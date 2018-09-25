Сретенский сборник - Выпуск 6
1. Ремесленник, садясь за дело свое, отстраняется от всякой другой заботы, все попечение и усердие свое направляя на труд, а также устраняя лень усердием, а неумение — старанием. Поскольку в мысли своей он узревает награду за труд, а в сердце воображает прибыль, [ожидающую его], то пренебрегает [потребными для сего] усилиями и пищей.
2. И монах, желающий напитать свою душу, всегда имеет рукоделие, ибо боится праздности и вытекающего отсюда отсутствия пищи, согласно апостольской заповеди: «Праздный да не ест»1. Ибо как праздный [и не работающий] руками жаждет еды — по словам: «в похотех есть всяк праздный» (Притч.13:4) — но не имеет ее, а испытывает голод вследствие отсутствия самого необходимого, так и тот, кто не радеет о мысленном труде, открывает вход [в свой духовный мир] многообразным помыслам. По своему нерадению сочетаясь с ними и задерживаясь в них, он уподобляется [блудному сыну], удалившемуся в дальнюю сторону, расточившему [имение свое] и не насыщавшемуся свиной пищей (см.: Лк. 15:13–16)1.
И вот, смотри: поскольку он не размышляет над речениями Божиими, он — ленив, а поскольку ленив, то и не насыщается, так как не питается хлебом Божиих глаголов, а потому умирает от болезни неведения Бога. Тогда как имеющий ведение Бога причаствует Жизни. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин.17:3) — подобным же образом тот, кто страдает неведением Бога, лишается и истинной Жизни, ибо он пасет смерть. Дело монаха есть памятование о Боге: «помести Бог человека в раю, делати и хранити» (Быт. 2:15)1, то есть памятовать о Боге и иметь трезвение, чтобы человек, впав в нерадение и[удалившись] от устремленности к Богу, не претерпел забвения заповеди и не обратил взор свой к наслаждению преходящими [вещами].
Сретенский сборник - Выпуск 6 - 2015
М., Издательство Сретенского монастыря, 2015 - 576 с.
ISBN 978-5-7533-1267-9
Сретенский сборник - Выпуск 6 - 2015 - Содержание
1. БОГОСЛОВИЕ, БИБЛЕИСТИКА, ПАТРОЛОГИЯ
- Жила Стефан, прот. Христологический гимн святого апостола Павла (Флп. 2:6–11)
- Святитель Феолипт Филадельфийский Слова о трезвении (III–VI). Перевод и комментарий профессора Сидорова А.И.
- Василик Владимир, диакон, доцент «Гелианд». Пролог. Явление Архангела Гавриила Захарии
- «Гелианд» Перевод доцента диакона Владимира Василика
2. АГИОГРАФИЯ
- Гвоздецкая Н.Ю., профессор Истоки почитания святителя Николая Мирликийского в средневековой Англии: исторический и литературный контекст Доброцветов П.К.
- Преподобный Иринарх Затворник (1548–1616): жизнь, подвиг, участие в судьбах России в эпоху Смутного времени и дальнейшее церковное почитание. К 400-летию со дня кончины
3. ЛИТУРГИКА
- Желтов Михаил, иерей, доцент, заведующий кафедрой Литургики Чин архиерейской литургии в Русской Церкви в середине XVI века: свидетельство Великих Миней-Четьих свт. Макария, митрополита Московского
4. ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ
- Силуан (Никитин), иеромонах Распространение христианства на территории Финляндии: православная и католическая миссии
- Иеромонах Иоанн (Лудищев), проректор Сретенской духовной семинарии Архивные материалы о приходе и общине Сретенского монастыря в 1925 году
- Скурат Николай, протоиерей, секретарь Ученого Совета СДС, заведующий кафедрой Богословских дисциплин О попытках закрытия московской ИлиеОбыденской церкви в 1931–1932 гг. (по архивным материалам)
5. ФИЛОСОФИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
- Задорнов Александр, протоиерей, заведующий кафедрой Общих гуманитарных дисциплин Поиск «религиозного минимума» в социальной антропологии XIX–XX вв.
