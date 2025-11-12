Средневековое искусство памяти - Антология текстов и изображений

Дитя, знание — это сокровище, а твое сердце — хранилище. По мере того, как ты накапливаешь знания, ты собираешь сокровища, бессмертные сокровища, нетленные сокровища, которые никогда не исчезнут, не потеряют своей красоты и яркости. В сокровищнице мудрости хранятся богатства всех видов, а в хранилище твоего сердца достаточно места. В одном месте лежит золото, в другом — серебро, в третьем — драгоценные камни. Их упорядоченное расположение есть ясность знания. Отделяй и помещай каждый отдельный предмет на свое место — эту вещь на свое и ту вещь на свое —так ты будешь знать, что лежит здесь и там. Путаница — мать невежества и забывчивости, но порядок освещает ум и охраняет память.

Ты видишь, как меняла со множеством монет разного достоинства делит свой кошелек на несколько отделений подобно кельям в монастыре. Затем, рассортировав монеты и отделив одни от других, он помещает их в надлежащие места, так что различие его отделений позволяет удержать содержимое от смешивания, а также способствует разделению. Более того, по тому, как он меняет деньги, мы можем наблюдать, как его рука без колебаний выполняет любую команду клиента и быстро, без промедлений, достает всё, что он хотел получить или обещал отдать. Зрителям зрелище казалось бы глупым и абсурдным, если бы, в то время как из одного кошелька без какой-либо путаницы появляются разные монеты, эта же открытая сумка не демонстрировала всех своих отделений. Такое деление пространства, которое я описал, одновременно лишает действия всякой загадочности в глазах смотрящего, и наделяет пониманием тех, кто их выполняет.

Теперь, как мы только что сказали в качестве предисловия, система классификации материала, делает его явным для ума. Воистину, такое расположение материала одновременно освещает душу, когда она его получает, и запечатлевает его в памяти. Вернись, дитя к своему сердцу и подумай, как тебе следует расположить и собрать в нем ценные сокровища мудрости, чтобы ты смог запомнить все отдельные хранилища, а когда ты поместишь что-то в них для хранения, расположи это в таком порядке, чтобы, когда твой разум попросит об этом, ты с легкостью мог бы найти это с помощью памяти, понять с помощью разума и выразить с помощью красноречия. Я хочу предложить тебе такой метод классификации.

Познаваемый материал распределяется в памяти тремя способами: по числам, по местоположению и по случаю. Таким образом, все вещи, что ты услышишь, ты с легкостью задержишь в своем разуме и сохранишь на долгое время в памяти, если научишься распределять их в соответствии с этими тремя категориями. Я попеременно покажу тот метод, каковым можно ими пользоваться.

Первый способ — распределение по числам. Научись представлять в уме [числовую] линию, начиная с единицы, той длины, которой хочешь. Когда ты слышишь любое число, приучи себя быстро обращать свой ум туда [на числовую линию], где находится это число, как будто в этой точке число завершается. Например, когда ты слышишь число десять, подумай о десятом месте, а когда двенадцать, подумай о двенадцатом, так, чтобы воспринять целое в соответствии с его внешним протяжением [вдоль линии], то же самое и с другими [числами]. Практикуй это представление и сделай его привычным, чтобы понимать предел и видеть протяженность всех чисел, как будто [они] помещены в одно конкретное место. И послушай, как это мысленное представление может быть полезно для обучения.

Средневековое искусство памяти - Антология текстов и изображений

Под редакцией Мэри Каррутерс и Яна М. Циолковского. — М.: Касталия, 2025. - 332 с.

ISBN 978-5-907969-58-2

Средневековое искусство памяти - Антология текстов и изображений - Содержание

Общее вступление

Гуго Сен-Викторский. Три лучших помощника для изучения истории Гуго Сен-Викторский. Маленькая книга о строительстве Ноева ковчега Гвидонова рука [Алан Лилльский]. О шести крыльях серафима Бонкомпаньо да Синья. О памяти Альберт Великий. Комментарий к ”О памяти и воспоминании” Аристотеля Фома Аквинский. Комментарий к “О памяти и воспоминании” Аристотеля Франсеск Эшименис. О двух видах порядка, что способствуют пониманию и памяти Томас Брадвардин. О развитии памяти Иоанн из Метца. Башня Мудрости Якоб Публиций. Искусство памяти Неизвестный автор. Метод запоминания Евангелий

Приложение. Два текста о риторической memoria поздней античности

Консульт Фортунациан. О памяти

К. Юлий Виктор. О памяти