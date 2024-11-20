Концепция Троицы является критерием истины, неоспоримым параметром христианской ортодоксии. Однако на протяжении всей истории церкви она была источником разногласий и по сей день вызывает у людей много вопросов. Многие понимают ее очень неправильно. По мнению некоторых, учение о Троице подразумевает, что христиане верят в трех богов. Это идея тритеизма, которую церковь категорически отвергала на протяжении всей своей истории. Другие видят в этом учении противоречие.

Например, однажды я беседовал с человеком, имевшим докторскую степень по философии, и он возражал против христианства на том основании, что учение о Троице, лежащее в основании христианской веры, представляет собой противоречивую идею о том, что один может быть также тремя. Очевидно, этот профессор не был знаком с принципом непротиворечивости, который гласит: «А» не может быть «А» и «не-А» в одно и то же время и в том же отношении. Когда мы исповедуем веру в Троицу, мы утверждаем, что Бог един в сущности и троичен в лицах (т. е. в Нем три личности). Таким образом, Бог един в плане А и троичен в плане Б. Если бы мы сказали, что Он един в сущности и троичен в сущности, вот это было бы противоречием. И если бы мы сказали, что Он един в личности и троичен в личности, это также было бы противоречием. Но как бы ни была загадочна Троица, возможно, даже за пределами нашей способности понять ее во всей полноте, само ее историческое определение не является противоречием.

Но прежде чем говорить о Троице, мы должны порассуждать о единстве, потому что слово «Троица» означает триединство. За понятием единства стоит библейское утверждение о монотеизме. В этом термине две части, образованные из греческих слов: mono, что означает «один единственный», и theism, что означает идею о существовании Бога как разумного существа, управляющего миром. Таким образом, монотеизм — это представление о существовании только одного Бога.

Роберт Спрол - Что такое Троица?

пер. с англ.

Самара : Благая Весть, 2024, 80 с.

ISBN 978-5-7454-1878-5

Роберт Спрол - Что такое Троица? - Содержание

Глава 1 Монотеизм

Глава 2. Свидетельство Библии

Глава 3. Споры в ранней церкви

Глава 4. Бог един в сущности и троичен в лицах

Глава 5. Возражения против учения о Троице

Об авторе

Наш Господь Иисус Христос был величайшим учителем, когда-либо жившим на земле. Он был воплощением истины, и поэтому содержание Его учения было безупречным и имело божественное происхождение. Он учил как никто другой, и Его стиль преподавания был необыкновенным. Наш Господь Иисус Христос был величайшим учителем, когда-либо жившим на земле. Он был воплощением истины, и поэтому содержание Его учения было безупречным и имело божественное происхождение. Он учил как никто другой, и Его стиль преподавания был необыкновенным. Его современники говорили о Нем: «Никогда человек не говорил так, как Этот Человек!» (Иоан. 7:46). Некоторые даже замечали, что Он говорил, как имеющий власть, а не как книжники и фарисеи. Учение Иисуса не было легкомысленным или поверхностным. Все, что Он говорил, было существенно. Все, что Он говорил, имело вес Его собственного авторитета. Иисус учил особым образом — с позиции власти Самого Бога. Роберт Спрол - Что означают притчи Иисуса?

пер. с англ.

Самара : Благая Весть, 2024, 104 с.

ISBN 978-5-7454-1879-2

Роберт Спрол - Что означают притчи Иисуса? - Содержание

Глава 1. Введение в притчи Иисуса

Глава 2. Притча о неправедном судье (Лук. 18:1-8)

Глава 3. Притча о богатом безумце (Лук. 12:13-31)

Глава 4. Притча о Лазаре и богаче (Лук. 16:19-31)

Глава 5. Притча о скрытом сокровище и драгоценной жемчужине (Матф. 13:44-45)

Глава 6. Притча о работниках в винограднике (Матф. 20:1-6)

Глава 7. Притча о фарисее и мытаре (Лук. 18:9-14)

Глава 8. Притча о слуге, не хотевшим простить (Матф. 18:21-35)

Глава 9. Притча о добром самарянине (Лук. 10:25-37)

Глава 10. Притча о блудном сыне (Лук. 15:11-32)

Глава 11. Притча о мудрых и неразумных девах (Матф. 25:1-13)

Глава 12. Притча о талантах (Матф. 25:14-30)

Об авторе