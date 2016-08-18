События в Донецкой и Луганской областях, вызванные агрессией со стороны Российской федерации, стали причиной отсутствия безопасности всех, кто пребывает на территории, неподконтрольной Украине.

На этой территории не действует никакое право, там нет законов, как и законных органов управления, фактический контроль за ситуацией осуществляется со стороны вооруженных группировок, которые руководствуются собственными соображениями и понятиями относительно соблюдения порядка и законности.

De facto и de jure эта территория является зоной серого права, где сила права не действует, а действует исключительно право силы.

Это является причиной тех грубых нарушений, связанных с незаконным лишением свободы лиц на территории Луганской и Донецкой областей, которые и стали объектом исследования данного доклада.

Свидетельства жертв, которые были различными способами захвачены и помещены в места несвободы, указывают на откровенное пренебрежение основными условиями обращения с лицами, лишенными свободы. Это уже само по себе приравнивает содержание в таких условиях к пыткам или жестокому обращению. Об отсутствии медицинской помощи, элементарных санитарных условий, воды и питания, контакта с родными и близкими свидетельствуют почти все очевидцы, прошедшие ад плена.

Отсутствие права порождает безнаказанность и произвол со стороны тех, кто пытается силой контролировать захваченные украинские территории в Донецкой и Луганской областях. Собранный в докладе материал указывает на масштабность и серьезность нарушений прав лиц, которые были незаконно помещены в места несвободы.

Коалиция общественных организаций и инициатив «Справедливость ради мира на Донбассе» - Пережившие ад: свидетельства жертв о местах незаконных заключений на Донбассе

Белоусов Ю.П ., Кориневич А.А., Мартыненко О.А., Матвийчук А.В., Павличенко А.Н ., Роменский Я.В., Швец С.П .; под редакцией авторов.

Киев: ЦП Компринт, 2015 – 86 с.

ISBN 978-966 -929-033-2

Коалиция общественных организаций и инициатив «Справедливость ради мира на Донбассе» - Пережившие ад: свидетельства жертв о местах незаконных заключений на Донбассе - Содержание

Резюме исследования

Благодарность

Вступление

Список использованных сокращений и аббревиатур

Методология исследования

Развитие событий во время вооружённого конфликта на Донбассе

Места несвободы в зоне АТО

Обстоятельства и процесс задержания

«Персонал» мест несвободы

Условия содержания в местах лишения свободы

Пытки и жестокое обращение с лицами, лишёнными свободы

Выводы

Рекомендации

Информация о коалиции «Справедливость ради мира на Донбассе»

Коалиция общественных организаций и инициатив «Справедливость ради мира на Донбассе» - Пережившие ад: свидетельства жертв о местах незаконных заключений на Донбассе - Резюме исследования

Исследование мест незаконного лишения свободы открыло для публичного обсуждения лишь незначительный спектр рисков, несущих угрозу фундаментальным правам и свободам человека в условиях вооруженного конфликта на Донбассе.

Так, результаты исследовательской работы убедительно свидетельствуют о наличии чрезвычайно широкой и одновременно слабо контролируемой сети незаконных мест несвободы в Донецкой и Луганской областях. Показания жертв незаконного лишения свободы указывают на критически высокую степень вероятности попадания в такие места представителей практически всех целевых групп — общественных активистов, рядовых граждан, представителей органов власти и бизнесменов, военных.

Пребывание в незаконных местах заключения так называемых «ДНР» и «ЛНР» сопровождается избиениями, увечьями и пытками задержанных лиц в масштабах, которые требуют применения не только национальных, но и международных механизмов восстановления нарушенного права.

Полученные результаты в то же время обозначили ряд важных проблем, требующих своего освещения в дальнейших исследованиях.

Речь идет, прежде всего, о проблемах выявления, документальной фиксации и регулярного инспектирования всех мест несвободы в зоне АТО, которое должно осуществляться с целью не допустить нарушений норм гуманитарного права и стандартов обращения с заключенными.

Во-вторых, весьма проблематичным является вопрос оценки убытков, которые несут граждане в зоне проведения АТО при незаконных задержаниях и арестах, жестоком обращении и – как самой тяжелой форме его проявления – при пытках. Указанный вопрос связан с необходимостью планирования и разворачивания национальной системы психологической и социальной поддержки лиц, находившихся в местах несвободы – как гражданских, так и военных, – что требует профессионального потенциала, бюджетных расходов и длительного времени.

Не менее важной с позиций международного права представляется проблема надлежащего документирования военных преступлений и нарушений прав человека, совершенных в ходе конфликта на Донбассе, что предполагает достаточно сложный комплекс согласованных действий органов власти и гражданского общества: сбор и надлежащую обработку полученных свидетельств, защиту информации и персональных данных, постоянное расширение источников информации, формирование доказательной базы для органов национальной и международной юстиции.

Указанные проблемы стали очевидными благодаря изучению лишь незначительной доли пострадавших в рамках нашего исследования и, безо всякого сомнения, получат свое решение благодаря привлечению внимания к ним со стороны международной экспертной среды. В надежде именно на такое развитие событий коллектив нашего проекта приглашает к сотрудничеству межгосударственные фонды и структуры, международные организации и отдельных экспертов, органы власти Украины.