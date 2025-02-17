Справочник пресвитера Церкви адвентистов седьмого дня
В Церкви христиан-адвентистов седьмого дня местные пресвитеры проповедуют, посещают членов церкви и консультируют во многих странах наравне с пасторами. Едва ли церковь может функционировать без них. Этот Справочник был подготовлен для того, чтобы помочь этим руководителям понять свое призвание и руководящую роль, а также явиться для них помощью в осуществлении пасторской и воспитательной функций. В некоторых частях мира маленькие общины не имеют никого, кто бы мог быть их пресвитером, поэтому там вместо них выбирают «руководителей общин». Этот Справочник предназначен и для их пользования.
Поскольку Церковь адвентистов седьмого дня является всемирной организацией большого этнического и культурного разнообразия, то несомненно существуют некоторые различия в деятельности ее общин. В виду этих обстоятельств, этот Справочник не предназначен быть указателем установленных методов или процедур, как обязательных для всех пресвитеров. Более того, акцент делается на роли и функции пресвитера, согласно библейским принципам организации и руководства, принципам, которые могут быть одобрены во всем мире.
Размер этой книги был специально задуман так, чтобы соответствовать размеру Церковного руководства. Их следует рассматривать как парные книги, и каждый пресвитер должен иметь и ту, и другую. Церковное руководства, утвержденное Всемирной Церковью на сессии Генеральной конференции, лежит в основе как этой, так и любой другой книги, подготовленной для использования в местной общине.
К сожалению, хотя в Справочнике пресвитера имеются частые ссылки на Церковное руководство, невозможно было указать номер его страницы, поскольку Церковное руководство корректируется на каждой сессии Генеральной конференции, и в различных переводах нумерация страниц разная.
Работа пресвитера церкви неразрывно связана с работой пастора, об этом свидетельствует как Писание, так и практика адвентистской церкви. Таким образом, большая часть этой книги переплетается с Руководством для служителя. Упомянутое Руководство будет также полезно пресвитеру, который хочет узнать больше информации, чем имеется в этом справочнике.
Мы также надеемся, что пасторы и секретари Пасторской ассоциации будут использовать этот Справочник при обучении своих пресвитеров. Мы разделяем слова апостола Павла, который, собрав ефесских пресвитеров вместе для подобной подготовки, обратился к ним с призывом: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кро- вию Своею» (Деян. 20:28).
Справочник пресвитера Церкви адвентистов седьмого дня
Церковь христиан-адвентистов седьмого дня, 1998. – Заокский: Отпечатано в типографии издательства «Источник жизни» Евро-азиатского отделения Церкви христиан-адвентистов седьмого дня. - Переведен и издан Пасторской ассоциацией Евро-Азиатского отделения Церкви христиан-адвентистов седьмого дня. – 149 с.
Справочник пресвитера Церкви адвентистов седьмого дня – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
Глава 1. ЦЕРКОВЬ И ЕЕ ОРГАНИЗАЦИЯ
- Назначение Церкви
- Организация Церкви .
- Значимость пресвитера Церкви
Глава 2. ПРИЗВАНИЕ ПРЕСВИТЕРА И КАЧЕСТВА, КОТОРЫМИ ОН ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ
- Призвание и избрание
- Функциональные обязанности
- Качества, которыми должен обладать пресвитер
- Рукоположение
Глава 3. ПРЕСВИТЕР КАК СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
- Совместное служение пастора и пресвитера
- Планирование церковной работы
- Церковные выборы
- Стили руководства
- Комитеты
- Церковные стандарты и дисциплина
- Отношения с конференцией или миссией
Глава 4. ПОМОЩЬ ПРЕСВИТЕРА ДРУГИМ СЛУЖИТЕЛЯМ МЕСТНОЙ ЦЕРКВИ
- Содействие работе секретаря общины
- Содействие диаконам и диаконисам
- Содействие работе кассира общины
- Содействие отделу общественных связей
- Содействие христианскому образованию
- Содействие отделу здоровья и воздержания
- Поддержка литературного служения
Глава 5. ПРЕСВИТЕР И ЦЕРКОВНЫЙ РОСТ
- Рост всемирной Церкви
- Рост местной церкви
- Возвращение в Церковь охладевших ее членов
- Закрепление новых членов в общине
Глава 6. ПРЕСВИТЕР И ЦЕРКОВНОЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
- Посещения на дому
- Индивидуальное наставление и совет
- Служение небольшими группами
- Молитвенное служение
- Общественные мероприятия
Глава 7. ПРЕСВИТЕР И ЦЕРКОВНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
- Назначение богослужения
- Элементы богослужения
- Порядок проведения богослужения
- Проповедь
Глава 8. ПРЕСВИТЕР И ОСОБЫЕ СЛУЖЕНИЯ
- Крещение
- Благословение детей
- Посвящение храма
- Вечеря Господня
- Служение при начале строительства
- Благословение дома
- Похороны
- Приход нового пастора в общину
- Молитва за больного
- Служение бракосочетания
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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