- Стародубцев О.В., доцент, заведующий кафедрой Церковной истории О влиянии преобразований Петра I на церковную архитектуру: новации и преемственность
- Шахов М.О., профессор Объединения религиозного характера в современной Франции
6. СЛОВЕСНОСТЬ
- Белов А.М. Notae prosodiacae: об ударении в греческом тематическом аористе
- Малинаускене Н.К., доцент Редкие формы заимствований из греческого языка (продолжение): Философумена/философумены, теологумен/ теологумен, трагодумен/трагодумены, мифологумены, окказионализмы филологумен, психологумен
- Малинаускене Н.К., доцент Краткий этимологический словарь русской церковной лексики греческого происхождения (проект)
- Ужанков А.Н., профессор К вопросу об авторе и месте создания «Слова о полку Игореве»
- Ужанков А.Н., профессор Заметки к истории открытия «Слово о полку Игореве» в конце XVIII века
- Маршева Л.И., профессор заведующая кафедрой Древних и новых языков Тезаурусное описание церковнославянской лексики: материалы к словарю
- Шмелев А.Д., профессор Мир и смирение в русской языковой картине мира Родина М.А.
- «За Непрядвой лебеди кричали»: образ Куликова поля в публицистике В.Г. Распутина
Положение об исследовательских работах, представляемых для публикации в ежегодном периодическом издании Сретенской Духовной Семинарии (СДС)
«Сретенский сборник: научные труды преподавателей СДС»
Содержание выпусков №№ 1–5 «Сретенского сборника»
Сретенский сборник - Выпуск 6 - РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ФИНЛЯНДИИ: ПРАВОСЛАВНАЯ И КАТОЛИЧЕСКАЯ МИССИИ
История распространения христианства в Финляндии — это тема, которая и сейчас еще ждет своего исследователя. Несмотря на имеющиеся труды как иностранных, так и отечественных историков, вопрос о христианской миссии с Востока и Запада в русскоязычных изданиях представлен очень слабо, в основном это переводные материалы первой половины XIX века. В данной статье делается попытка максимального освещения вопроса христианизации Финляндии с учетом современных исследований, которые подчас полностью ломают устоявшиеся мнения о знаковых событиях миссии среди финских племен.
Финляндия представляет собой одно из государств Европы, в котором христианство было проповедано достаточно поздно — в XII–XIII вв. Этому есть многие объяснения, из которых наиболее важными являются удаленность от центров христианского мира и особенности этнического развития. Современная Финляндия к концу первого тысячелетия по Р.Х. представляла собой малозаселенную и малоприглядную окраину тогдашней ойкумены. Ее прибрежные южные и юго-западные области, омываемые Финским и Ботническим заливами, представляли собой ареал обитания для финноязычных племен, занимающихся преимущественно рыболовством и охотой. Центральные области современной Финляндии были заняты редким саамским населением, находящимся еще на более низкой стадии развития. По причине рассеянности на значительной территории и малочисленности древние финны не создали единого государства, а постоянно подвергались внешнему влиянию со стороны более развитых народов. Это непосредственно предполагает и влияние на религиозную жизнь древних финнов. Самое раннее описание религиозности племен, населявших территорию современной Финляндии, мы находим у древнеримского историка Тацита в 98 г.: «…беспечные по отношению к людям, беспечные по отношению к божествам, они достигли самого трудного — не испытывать нужды даже в желаниях»
1. В «Орозии короля Альфреда» конца IX в. уже упоминаются квены, финны (терфинны) и бьярмы2 как основные племена, соседствующие с восточными территориями скандинавов. В «Истории Норвегии» 1170 г. говорится, что «…на северо-восток простираются за Норвегию многочисленные племена, преданные язычеству, кирьялы и квены, рогатые финны, и те и другие бьярмоны»3. Данный фрагмент происходит из географического введения к хронике и описывает пограничные с Норвегией земли на севере Фенноскандии (граница Финляндии и Скандинавии) и их население. Так, кирьялы — это карелы, квены (фин. kainuu, kainulaiset) — финское население прибрежной полосы у северной оконечности Ботнического залива — «Каяно море», территории современной Похьянмаа (шв. Эстерсботния), а «рогатые финны» — саамы (лопари), по мнению издателя «Истории Норвегии» Г. Сторма, отождествленные автором с сатирами. Бьярмоны же являются жителями легендарной Бьярмии (Перми), области, простирающейся на юго-восточном побережье Белого моря.
Важно упоминание племени карел, которые во время составления «Истории» проживали на территории Северной Финляндии, то есть еще не были оттеснены на восток. К XII в. стало возможным говорить о существовании трёх ветвей населения: «собственно финны», проживавшие на юго-западе страны (сумь, ссуоми), тавасты — в Средней и Восточной Финляндии (хяме, емь, ямь), карелы — в Юго-Восточной Финляндии до Ладожского озера. В связи с географией расселения и внешнее влияние, оказываемое на религиозную жизнь данных народностей, было двояким: суоми подпадало под влияние Швеции, карелы — Руси, а хяме занимало промежуточное место.
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