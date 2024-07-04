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Средневековые видения от VI по XII век

Средневековые видения от VI по XII век
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Category ESXATOS BOOKS, History, Esotericism Mysticism Kabbalah
Настоящий сборник ставит себе скромную задачу познакомить русского читателя с одним из многочисленных видов средневековой поучительной литературы. Видения, несомненно, принадлежат к дидактическим жанрам, ибо цель их – открыть читателю истины, недоступные непосредственному человеческому познанию. Формальным признаком, устанавливающим (вместе с означенной целью) природу жанра, является образ ясновидца, т. е. лица, при посредстве коего содержание видения становится известным читателю. Этот образ непременно должен обладать следующими функциями: а) он должен воспринимать содержание видения чисто духовно; б) он должен ассоциировать содержание видения с чувственными восприятиями, иными словами, содержание видения непременно должно заключать в себе чувственные образы.
Наличность ясновидца, посредника между автором и читателем, отличает видения от проповедей сходного с ними содержания.
Функция (а) отмежевывает их от наиболее близкого к ним жанра чудесных путешествий (как, например, св. Брандана, Овейна, Энея и др.), которые исследователи обыкновенно даже рассматривают вместе с видениями.
Функция (б) устанавливает разницу между видениями и различными пророчествами и откровениями, в которых пророчествующий ничего не видит духовным оком, не слышит «ухом сердца», а только узнает.
Определенный таким образом жанр составляет достояние всех европейских и многих неевропейских литератур от древнейших времен и еще в наши дни нередко встречается в записях народной словесности.
Чтобы объяснить необыкновенную живучесть видений, недостаточно рассматривать их только как литературный жанр: необходимо взглянуть на них как на психофизиологическое явление2, в основе которого лежат три фактора: летаргическое состояние, галлюцинации (в экстазе или бреду) и сновидение. Всякое видение содержит один из этих трех мотивов <…> если только обстановка его не обойдена молчанием.
Причудливые сочетания образов, которым и наша наука еще не нашла удовлетворительного объяснения, поражали античных и средневековых людей таинственностью своего возникновения, вызывали искания и домыслы относительно их источника. Естественнее всего было определить этот источник как трансцендентный, а сами видения – как продукт сверхъестественной силы, то божественной, то дьявольской. Дальнейшая ступень – это искание смысла и цели в действиях указанной высшей силы, т. е. желание извлечь из видения общеполезное познание. С этого момента предполагается уже объект поучения, т. е. публика, и создается твердая почва для возникновения литературного произведения.

Средневековые видения от VI по XII век

Составил и перевел с латинского Б. И. Ярхо. - Москва: «НЛО», 2024. – 136 с.
ISBN 978-5-44-482421-4

Средневековые видения от VI по XII век – Содержание

Б. И. ЯРХО И ЕГО ИССЛЕДОВАНИЕ ЖАНРА ВИДЕНИЙ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Александр Грибанов
ВВЕДЕНИЕ
  • ВИДЕНИЯ ИЗ ДИАЛОГОВ ГРИГОРИЯ ВЕЛИКОГО
  • ВИДЕНИЕ МЕРХДЕОФА О МОНАХЕ, КОТОРЫЙ, РАССТАВШИСЬ С ТЕЛОМ, ВНОВЬ ОЖИЛ
  • ВИДЕНИЕ НЕКОЙ БЕДНЕНЬКОЙ ЖЕНЩИНЫ
  • ВИДЕНИЕ КАРЛА III
  • ВИДЕНИЕ СВ. БАРОНТА
  • ВИДЕНИЕ ДРИКТХЕЛМА
  • ВИДЕНИЕ ВЕТТИНА
  • ВИДЕНИЕ АНСЕЛЛА СХОЛАСТИКА
  • ВИДЕНИЯ ФЛОТХИЛДЫ
  • ВИДЕНИЕ ТНУГДАЛА
  • ВИДЕНИЕ ЭВЕСХАМСКОГО МОНАХА
ЗАМЕЧАНИЯ К УКАЗАТЕЛЮ
УКАЗАТЕЛЬ ОБРАЗОВ И МОТИВОВ
ЛИТЕРАТУРА
СОКРАЩЕНИЯ, УПОТРЕБЛЕННЫЕ В ПРИМЕЧАНИЯХ И
УКАЗАТЕЛЕ
Views 213
Rating 4.8 / 5
Added 04.07.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
4.8/5 (3)

Comments (1 comment)

A
Avel 2 years ago

Большое спасибо!

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