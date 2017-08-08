Анатолий Алексеевич Спасский (1866-1916) - замечательный русский историк древней Церкви и богослов, . профессор Императорской Московской Духовной академии, ученик и преемник по кафедре знаменитого А П. Лебедева. В настоящий том его сочинений, названный по заглавной статье «Обращение императора Константина Великого в христианство», вошли самые разнообразные церковно-исторические исследования, созданные в период 1896 -1905 гг. Все труды А. А. Спасского объединены сквозной темой актуальности древней церковной истории для настоящего времени, ее непреходящего интереса и жизненной важности для христиан наших дней. Написанные на высочайшем научном уровне, сочинения А. А Спасского вместе с тем отличаются прекрасным литературным стилем, читаются легко и с удовольствием.

Анатолий Алексеевич Спасский - Начальная стадия арианских движений и I Вселенский собор в Никее - Вера в демонов в древней Церкви и борьба с ними - Исследования по истории древней Церкви

Изд. 2-е, испр. — СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2015. — 288 с.

Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования».

ISBN 978-5-9900890-2-0

По сравнению с первым изданием 2007 г., внесены значительные редакторские и библиографические исправления.

Анатолий Алексеевич Спасский - Начальная стадия арианских движений и I Вселенский собор в Никее - Вера в демонов в древней Церкви и борьба с ними - Исследования по истории древней Церкви - Содержание

Начальная стадия арианских движений и Первый Вселенский собор в Никее

Вопрос о подлинности правил Сардикийского собора (343 г.) в современной западной литературе

Вера в демонов в древней Церкви и борьба с ними

Пахомий и Феодор, первые основатели киновитского подвижничества, по греческим и коптским сказаниям (Критические наброски)

Сиро-халдейские несториане и присоединение их к Православной Церкви

Кому принадлежат четвертая и пятая книги св. Василия Великого против Евномия? (Библиографическая справка)

Первая лекция по кафедре общей церковной истории

Библиография: Болотов В. В., проф. Лекции по истории древней Церкви. I. Введение в церковную историю

Библиография: Болотов В. В., проф. Лекции по истории древней Церкви. И. История Церкви до Константина Великого

Библиографическая заметка: Функ Ф. К., проф. Тюбингенского университета. История христианской Церкви от времен апостольских до нашего времени

Анатолий Алексеевич Спасский - Начальная стадия арианских движений и Первый Вселенский собор в Никее[1]

1. Нет надобности объяснять, почему свой исходный пункт арианские движения получили в Александрии. Еще с конца II в. эта Церковь сделалась центром богословского развития Востока и приобрела в христианском мире особую славу — славу Церкви философской, в которой никогда не ослабевали интересы к изучению высших вопросов веры и знания. Притягательная сила, которой владело местное богословское училище со времен Климента и Оригена, отовсюду привлекало в Александрию людей даровитых, с оригинальным образом мыслей, всегда готовых принять живое участие в общей богословской работе. Самый строй церковной жизни в Александрии способствовал образованию здесь различных богословских групп. В Александрийской церкви гораздо ранее, чем в других Церквах, ослабели узы, связывавшие всю паству с епископом. Между тем как, например, в Риме все пресвитеры составляли собой один клир, сослужащий при епископе и находящийся под постоянным его контролем, в Александрии к началу IV в. уже была в полном развитии приходская жизнь; город делился на кварталы, или лавры, и каждая лавра имела свой храм и своего пресвитера, который и являлся приходским священником для жителей этой лавры и окрестных селений. Вполне понятно, что это приходское духовенство, будучи подчинено епископу, на практике получало более независимое от него положение. Приходской пресвитер Александрии, помимо совершения служб и треб для своего прихода, был наделен еще двумя важными полномочиями: правом толковать Св. Писание и поучать паству по своему усмотрению [2] и правом отлучать мирян от церковного общения, не донося о том епископу. [3] Прихожане отдавались в полное распоряжение пресвитера и находились в большей церковной и умственной зависимости от него, чем от епископа. Пресвитер сживался с прихожанами, воспитывал их в своих убеждениях и приобретал в них верных приверженцев себе. Некоторые александрийские священники снискивали себе в своих прихожанах такую привязанность, что последние из расположения к настоятелю нередко называли себя его именем: так, прихожане Коллуфа именовали себя коллуфианами, прихожане Карпона — карпонианами, и т. д. Одним из таких влиятельных приходских священников и был Арий.

Прошлое Ария до разрыва его с епископом Александром известно только в общих чертах. Родом ливиец, он богословское образование получил в Антиохии, в школе Лукиана Мученика, и затем, вероятно, с первых годов Диоклетианова гонения жил в Александрии. Отличавшая его ревность по вере побудила его принять в это время сторону Мелетия, епископа Ликопольского, отделившегося от тогдашнего Александрийского епископа Петра по вопросу о принятии падших в Церковь. Созомен, у которого заимствуются эти сведения, сообщает, что партию Мелетия он скоро покинул и присоединился к Петру, но когда Петр отлучил приверженцев Мелетия от Церкви и не признал их крещения, то Арий восстал против этих резких мер и сам был отлучен Петром. После мученической кончины Петра (310 г.) он снова соединился с Церковью, достиг сана пресвитера и даже считался кандидатом на Александрийскую епископскую кафедру. По словам Филосторгия, когда умер преемник Петра Ахилла, Арий должен был сделаться епископом; при избрании он получил большинство голосов, но отказался от них в пользу своего сопресвитера Александра.