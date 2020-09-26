Серия – «История евреев»

Прежде чем приступить к изучению истории евреев в России периода правления Николая I, необходимо рассмотреть наследие, которое оставили нам исследователи российского еврейства. Ретроспективный взгляд позволяет понять, что их труды отражали не только их восприятие истории, но и социальные и политические условия, в которых жили сами авторы. Конечно, то же самое в определенной степени применимо к любому историческому исследованию, но русско-еврейская историография была особенно обусловлена современной ей реальностью: объективность никогда не являлась ни ее отличительной чертой, ни хотя бы мнимой целью. Напротив, все видные историки российского еврейства осознанно писали свои труды как политические трактаты в надежде летописью ужасов залечить раны и таким образом оказать самое что ни на есть прямое влияние на политическую судьбу евреев. Большинство из них было опубликовано в прессе и периодических изданиях ярко выраженной идеологической направленности. При том, что спектр идеологических и политических взглядов был довольно широк, всех их объединял один общий враг — самодержавный режим с его очевидным антисемитским характером (пример тому — правительства Александра III и Николая II). Этот внешний стимул, естественно, оказывал значительное влияние как на предпосылки, так и на выводы исследователей. Их работы были в большей степени направлены на то, чтобы проследить истоки и подоплеку тогдашнего отношения российских властей к евреям и мер, к ним применяемых. С точки зрения сегодняшнего дня в исторической науке можно выделить две особенно яркие черты: во-первых, тенденцию проецировать на прошлое важность “еврейского вопроса” для общей политической обстановки и, во-вторых, считать тогдашнюю политику по отношению к евреям аномальной. К началу Первой мировой войны “еврейский вопрос” стал одним из главных в российской политической жизни. Роль евреев в революционном движении, включение их требований гражданских и национальных прав в общий хор, взывающий о конституционных свободах, а также предположительное могущество мирового еврейства серьезно беспокоили правящие круги в России. В самом деле, некоторые министры Николая II, если не сам царь, были просто одержимы еврейским вопросом, хотя эти настроения ни в коей мере не соответствовали реальному положению дел. Поэтому нет ничего удивительного в том, что еврейские историки и публицисты, для которых эта тема по очевидным причинам имела решающее значение, были склонны предполагать, что подобная значимость еврейского вопроса была свойственна и прошедшим эпохам с их давно минувшими обстоятельствами. Майкл Станиславский – Царь Николай I и евреи: трансформация еврейского общества в России (1825-1855)

При поддержке семьи Аминовых и Фонда Ави Хай

Перевод с английского Александра Локшина

Издательство – «Книжники», «Текст» – 256 с.

Москва – 2014 г.

ISBN 978-5-9953-0231-5 («Книжники»)

ISBN 978-5-7516-1233-7 («Текст»)

Майкл Станиславский – Царь Николай I и евреи: трансформация еврейского общества в России (1825-1855) – Содержание

От переводчика и научного редактора

Предисловие

Введение

Глава 1. Рекрутский набор евреев

Принятие решения

Законопроект

Рекрутский набор

Реакция

Глава 2. Политическая атака

Положение 1835 года

Редакции и поправки

Реформы Киселева

Глава 3. Начало Гаскалы в России

Проблема Уварова

Макс Лилиенталь в России

Глава 4. Еврейское Просвещение

Новые училища

Идеология русско-еврейской интеллигенции

Глава 5. Метаморфозы власти

Упразднение кагала

Центробежные силы

Роль раввинов

Движение за религиозную реформу

Рост числа крещений

Возникновение ортодоксального иудаизма

Глава 6. Экономические изменения

“Разбор” евреев

Демографические изменения

Экономические изменения

Заключение

Библиография

Указатель имен

Список таблиц

Таблица, 1. Казенные школы и год их основания

Таблица 2. Мужское еврейское население в черте оседлости, 1830-1850

Таблица 3. Рост численности еврейского населения мужского пола по губерниям, 1830-1851

Таблица 4. Еврейские гильдейские купцы в черте оседлости, 1830 и 1851 гг

Таблица 5. Еврейские купцы по гильдиям, 1851

Таблица 6. Евреи-земледельцы в черте оседлости, 1830 и 1851 гг

Таблица 7. Еврейское городское население в западных губерниях, 1825 и 1856 гг

Майкл Станиславский – Царь Николай I и евреи: трансформация еврейского общества в России (1825-1855) – Новые училища

За время службы Лилиенталя в Министерстве народного просвещения число частных еврейских училищ, основанных на принципах Просвещения, выросло вдвое — с четырех до восьми. В 1841 году два конкурирующих друг с другом училища открылись в Вильне. Директором одного из них, финансировавшегося Розенталем, был В. Зайберлинг. В нем преподавали Хаим-Лейб Каценеленбоген, Матитьягу Страшун, Иехезкель Видутский, Вольф Тугендгольд и Ш.-И. Финн. Другое училище основал Цви-Гирш Клячко. Преподавали в нем Мордехай-Агарон Гинцбург и Шломо Залкинд. И в том и в другом изучались одни и те же предметы: Библия в переводе и с комментариями Мендельсона, грамматика древнееврейского языка, Талмуд, Закон Божий, русский и немецкий языки, арифметика и чистописание.

Общее число учащихся двух учебных заведений составляло примерно восемьдесят человек. Довольно любопытная ситуация сложилась в Минске. Состоятельный маскил Давид Лурия установил контроль над местной талмуд торой и преобразовал ее в современное училище, где помимо Библии и Талмуда учили русскому языку и преподавали светские предметы. Купцы-традиционалисты, которые были против подобных действий Лурии, тем не менее вскоре поняли, что образование, которое получают их собственные сыновья, не идет в никакое сравнение с теми знаниями, что получают дети бедняков и сироты в талмуд торе. В результате компромисса они пришли к соглашению, что их дети будут продолжать заниматься в хедере с утра до середины дня, а затем последующие два часа учиться русскому, немецкому, французскому языкам, а также арифметике и географии в отдельных дополнительных классах.

Однако этот эксперимент не удался. Стало очевидно, что необходимо выбирать между старым и новым образованием. Большинство представителей купечества выбрало последнее. В 1845 году Давид Лурия открыл второе училище под названием мидраш эзрахим (гражданская школа), где преподавались те же предметы, что и в талмуд торе, только с добавлением немецкого языка, но состав учащихся здесь оказался отобранным, поскольку была введена ежегодная плата в размере двенадцати рублей. Уже через год училище стало быстро развиваться, число слушателей превысило сто человек. Потребность в новом образовании продолжала расти. Училища стали открываться повсюду, а не только в таких периферийных, неортодоксальных общинах, как одесская или рижская.