Спилка - Психология молитвы
Перед Вами уникальная книга. В ней результаты многочисленных современных исследований молитвы: ее психологической природы, экзистенциального смысла, ее роли в эмоциональной саморегуляции, в преодолении жизненных трудностей, социальной и духовной жизни. Без сомнения, такой анализ требует глубокого и целостного научного подхода, который ни в коем случае не упрощает, а обогащает понимание этого важного и комплексного явления.
Авторам удалось не нарушить сложность, тайну феномена молитвы и обосновать научный подход и предложить его измерения. Особый интерес вызывает взгляд на молитву как на коммуникацию и ситуацию копинга - преодоления жизненных трудностей, стресса, получения внутренней поддержки и формирования идентичности, глубокой внутренней работы человека. Коммуникация в молитве рассматривается на разных возрастных этапах и жизненных ситуациях. Книга содержит иллюстрации многочисленных результатов влияния молитвы на психическое и ментальное здоровье человека. Молитва - крайне важный коммуникативный процесс, создающий саму основу преодоления проблем.
Бернард Спилка - Кевин Лэдд - Психология молитвы - Научный подход
X.: изд-во «Гуманитарный Центр», 2015. 256 с.
ISBN 978-617-7022-48-9
Бернард Спилка - Кевин Лэдд - Психология молитвы - Научный подход - Содержание
Предисловие
1. Молитва.
Введение в научное исследование
1.1 Основы
Поклонение: колпективная и уединенная молитва
1.2. Отношения между религией и психологией
Личная вовлеченность
Культура
Предубеждения: религия, наука и психология. Смешение подходов
1.3 Психология как наука: понимание
Наука и необходимость создания теории
Сенситивность ко всем видам информации
1.4 Определение молитвы
Определения и направления
Молитва как коммуникация
Молитва как беседа
Краткий комментарий: определение и цели
1.5 Молитва: содержание и результаты
Молитва и религиозный опыт
Эффективность молитвы
1.6 Важность теории
Проблема просьбы
Стресс и его значение
Контроль
Стресс и контроль
Молитва, стресс и контроль
Социальное значение и контекст
Молитва и релаксация
1.7. Вывод
2. Психологический подход к молитве
2.1. Когнитивный подход
Когнитивная концептуализация молитвы: подход Фостера
2.2. Мотивационный подход
2.3. Нейропсихологический подход
2.4. Социально-психологический подход
Социальное познание: атрибуция
Социальное познание: лесть, стремление снискать благосклонность
Когнитивный диссонанс
Молитва и благодарность
2.5. Вывод
3. Много граней молитвы. Многоразмерность
3.1. Почему именно многоразмерность?
3.2. Какая именно многоразмерность?
3.3. Основание для многоразмерности
Культура и социальный контекст
3.4. Теоретические подходы к видам молитвы
3.5. Юнгианская теория и молитва
3.6. Эмпирические факты многоразмерности
Принятие и применение многоразмерности
3.7. Виды молитвы: их значение и последствия
Молитва-прошение
Коммуникация: сущность молшпвы-прошения
Другие виды молитвы
3.8. Вывод
4. Возрастные особенности молитвы
4.1. Молитва в детстве
Ж. Пиаже. Когнитивные возможности
Нечто иное: смягчение жесткой научной позиции
Вывод
4.2. Молитва в подростковом возрасте
Молитва и формальная операциональная логика
Подростковый эгоцентризм и альтруизм
Структура и содержание подростковой молитвы
Вывод
4.3. Молитва в зрелом возрасте
Введение
Ранняя зрелость: Поколение Миллениум
Переход к среднему возрасту
Молитвы в зрелости: корреляты
Молитва в зрелом возрасте
Молитва и смерть
Вывод
4.4 Вывод
5. Молитва в копинге и адаптации
5.1. Молитва, копинг и контроль
5.2. Молитва, удовлетворенность жизнью и благополучие
5.3. Удовлетворенность жизнью и многообразная НН природа молитвы
5.4. Возраст, молитва и благополучие
5.5. Преодоление стресса: молитва, личность и психическое здоровье
Личностные характеристики и молитва
Молитва и психологические расстройства
Некоторые выводы
5.6. Молитва как терапия
5.7. Роль молитвы в романтических взаимоотношениях, браке и семье
5.8. Вывод
6. Молитва и здоровье
6.1. Молитва и здоровье: конфликты
6.2. Как молитва может влиять на здоровье?
6.З. Опора на молитву о здоровье
Разновидности традиционной медицины
Духовное исцеление
Психологические методы
6.4 Почему молитва должна быть полезной для НИ здоровья?
Теоретические рассуждения
Биология стресса
6.5. Исследования молитвы и здоровья
Иммунная система
Когаитивно-поведенческое управление стрессом
Проблемы сердечно-сосудистой системы
Религия, молитва и кровяное давление (КД)
Стресс и сердечно-сосудистые заболевания
Молитва и психологическая реакция на сердечно-сосудистые заболевания
Вывод
Рак
Вывод
6.6. ВИЧ/СПИД
Вывод
6.7. Другие исследования молитвы и здоровья
Артрит
Другие возможности
6.8. Возможное негативное влияние молитвы
6.9. Вывод
7. Молитва-заступничество
7.1. Несколько исследовательских проблем
7.2. Первые попытки исследований
7.3. М3 и пациенты с больным сердцем: более НН серьезное отношение к исследованию М3
Исследование Рэндолфа К. Бирда
Вопросы и проблемы
Исследование Уильяма Харриса и его коллег
MANTRA-исследования Митчелла В. Кракоффа и его коллег
Исследование в клинике Мэйо
Проект-STEP Герберта Бенсона и его коллег
Исследование Линна Робретса и Стива Холла
7.4. Исследования М3 для других видов НН заболеваний
ЦН Молитва-заступничество и ревматоидный артрит
Молитва-заступничество и пациенты, проходящие курс гемодиализа
Молитва-заступничество и СПИД
Молитва-заступничество с пациентами, перенесшими нейрооперацию на гипофизе
7.5. Комментарии и критика
Суть заступников и М3
Проблемы мошенничества и обмана в исследованиях М3
Случай потенциального обмана
Более общая ситуация
Вопрос механизма: как действует М3?
Куда дальше? Что дальше?
7.6. Вывод
8. В завершение: перспективы и возможности
8.1. Вопросы оценки
8.2. Применение научного подхода к молитве
Первый шаг: теория
Теория коммуникации и молитва
Вопрос контроля
Многоразмерность: новый взгляд
Применение теоретических подходов
Разнообразие теорий в психологии молитвы
Схема Левина
Введение в коммуникацию
Характеристика и контексты для молитвы
Вернемся к молящемуся человеку: самость и личность
Теория подражания
Теория атрибуции
Копинг и атрибуция
8.3. Дизайн исследования и анализ данных: проблемы и идеи
Проблемный аспект
Проблемы в дизайне и анализе
Статистика и анализ данных
Наследие Фишера
8.4. Вывод
Литература
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