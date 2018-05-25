Какими бы ошибочными ни казались верования многих людей, мы имеем право принять, что они возникли из действительного опыта и что первоначально они содержали, а быть может и теперь еще содержат, небольшую долю истины. Мы должны предположить это особенно относительно тех верований, которые получили всеобщее или почти всеобщее распространение.

То, что самые противоположные верования имеют всегда нечто общее, можно видеть хотя бы на примерах тех разнообразных мнений относительно происхождения власти и деятельности (функции) правительства, которые существовали в разное время, начиная с мнений самых первобытных до мнений обществ новейших и цивилизованных. Мы не можем сказать, что только одно какое-нибудь из этих мнений (начиная с верований дикаря, что монарх есть бог, и кончая современным взглядом на правительство как на фактор, заведывающий нравственными принципами, лежащими в основе общества) вполне справедливо, а все остальные совершенно ошибочны. Тщательное исследование покажет, что каждое из этих верований содержит долю истины; все они поддерживают принцип подчинения индивидуальной деятельности потребностям общества; в этом они обнаруживают полное единогласие, хотя и расходятся сильно друг с другом в вопросах о происхождении, основании и объеме правящей силы.

Герберт Спенсер - Синтетическая философия

Серия “ПОЗНАНИЕ”; Вып.2

Киев: Ника-Центр, 1997 г. — 512 с.

ISBN 966-521-027-0

Герберт Спенсер - Синтетическая философия - Содержание

Герберт Спенсер как последний западноевропейский философ-энциклопедист

Предисловие Герберта Спенсера

Часть 1. Основные начала

Глава I. Непознаваемое I. Религия и наука II. Конечные религиозные идеи III. Конечные научные идеи IV. Относительность всякого знания V. Согласование

Глава II. Познаваемое I. Определение философии II. Данные философии III. Пространство, Время, Материя, Движение и Сила IV. Неуничтожаемость Материи V. Непрерывность Движения VI. Постоянство Силы VII. Постоянство отношений между Силами VIII. Превращение и Эквивалентность Сил IX. Направление Движения X. Ритм Движения XI. Краткий обзор XII. Эволюция и Разложение XIII. Эволюция простая и сложная XIV. Закон Эволюции XV. Закон Эволюции (Продолжение) XVI. Закон Эволюции (Продолжение) XVII. Закон Эволюции (Окончание) XVIII. Истолкование Эволюции XIX. Неустойчивость Однородного XX. Размножение следствий XXI. Разделение XXII. Равновесие XXIII. Разложение XXIV. Обзор и заключение



Часть 2. Основания Биологии

Глава III. Данные Биологии

Глава IV. Наведения Биологии

Глава V. Эволюция жизни

Глава VI. Морфологическое развитие

Глава VII. Физиологическое развитие

Глава VIII. Законы размножения

Часть 3. Основания психологии

Глава IX. Данные психологии

Глава X. Наведения психологии

Глава XI. Общий Синтез

Глава XII. Специальный Синтез

Глава XIII. Физический Синтез

Глава XIV. Специальный Анализ

Глава XV. Общий Анализ

Глава XVI. Согласия

Глава XVII. Следствия

Часть 4. Основания социологии

Глава XVIII. Данные социологии

Глава XIX. Наведения социологии

Глава XX. Домашние учреждения

Глава XXI. Обрядовые учреждения

Глава XXII. Политические учреждения

Глава XXIII. Церковные учреждения I. Религиозная идея первобытных людей II. Знахари и жрецы III. Жреческие обязанности потомков IV. Старшие потомки мужского пола как quasi-жрецы V. Правитель как жрец VI. Возникновение жреческого сословия VII. Политеистическое жреческое сословие VIII. Церковные иерархии IX. Церковная система как общественная связь X. Военная деятельность жрецов XI. Гражданская деятельность жрецов XII. Церковь и Государство XIII. Раскол XIV. Нравственное влияние жреческого сословия XV. Прошедшее и будущее церковных учреждений

Глава XXIV. Профессиональные учреждения

Глава XXV. Промышленные учреждения

Глава XXVI. Данные науки о нравственности

Глава XXVII. Наведения науки о нравственности

Глава XXVIII. Этика индивидуальной жизни

Глава XXIX. Этика общественной жизни: справедливость

Глава XXX. Этика общественной жизни. Отрицательная благотворительность

Глава XXXI. Этика общественной жизни. Положительная благотворительность

Герберт Спенсер - Синтетическая философия - Герберт Спенсер как последний западноевропейский философ-энциклопедист

Знание низшего порядка есть знание необъединенное.

