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Спилка - Психология молитвы

Бернард Спилка - Кевин Лэдд - Психология молитвы - Научный подход
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Перед Вами уникальная книга. В ней результаты многочисленных современных исследований молитвы: ее психологической природы, экзистенциального смысла, ее роли в эмоциональной саморегуляции, в преодолении жизненных трудностей, социальной и духовной жизни. Без сомнения, такой анализ требует глубокого и целостного научного подхода, который ни в коем случае не упрощает, а обогащает понимание этого важного и комплексного явления.


Авторам удалось не нарушить сложность, тайну феномена молитвы и обосновать научный подход и предложить его измерения. Особый интерес вызывает взгляд на молитву как на коммуникацию и ситуацию копинга - преодоления жизненных трудностей, стресса, получения внутренней поддержки и формирования идентичности, глубокой внутренней работы человека. Коммуникация в молитве рассматривается на разных возрастных этапах и жизненных ситуациях. Книга содержит иллюстрации многочисленных результатов влияния молитвы на психическое и ментальное здоровье человека. Молитва - крайне важный коммуникативный процесс, создающий саму основу преодоления проблем.

Бернард Спилка - Кевин Лэдд - Психология молитвы - Научный подход

X.: изд-во «Гуманитарный Центр», 2015. 256 с.
ISBN 978-617-7022-48-9

Бернард Спилка - Кевин Лэдд - Психология молитвы - Научный подход - Содержание

Предисловие

1. Молитва.

  • Введение в научное исследование

  • 1.1 Основы

    • Поклонение: колпективная и уединенная молитва

  • 1.2. Отношения между религией и психологией

    • Личная вовлеченность

    • Культура

    • Предубеждения: религия, наука и психология. Смешение подходов

  • 1.3 Психология как наука: понимание

    • Наука и необходимость создания теории

    • Сенситивность ко всем видам информации

  • 1.4 Определение молитвы

    • Определения и направления

    • Молитва как коммуникация

    • Молитва как беседа

    • Краткий комментарий: определение и цели

  • 1.5 Молитва: содержание и результаты

    • Молитва и религиозный опыт

    • Эффективность молитвы

  • 1.6 Важность теории

    • Проблема просьбы

    • Стресс и его значение

    • Контроль

    • Стресс и контроль

    • Молитва, стресс и контроль

    • Социальное значение и контекст

    • Молитва и релаксация

  • 1.7. Вывод

2. Психологический подход к молитве

  • 2.1. Когнитивный подход

    • Когнитивная концептуализация молитвы: подход Фостера

  • 2.2. Мотивационный подход

  • 2.3. Нейропсихологический подход

  • 2.4. Социально-психологический подход

    • Социальное познание: атрибуция

    • Социальное познание: лесть, стремление снискать благосклонность

    • Когнитивный диссонанс

    • Молитва и благодарность

  • 2.5. Вывод

3. Много граней молитвы. Многоразмерность

  • 3.1. Почему именно многоразмерность?

  • 3.2. Какая именно многоразмерность?

