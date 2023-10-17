Перед Вами уникальная книга. В ней результаты многочисленных современных исследований молитвы: ее психологической природы, экзистенциального смысла, ее роли в эмоциональной саморегуляции, в преодолении жизненных трудностей, социальной и духовной жизни. Без сомнения, такой анализ требует глубокого и целостного научного подхода, который ни в коем случае не упрощает, а обогащает понимание этого важного и комплексного явления.



Авторам удалось не нарушить сложность, тайну феномена молитвы и обосновать научный подход и предложить его измерения. Особый интерес вызывает взгляд на молитву как на коммуникацию и ситуацию копинга - преодоления жизненных трудностей, стресса, получения внутренней поддержки и формирования идентичности, глубокой внутренней работы человека. Коммуникация в молитве рассматривается на разных возрастных этапах и жизненных ситуациях. Книга содержит иллюстрации многочисленных результатов влияния молитвы на психическое и ментальное здоровье человека. Молитва - крайне важный коммуникативный процесс, создающий саму основу преодоления проблем.

Бернард Спилка - Кевин Лэдд - Психология молитвы - Научный подход

X.: изд-во «Гуманитарный Центр», 2015. 256 с.

ISBN 978-617-7022-48-9

Бернард Спилка - Кевин Лэдд - Психология молитвы - Научный подход - Содержание

Предисловие

1. Молитва.

Введение в научное исследование

1.1 Основы Поклонение: колпективная и уединенная молитва

1.2. Отношения между религией и психологией Личная вовлеченность Культура Предубеждения: религия, наука и психология. Смешение подходов

1.3 Психология как наука: понимание Наука и необходимость создания теории Сенситивность ко всем видам информации

1.4 Определение молитвы Определения и направления Молитва как коммуникация Молитва как беседа Краткий комментарий: определение и цели

1.5 Молитва: содержание и результаты Молитва и религиозный опыт Эффективность молитвы

1.6 Важность теории Проблема просьбы Стресс и его значение Контроль Стресс и контроль Молитва, стресс и контроль Социальное значение и контекст Молитва и релаксация

1.7. Вывод

2. Психологический подход к молитве

2.1. Когнитивный подход Когнитивная концептуализация молитвы: подход Фостера

2.2. Мотивационный подход

2.3. Нейропсихологический подход

2.4. Социально-психологический подход Социальное познание: атрибуция Социальное познание: лесть, стремление снискать благосклонность Когнитивный диссонанс Молитва и благодарность

2.5. Вывод

3. Много граней молитвы. Многоразмерность

3.1. Почему именно многоразмерность?

3.2. Какая именно многоразмерность?

3.3. Основание для многоразмерности Культура и социальный контекст

3.4. Теоретические подходы к видам молитвы

3.5. Юнгианская теория и молитва

3.6. Эмпирические факты многоразмерности

Принятие и применение многоразмерности

3.7. Виды молитвы: их значение и последствия Молитва-прошение Коммуникация: сущность молшпвы-прошения Другие виды молитвы

3.8. Вывод

4. Возрастные особенности молитвы

4.1. Молитва в детстве Ж. Пиаже. Когнитивные возможности Нечто иное: смягчение жесткой научной позиции Вывод

4.2. Молитва в подростковом возрасте Молитва и формальная операциональная логика Подростковый эгоцентризм и альтруизм Структура и содержание подростковой молитвы Вывод

4.3. Молитва в зрелом возрасте Введение Ранняя зрелость: Поколение Миллениум Переход к среднему возрасту Молитвы в зрелости: корреляты Молитва в зрелом возрасте Молитва и смерть Вывод

4.4 Вывод

5. Молитва в копинге и адаптации

5.1. Молитва, копинг и контроль

5.2. Молитва, удовлетворенность жизнью и благополучие

5.3. Удовлетворенность жизнью и многообразная НН природа молитвы

5.4. Возраст, молитва и благополучие

5.5. Преодоление стресса: молитва, личность и психическое здоровье Личностные характеристики и молитва Молитва и психологические расстройства Некоторые выводы

5.6. Молитва как терапия

5.7. Роль молитвы в романтических взаимоотношениях, браке и семье

5.8. Вывод

6. Молитва и здоровье

6.1. Молитва и здоровье: конфликты

6.2. Как молитва может влиять на здоровье?

6.З. Опора на молитву о здоровье Разновидности традиционной медицины Духовное исцеление Психологические методы

6.4 Почему молитва должна быть полезной для НИ здоровья? Теоретические рассуждения Биология стресса

6.5. Исследования молитвы и здоровья Иммунная система Когаитивно-поведенческое управление стрессом Проблемы сердечно-сосудистой системы Религия, молитва и кровяное давление (КД) Стресс и сердечно-сосудистые заболевания Молитва и психологическая реакция на сердечно-сосудистые заболевания Вывод Рак Вывод

6.6. ВИЧ/СПИД Вывод

6.7. Другие исследования молитвы и здоровья Артрит Другие возможности

6.8. Возможное негативное влияние молитвы

6.9. Вывод

7. Молитва-заступничество

7.1. Несколько исследовательских проблем

7.2. Первые попытки исследований

7.3. М3 и пациенты с больным сердцем: более НН серьезное отношение к исследованию М3 Исследование Рэндолфа К. Бирда Вопросы и проблемы Исследование Уильяма Харриса и его коллег MANTRA-исследования Митчелла В. Кракоффа и его коллег Исследование в клинике Мэйо Проект-STEP Герберта Бенсона и его коллег Исследование Линна Робретса и Стива Холла

7.4. Исследования М3 для других видов НН заболеваний ЦН Молитва-заступничество и ревматоидный артрит Молитва-заступничество и пациенты, проходящие курс гемодиализа Молитва-заступничество и СПИД Молитва-заступничество с пациентами, перенесшими нейрооперацию на гипофизе

7.5. Комментарии и критика Суть заступников и М3 Проблемы мошенничества и обмана в исследованиях М3 Случай потенциального обмана Более общая ситуация Вопрос механизма: как действует М3? Куда дальше? Что дальше?

7.6. Вывод

8. В завершение: перспективы и возможности

8.1. Вопросы оценки

8.2. Применение научного подхода к молитве Первый шаг: теория Теория коммуникации и молитва Вопрос контроля Многоразмерность: новый взгляд Применение теоретических подходов Разнообразие теорий в психологии молитвы Схема Левина Введение в коммуникацию Характеристика и контексты для молитвы Вернемся к молящемуся человеку: самость и личность Теория подражания Теория атрибуции Копинг и атрибуция

8.3. Дизайн исследования и анализ данных: проблемы и идеи Проблемный аспект Проблемы в дизайне и анализе Статистика и анализ данных Наследие Фишера

8.4. Вывод

Литература