Наука есть знание отчасти объединенное.

Философия есть знание Вполне объединенное.

Г.Спенсер. Основные начала. §37.

Многие, кто читал Джека Лондона, очевидно, помнят, как Мартин Иден, герой одноименного романа, занимаясь самообразованием, с восторгом постигал философию Герберта Спенсера. Этот английский философ, «столп истины» викторианской Англии, «объединил, сделал выводы и представил изумленному взору Мартина конкретный и упорядоченный мир во всех деталях и с полной наглядностью, как те маленькие модели кораблей в стеклянных банках, которые мастерят на досуге матросы. Не было тут ни неожиданностей, ни случайностей. Во всем был закон».

Этим духом Англии благополучных времен длительного царствования королевы Виктории (1837-1901) — Англии, гордой своими успехами в экономике и обустройстве общественной жизни, построении мировой колониальной империи и распространении основ просвещения среди все более широких кругов населения, смягчением нравов и неукоснительным соблюдением правопорядка, — и пронизана философия Г. Спенсера (1820-1903). В этом он близок по духу своим великим современникам и соотечественникам — Ч. Дарвину и Э. Тейлору, своим друзьям ученым — Т. Гексли, Дж. Тиндаллу и Дж.С. Миллю.

И не зря его часто называют первым философом викторианской Англии — при том, что и после того, как к нему пришла заслуженная слава, он неизменно отклонял все официальные почести. Он в интеллектуально-систематической форме выразил викторианскую эпоху так же, как, скажем, Ч. Диккенс в литературно-художественной, однако, в отличие от великого романиста, не проходившего мимо язв и острых проблем своего времени, Г. Спенсер, нисколько не закрывая на них глаза, считал, что развитие знаний, успехи философии, науки и техники в конечном счете обеспечат победу над трудностями настоящего.

Сегодня мы, имеющие за спиной катастрофический опыт ХХ в. с его мировыми войнами и тоталитарными режимами, стоящие на пороге новых испытаний, связанных с нарастающими экономическими трудностями в странах третьего мира и на постсоветском пространстве, с прогрессирующим экологическим кризисом, ростом терроризма и многим другим, что трудно было представить себе столетие назад, не можем смотреть в будущее с такой незамутненной сомнениями уверенностью в его лучшем исходе. Однако и у нас теплится надежда, что у человечества все же найдутся мудрость и силы для того, чтобы преодолеть встающие перед ним трудности глобального порядка.

И совершенно понятно, что это невозможно без знаний, причем не разрозненных и фрагментарных, сколь бы глубокими они не были в каждой отдельной предметной области, а обобщенных, интегрированных и синтезированных, образующих в полном смысле слова целостную Систему Науки. Над построением такой системы и трудился всю свою жизнь Г. Спенсер.

Г. Спенсер родился в семье учителя в городке Дерби (Средняя Англия). Слабое здоровье не позволяло ему систематически посещать школу, и учился он преимущественно дома, сперва под руководством отца и дяди, а затем и самостоятельно. Это приучило его с юных лет к самообразованию и самостоятельному постижению, через обобщение и систематизацию, данных различных наук. Впоследствии Г. Спенсер не без основания гордился тем, что одним из образованнейших людей своего времени он стал фактически благодаря собственным усилиям.

Его семья была небогатой, и потому с семнадцатилетнего возраста он, продолжая углублять свои познания в области математики и естественных наук, с 1837 по 1841 г. работал техником, а затем и инженером на железной дороге, соединяющей Лондон и Бирмингем. Параллельно он открывает для себя британскую философскую традицию (в частности, Д. Юма и шотландскую школу «здравого смысла», а также своего старшего современника Дж.С. Милля, с которым затем сблизился и лично), работы Т.Р. Мальтуса и классическую политэкономию А.Смита, более бегло знакомится с немецкой философией — кантианством и шелленгианством.

В начале 40-х годов Г. Спенсер начинает публиковаться в британской периодике и вскоре полностью переходит на занятие журналистикой и публицистикой, сотрудничая, в частности, в 1848-1853 гг. с солидным журналом «Economist». Однако журналистика не становится основным делом его жизни. Жанр статьи не позволял до конца раскрыть открывавшуюся перед его мысленным взором обобщаемую им систему научного знания. Поэтому в 1853 г., получив после смерти дяди наследство, достаточное для независимости от повседневного заработка, Г. Спенсер начинает скромную жизнь свободного кабинетного ученого. Тогда же он разрабатывает грандиозный план систематизации научно-философского знания, который последовательно реализовывал на протяжении всей последующей жизни.