Новое сканирование клуба Среди тех разнообразных и многосложных отношений, в какие вступила философия и религия эллинизма с вновь народившимся религиозным течением, постепенно охватившим собой всю культурную Европу, одна сторона по важности вопроса и сравнительной полноте сведений привлекает к себе особое внимание. Мы имеем в виду те памятники религиозно-литературного характера, какими обменялись представители эллинизма и христианства за древнейшую эпоху христианской истории и которые сохранились до нашего времени. Изучение этих памятников вскрывает перед нами новую и полную захватывающего интереса струю в той сложной области, которая обыкновенно именуется понятиями христианства и эллинизма, взятыми в их историческом взаимодействии. От внешней поверхности жизни, от случайных и хронологически упорядоченных фактов она вводит в самую таинственную, но всецело определяющую собой существо человека сферу — в сферу религиозных вопросов и загадок и решает кардинальный для того времени вопрос: чья вера «лучше» и с какой религией Человек становится ближе к Богу? Современная западная наука очень богата отдельными исследованиями, этюдами, брошюрами и журнальными статьями, можно сказать, всесторонне исчерпывающими поставленную проблему. Но вся эта разнообразная и разноязычная литература занимается изучением лишь отдельных фактов из истории литературно-религиозной полемики между эллинизмом и христианством, сосредоточивает свое внимание преимущественно на одном историческом проявлении его, и в этом отношении имеет несомненную ценность. Но полной и всеобъемлющей истории религиозно-полемической литературы между эллинизмом и христианством до .,сих пор еще не существует, этим и объясняется предпринимаемая здесь попытка дополнить существующий в науке недостаток.

Спасский Анатолий - Эллинизм и христианство - История литературно-религиозной полемики между эллинизмом и христианством в раннейший период христианской истории (150-254)

СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2006. — 360 с.

Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования»)

ISBN 5-89740-138-9

Спасский Анатолий - Эллинизм и христианство - История литературно-религиозной полемики между эллинизмом и христианством в раннейший период христианской истории (150-254) - Содержание

От Издательства

Задача исследования

I. «Октавий» Минуция Феликса, как первый полемический опыт

ІІ. Лукиан Самосатский и его отношение к христианству III. Значение Цельса и Оригена в истории литературной полемики между эллинизмом и христианством IV. Христос в изображении Цельса V. Эсхатология христиан VI. Христианство в его историко-практическом выражении VII. Ориген и его апология против Цельса VIII. Полемика Цельса против иудейства и апология Оригена IX. Христос в изображении иудея и Оригена X. Христос с точки зрения иудеев, отказавшихся от закона и вступивших в число последователей Иисуса XI. Христианская теология (Снисхождение Бога в мир) XII. Платон и Ориген ХІІІ. Христианство в его историко-практическом выражении XIV. Христианство и римская религия XV. Апология Оригена: ее достоинства и недостатки

Спасский Анатолий - Эллинизм и христианство - От Издательства

«Эллинизм и христианство» — последний значительный труд проф. А. А. Спасского, задуманный им с необычайным размахом («...полной и всеобъемлющей истории религиозно-полемической литературы между эллинизмом и христианством еще не существует, этим и объясняется предпринимаемая здесь попытка дополнить существующий в науке недостаток»), с привлечением самых последних достижений церковно-исторической науки и новооткрытых памятников древнехристианской письменности. К несчастью, тяжелая и неизлечимая болезнь автора (прогрессирующий паралич мозга) и его преждевременная кончина 8 августа 1916 г. в возрасте 50-и лет воспрепятствовали исполнению поставленной научной задачи в полной мере.

Первые статьи этой обширной работы появились в июньской книжке «Богословского Вестника» за 1912 г., последняя — в июль-августовской в 1913 г. В том же 1913 г. А. А. Спасский из-за ухудшения состояния здоровья прекращает самостоятельные работы по церковной истории, продолжая возглавлять кафедру древней церковной истории Московской Духовной академии и читая лекции по общей церковной истории вплоть до осени 1915 г. Свою задачу А. А. Спасский успел выполнить только наполовину: им исследованы памятники литературно-философской полемики между язычеством (эллинизмом) и христианством во II и III веках, а именно — диалог «Октавий» Минуция Феликса, сатирические сочинения Лукиана Самосатского и знаменитая апология Оригена «Против Цельса» (эта последняя часть труда — не только самая значительная по своему объему, но и самая замечательная по степени разрешения поставленных в ней вопросов). Однако, вне всяких сомнений, это нисколько не уменьшает ценности самой работы даже в том ее виде, в котором она увидела свет в отдельном издании 1913 г.