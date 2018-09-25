1. Ремесленник, садясь за дело свое, отстраняется от всякой другой заботы, все попечение и усердие свое направляя на труд, а также устраняя лень усердием, а неумение — старанием. Поскольку в мысли своей он узревает награду за труд, а в сердце воображает прибыль, [ожидающую его], то пренебрегает [потребными для сего] усилиями и пищей.

2. И монах, желающий напитать свою душу, всегда имеет рукоделие, ибо боится праздности и вытекающего отсюда отсутствия пищи, согласно апостольской заповеди: «Праздный да не ест»1. Ибо как праздный [и не работающий] руками жаждет еды — по словам: «в похотех есть всяк праздный» (Притч.13:4) — но не имеет ее, а испытывает голод вследствие отсутствия самого необходимого, так и тот, кто не радеет о мысленном труде, открывает вход [в свой духовный мир] многообразным помыслам. По своему нерадению сочетаясь с ними и задерживаясь в них, он уподобляется [блудному сыну], удалившемуся в дальнюю сторону, расточившему [имение свое] и не насыщавшемуся свиной пищей (см.: Лк. 15:13–16)1.

И вот, смотри: поскольку он не размышляет над речениями Божиими, он — ленив, а поскольку ленив, то и не насыщается, так как не питается хлебом Божиих глаголов, а потому умирает от болезни неведения Бога. Тогда как имеющий ведение Бога причаствует Жизни. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин.17:3) — подобным же образом тот, кто страдает неведением Бога, лишается и истинной Жизни, ибо он пасет смерть. Дело монаха есть памятование о Боге: «помести Бог человека в раю, делати и хранити» (Быт. 2:15)1, то есть памятовать о Боге и иметь трезвение, чтобы человек, впав в нерадение и[удалившись] от устремленности к Богу, не претерпел забвения заповеди и не обратил взор свой к наслаждению преходящими [вещами].

Сретенский сборник - Выпуск 6 - 2015

М., Издательство Сретенского монастыря, 2015 - 576 с.

ISBN 978-5-7533-1267-9

Сретенский сборник - Выпуск 6 - 2015 - Содержание

1. БОГОСЛОВИЕ, БИБЛЕИСТИКА, ПАТРОЛОГИЯ Жила Стефан, прот. Христологический гимн святого апостола Павла (Флп. 2:6–11)

Святитель Феолипт Филадельфийский Слова о трезвении (III–VI). Перевод и комментарий профессора Сидорова А.И.

Василик Владимир, диакон, доцент «Гелианд». Пролог. Явление Архангела Гавриила Захарии

«Гелианд» Перевод доцента диакона Владимира Василика 2. АГИОГРАФИЯ Гвоздецкая Н.Ю., профессор Истоки почитания святителя Николая Мирликийского в средневековой Англии: исторический и литературный контекст Доброцветов П.К.

Преподобный Иринарх Затворник (1548–1616): жизнь, подвиг, участие в судьбах России в эпоху Смутного времени и дальнейшее церковное почитание. К 400-летию со дня кончины 3. ЛИТУРГИКА Желтов Михаил, иерей, доцент, заведующий кафедрой Литургики Чин архиерейской литургии в Русской Церкви в середине XVI века: свидетельство Великих Миней-Четьих свт. Макария, митрополита Московского 4. ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ Силуан (Никитин), иеромонах Распространение христианства на территории Финляндии: православная и католическая миссии

Иеромонах Иоанн (Лудищев), проректор Сретенской духовной семинарии Архивные материалы о приходе и общине Сретенского монастыря в 1925 году

Скурат Николай, протоиерей, секретарь Ученого Совета СДС, заведующий кафедрой Богословских дисциплин О попытках закрытия московской ИлиеОбыденской церкви в 1931–1932 гг. (по архивным материалам) 5. ФИЛОСОФИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ Задорнов Александр, протоиерей, заведующий кафедрой Общих гуманитарных дисциплин Поиск «религиозного минимума» в социальной антропологии XIX–XX вв.

Стародубцев О.В., доцент, заведующий кафедрой Церковной истории О влиянии преобразований Петра I на церковную архитектуру: новации и преемственность

Шахов М.О., профессор Объединения религиозного характера в современной Франции 6. СЛОВЕСНОСТЬ Белов А.М. Notae prosodiacae: об ударении в греческом тематическом аористе

Малинаускене Н.К., доцент Редкие формы заимствований из греческого языка (продолжение): Философумена/философумены, теологумен/ теологумен, трагодумен/трагодумены, мифологумены, окказионализмы филологумен, психологумен

Малинаускене Н.К., доцент Краткий этимологический словарь русской церковной лексики греческого происхождения (проект)

Ужанков А.Н., профессор К вопросу об авторе и месте создания «Слова о полку Игореве»

Ужанков А.Н., профессор Заметки к истории открытия «Слово о полку Игореве» в конце XVIII века

Маршева Л.И., профессор заведующая кафедрой Древних и новых языков Тезаурусное описание церковнославянской лексики: материалы к словарю

Шмелев А.Д., профессор Мир и смирение в русской языковой картине мира Родина М.А.

«За Непрядвой лебеди кричали»: образ Куликова поля в публицистике В.Г. Распутина Положение об исследовательских работах, представляемых для публикации в ежегодном периодическом издании Сретенской Духовной Семинарии (СДС) «Сретенский сборник: научные труды преподавателей СДС» Содержание выпусков №№ 1–5 «Сретенского сборника»

Сретенский сборник - Выпуск 6 - РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ФИНЛЯНДИИ: ПРАВОСЛАВНАЯ И КАТОЛИЧЕСКАЯ МИССИИ