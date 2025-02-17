Справочник пресвитера Церкви адвентистов седьмого дня

В Церкви христиан-адвентистов седьмого дня местные пресвитеры проповедуют, посещают членов церкви и консультируют во многих странах наравне с пасторами. Едва ли церковь может функционировать без них. Этот Справочник был подготовлен для того, чтобы помочь этим руководителям понять свое призвание и руководящую роль, а также явиться для них помощью в осуществлении пасторской и воспитательной функций. В некоторых частях мира маленькие общины не имеют никого, кто бы мог быть их пресвитером, поэтому там вместо них выбирают «руководителей общин». Этот Справочник предназначен и для их пользования.

Поскольку Церковь адвентистов седьмого дня является всемирной организацией большого этнического и культурного разнообразия, то несомненно существуют некоторые различия в деятельности ее общин. В виду этих обстоятельств, этот Справочник не предназначен быть указателем установленных методов или процедур, как обязательных для всех пресвитеров. Более того, акцент делается на роли и функции пресвитера, согласно библейским принципам организации и руководства, принципам, которые могут быть одобрены во всем мире.

Размер этой книги был специально задуман так, чтобы соответствовать размеру Церковного руководства. Их следует рассматривать как парные книги, и каждый пресвитер должен иметь и ту, и другую. Церковное руководства, утвержденное Всемирной Церковью на сессии Генеральной конференции, лежит в основе как этой, так и любой другой книги, подготовленной для использования в местной общине.

К сожалению, хотя в Справочнике пресвитера имеются частые ссылки на Церковное руководство, невозможно было указать номер его страницы, поскольку Церковное руководство корректируется на каждой сессии Генеральной конференции, и в различных переводах нумерация страниц разная.

Работа пресвитера церкви неразрывно связана с работой пастора, об этом свидетельствует как Писание, так и практика адвентистской церкви. Таким образом, большая часть этой книги переплетается с Руководством для служителя. Упомянутое Руководство будет также полезно пресвитеру, который хочет узнать больше информации, чем имеется в этом справочнике.

Мы также надеемся, что пасторы и секретари Пасторской ассоциации будут использовать этот Справочник при обучении своих пресвитеров. Мы разделяем слова апостола Павла, который, собрав ефесских пресвитеров вместе для подобной подготовки, обратился к ним с призывом: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кро- вию Своею» (Деян. 20:28).

Справочник пресвитера Церкви адвентистов седьмого дня

Церковь христиан-адвентистов седьмого дня, 1998. – Заокский: Отпечатано в типографии издательства «Источник жизни» Евро-азиатского отделения Церкви христиан-адвентистов седьмого дня. - Переведен и издан Пасторской ассоциацией Евро-Азиатского отделения Церкви христиан-адвентистов седьмого дня. – 149 с.

Справочник пресвитера Церкви адвентистов седьмого дня – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Глава 1. ЦЕРКОВЬ И ЕЕ ОРГАНИЗАЦИЯ

Назначение Церкви

Организация Церкви .

Значимость пресвитера Церкви

Глава 2. ПРИЗВАНИЕ ПРЕСВИТЕРА И КАЧЕСТВА, КОТОРЫМИ ОН ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ

Призвание и избрание

Функциональные обязанности

Качества, которыми должен обладать пресвитер

Рукоположение

Глава 3. ПРЕСВИТЕР КАК СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ

Совместное служение пастора и пресвитера

Планирование церковной работы

Церковные выборы

Стили руководства

Комитеты

Церковные стандарты и дисциплина

Отношения с конференцией или миссией

Глава 4. ПОМОЩЬ ПРЕСВИТЕРА ДРУГИМ СЛУЖИТЕЛЯМ МЕСТНОЙ ЦЕРКВИ

Содействие работе секретаря общины

Содействие диаконам и диаконисам

Содействие работе кассира общины

Содействие отделу общественных связей

Содействие христианскому образованию

Содействие отделу здоровья и воздержания

Поддержка литературного служения

Глава 5. ПРЕСВИТЕР И ЦЕРКОВНЫЙ РОСТ

Рост всемирной Церкви

Рост местной церкви

Возвращение в Церковь охладевших ее членов

Закрепление новых членов в общине

Глава 6. ПРЕСВИТЕР И ЦЕРКОВНОЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Посещения на дому

Индивидуальное наставление и совет

Служение небольшими группами

Молитвенное служение

Общественные мероприятия

Глава 7. ПРЕСВИТЕР И ЦЕРКОВНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

Назначение богослужения

Элементы богослужения

Порядок проведения богослужения

Проповедь

Глава 8. ПРЕСВИТЕР И ОСОБЫЕ СЛУЖЕНИЯ

Крещение

Благословение детей

Посвящение храма

Вечеря Господня

Служение при начале строительства

Благословение дома

Похороны

Приход нового пастора в общину

Молитва за больного

Служение бракосочетания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