  • 3.3. Основание для многоразмерности

    • Культура и социальный контекст

  • 3.4. Теоретические подходы к видам молитвы

  • 3.5. Юнгианская теория и молитва

  • 3.6. Эмпирические факты многоразмерности

  • Принятие и применение многоразмерности

  • 3.7. Виды молитвы: их значение и последствия

    • Молитва-прошение

    • Коммуникация: сущность молшпвы-прошения

    • Другие виды молитвы

  • 3.8. Вывод

4. Возрастные особенности молитвы

  • 4.1. Молитва в детстве

    • Ж. Пиаже. Когнитивные возможности

    • Нечто иное: смягчение жесткой научной позиции

    • Вывод

  • 4.2. Молитва в подростковом возрасте

    • Молитва и формальная операциональная логика

    • Подростковый эгоцентризм и альтруизм

    • Структура и содержание подростковой молитвы

    • Вывод

  • 4.3. Молитва в зрелом возрасте

    • Введение

    • Ранняя зрелость: Поколение Миллениум

    • Переход к среднему возрасту

    • Молитвы в зрелости: корреляты

    • Молитва в зрелом возрасте

    • Молитва и смерть

    • Вывод

  • 4.4 Вывод

5. Молитва в копинге и адаптации

  • 5.1. Молитва, копинг и контроль

  • 5.2. Молитва, удовлетворенность жизнью и благополучие

  • 5.3. Удовлетворенность жизнью и многообразная НН природа молитвы

  • 5.4. Возраст, молитва и благополучие

  • 5.5. Преодоление стресса: молитва, личность и психическое здоровье

    • Личностные характеристики и молитва

    • Молитва и психологические расстройства

    • Некоторые выводы

  • 5.6. Молитва как терапия

  • 5.7. Роль молитвы в романтических взаимоотношениях, браке и семье

  • 5.8. Вывод

6. Молитва и здоровье

  • 6.1. Молитва и здоровье: конфликты

  • 6.2. Как молитва может влиять на здоровье?

  • 6.З. Опора на молитву о здоровье

    • Разновидности традиционной медицины

    • Духовное исцеление

    • Психологические методы

  • 6.4 Почему молитва должна быть полезной для НИ здоровья?

    • Теоретические рассуждения

    • Биология стресса

  • 6.5. Исследования молитвы и здоровья

    • Иммунная система

    • Когаитивно-поведенческое управление стрессом

    • Проблемы сердечно-сосудистой системы

    • Религия, молитва и кровяное давление (КД)

    • Стресс и сердечно-сосудистые заболевания

    • Молитва и психологическая реакция на сердечно-сосудистые заболевания

    • Вывод

    • Рак

    • Вывод

  • 6.6. ВИЧ/СПИД

    • Вывод

  • 6.7. Другие исследования молитвы и здоровья

    • Артрит

    • Другие возможности

  • 6.8. Возможное негативное влияние молитвы

  • 6.9. Вывод

7. Молитва-заступничество

  • 7.1. Несколько исследовательских проблем

  • 7.2. Первые попытки исследований

  • 7.3. М3 и пациенты с больным сердцем: более НН серьезное отношение к исследованию М3

    • Исследование Рэндолфа К. Бирда

    • Вопросы и проблемы

    • Исследование Уильяма Харриса и его коллег

    • MANTRA-исследования Митчелла В. Кракоффа и его коллег

    • Исследование в клинике Мэйо

    • Проект-STEP Герберта Бенсона и его коллег

    • Исследование Линна Робретса и Стива Холла

  • 7.4. Исследования М3 для других видов НН заболеваний

    • ЦН Молитва-заступничество и ревматоидный артрит

    • Молитва-заступничество и пациенты, проходящие курс гемодиализа

    • Молитва-заступничество и СПИД

    • Молитва-заступничество с пациентами, перенесшими нейрооперацию на гипофизе

  • 7.5. Комментарии и критика

    • Суть заступников и М3

    • Проблемы мошенничества и обмана в исследованиях М3

    • Случай потенциального обмана

    • Более общая ситуация

    • Вопрос механизма: как действует М3?

    • Куда дальше? Что дальше?

  • 7.6. Вывод

8. В завершение: перспективы и возможности

  • 8.1. Вопросы оценки

  • 8.2. Применение научного подхода к молитве

    • Первый шаг: теория

    • Теория коммуникации и молитва

    • Вопрос контроля

    • Многоразмерность: новый взгляд

    • Применение теоретических подходов

    • Разнообразие теорий в психологии молитвы

    • Схема Левина

    • Введение в коммуникацию

    • Характеристика и контексты для молитвы

    • Вернемся к молящемуся человеку: самость и личность

    • Теория подражания

    • Теория атрибуции

    • Копинг и атрибуция

  • 8.3. Дизайн исследования и анализ данных: проблемы и идеи

    • Проблемный аспект

    • Проблемы в дизайне и анализе

    • Статистика и анализ данных

    • Наследие Фишера

  • 8.4. Вывод

Литература

Views 1 616
Rating 5.0 / 5
Added 17.10.2023
Author brat Vasil
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