кашрут мяса

Кашрут яиц

Запрет смеси мясного и молочного

Частые вопросы ведения кашерной кухни

Разделение между мясом и молоком

Запрет червей

Кашрут рыбы

Запрет употребления мяса с рыбой

Заповедь окунания посуды

Кашерование посуды

Запреты нееврейской пищи

Заповеди земли Израиля-отделение трумот у-маасрот

Формулы отделения трумот у-маасрот

Заповедь отделения халы

Хадаш - запрет нового урожая

Килаим

Имущественные отношения

Возврат долга

Оплата труда работника

Рибит

Цдака и денежная десятина

Жилище еврея

Мезуза

Заповеди о безопасном доме

Память о разрушенном Храме

Запрет уединения - йихуд

Общие аспекты еврейской жизни

Современный быт по Торе – Кашрут мяса

Признаки животных, разрешенных в пищу согласно законам Торы, об-щеизвестны: это травоядные животные, имеющие раздвоенные копыта и отрыгивающие жвачку. Однако в наше время можно употреблять в пищу лишь мясо домашних животных и птиц, по поводу которых существует традиция использования их мяса евреями. В пищу мясо пригодно только в том случае, если скотина или птица забиты в соответствии с законами шхиты богобоязненным евреем, в совершенстве владеющим ремеслом резника (шохета). Туша обязательно проходит специальную проверку внутренних органов.

Такая проверка особенно важна в наши дни, когда на животноводческих фермах животные и птицы откармливаются в неестественных условиях. Приобретая мясо в магазине, предпочтительнее выбирать такое, на упаковке которого написано חלק или גלאט , что гарантирует отсутствие болезненных изменений, являющихся проблемой с точки зрения кашрута. Существует еще один важный этап обработки туши животного - никур: тщательное отделение седалищного нерва (гид hа-ноше), а также жира, покрывающего некоторые внутренние органы (хелев). Для птицы никур не требуется. Тора запрещает употребление в пищу крови. Поэтому никакое мясо нельзя есть без специальной процедуры удаления из него крови, которую называют кашерованием. В целом существуют два способа удаления крови, полученных евреями по устной традиции:

– высаливание - после мытья, удаления сгустков крови и замачивания в воде в течение получаса мясо густо посыпается крупной солью со всех сторон и оставляется так на один час на решетке или наклонной доске, чтобы кровь, находящаяся внутри тканей, вышла наружу;

– обжаривание на открытом огне. В магазинах, где продается свежее мясо, иногда предлагается мясо, не прошедшее кашерование высаливанием

( לא מוכשר ), в расчете на то, что покупатель сделает это сам. Поэтому, покупая мясо, нужно обратить внимание, прошло ли оно кашерование высаливанием (обозначается надписью מוכשר ).

Кашерование печени. Печень пропитана кровью в гораздо большей степени, чем мясо, и если из мяса кровь может быть удалена посредством высаливания, то печень необходимо кашеровать, обжаривая ее на открытом огне. В продаже имеется как печень, прошедшая подобную обработку, -( מוכשר ), так и сырая, не подвергшаяся кашерованию ( לא מוכשר ). Правила кашерования печени, строго говоря, зависят от того, как собираются использовать печень далее: ограничиться осуществленной жаркой на огне или продолжать ее приготовление другим способом. Чтобы не перегружать читателя множеством деталей, приведем здесь лишь основные законы, достаточные для практического применения.

Подготовка печени к обжариванию. Печень животного можно обжаривать целиком только после того, как ее надрезали поперек и вдоль, чтобы кровь при нагревании легко выходила наружу. Применительно к сегодняшнему дню человек обычно приобретает кусок печени, (а не печень целиком), и делать дополнительные разрезы не требуется. По поводу печени птицы, получаемой, как правило, целой, мнения законоучителей расходятся.