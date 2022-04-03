Философская теология

Монография «Аквинат», опубликованная в 2003 г., признана одной из лучших работ о философии св. Фомы, вышедших в свет в последнее десятилетие. На русский язык переводится впервые.



Элеонор Стамп - Аквинат - Философская теология

Пер. с англ. Г. В. Вдовиной; науч. ред. К. В. Карпов

Ин-т философии РАН.— М.: Языки славянской культуры, 2013. —352 с.

ISBN 978-5-9551-0662-5

Серия Философская теология

Элеонор Стамп - Аквинат - Философская теология - Содержание

Предисловие переводчика

Предисловие к русскому переводу «Аквината»

Введение. Жизнь и мысль Фомы Аквинского

Часть I. Первооснова реальности

Теория вещей Благо Внутрибожественное знание

Часть II. Природа человеческого совершенства

Репрезентативная моральная добродетель: справедливость Репрезентативная богословская добродетель: вера Благодать и свободная воля

Список сокращений

Библиография

Указатель имен

Элеонор Стамп - Аквинат - Предисловие переводчика

Элеонор Стамп, профессор университета Сент-Луиса (США), — одна из ярких фигур современной философской медиевистики и философии религии. Автор многочисленных статей по истории средневековой философии и логики, по вопросам современной метафизики и этики, а также глубоких теологических исследований, профессор Стамп заслуженно пользуется известностью и глубоким уважением в философском мире по обе стороны Атлантики.

Помимо книжных и журнальных публикаций, Элеонор Стамп известна курсами лекций, которые она неоднократно читала в качестве приглашенного лектора в самых престижных университетах Америки и Европы, в том числе в Оксфорде (2006) и в Абердине (2003). Примечательно, что именно в этом шотландском городе, в рамках тех же Гиффордовских чтений, выступил в свое время Э. Жильсон с курсом лекций, составивших одну из его лучших книг — «Дух средневековой философии».

«Аквинат» Элеонор Стамп есть чистейшее, образцовое выражение одной из двух противоборствующих стратегий, утвердившихся в современной философской медиевистике после того, как в ней завершилась жильсоновская эпоха «большого стиля» и масштабных сверхзадачСтратегия эта состоит в том, чтобы вычленить ядро философских учений и позиций прошлого из их собственного историко-философского контекста, очистить от прирожденных им понятийных оболочек и явить их голый концептуальный каркас, нагую аргументативную структуру.

После чего они без особых усилий могут напрямую вводиться в дискуссии, ведущиеся сегодня во всех областях современной философии, будь то формальная онтология, философия сознания или этические концепции, обсуждаемые в рамках англосаксонской аналитической философии. Противоположная стратегия заключается в том, чтобы, наоборот, прослеживать нить за нитью контекстуальную ткань, в которую вплетен каждый элемент любой средневековой философской позиции.

А поскольку этих элементов и нитей существует бесконечное множество, как и направлений, по которым их можно прослеживать, поле зрения спонтанно ширится, захватывает смежные контексты, и так до тех пор, пока исследователь волевым актом не назначит себе строго определенное направление движения, что, впрочем, всегда переживается как произвол и насилие. Реальная работа сегодняшних историков философии, как правило, сочетает в себе — в разных пропорциях — обе стратегии; но некоторые исследователи, и в их числе Элеонор Стамп, не останавливаются перед тем, чтобы предельно полно и последовательно реализовать одну из них.