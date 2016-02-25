Евангелия утверждают — немало женщин сопровождало Иисуса во время его пребывания в римской провинции Иудее. У нас есть изображения женщин, шедших бок о бок с его учениками, несших их сумки с едой и наполненные водой сосуды, а также, возможно, кативших телеги с имуществом последователей странствующего рабби Иешуа.

В евангелистских списках женщин, ближайших к Иисусу, Мария Магдалина почти всегда упоминается первой. Очевидно, она была выдающейся женщиной, царицей для тех, кто ее знал.

Маргарет Старберд - Миф о Марии Магдалине

Маргарет Старберд; пер. с англ. С.В. Скуратовской.

М.: ACT: ACT МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2008. - 189, [3] с.



ISBN 978-5-17-049826-0 (ООО «Издательство АСТ») (С.: Ист.библ.(84))

ISBN 978-5-9713-7307-0 (ООО Издательство «АСТ МОСКВА»)

ISBN 978-5-9762-5809-9 (ООО «ХРАНИТЕЛЬ»)

Серийное оформление С.Е. Власова

ISBN 978-5-17-045316-0 (ООО «Издательство АСТ») (С.: ПКДВ(84))

ISBN 978-5-9713-7306-3 (ООО Издательство «АСТ МОСКВА»)

ISBN 978-5-9762-4127-5 (ООО «ХРАНИТЕЛЬ»)

Серийное оформление A.A. Кудрявцева

Маргарет Старберд - Миф о Марии Магдалине - Содержание

Вступление. Мария Магдалина: Женщина или архетип?

1. Мария, Мария

2. Равноапостольная

3. Невеста и возлюбленная

4. София, невеста Господа

5. Хрупкая лодка

6. Изгнание в пустыне

7. Возлюбленная в браке

Заключение

Хронология

Маргарет Старберд - Миф о Марии Магдалине - София



Солнечным декабрьским днем 1945 года три брата египтянина добывали птичий помет для удобрения, и тут внезапно один из них, арабский крестьянин по имени Мухаммад Али аль-Самман, наткнулся на что-то твердое. Он изумился, когда откопал предмет, оказавшийся кувшином из красной глины около метра в высоту. Разбив кувшин, крестьянин сначала разочаровался, ведь внутри лежали древние пергаментные свитки, завернутые в кожу. Однако, осознав возможную цену своей находки, он вместе с братьями отнес тринадцать древних книг в деревню.



Так начинается современная сага о поиске, открытии и спасении гностической библиотеки, собрания текстов, которые неизвестный монах, пытавшийся сохранить учение своей секты, зарыл недалеко от египетского города Наг-Хаммади. Исследователи предполагают, что тексты могли закопать в землю вследствие запрета, положенного на них в 367 году архиепископом Александрии Афанасием. Согласно другой гипотезе, документы спрятали несколькими десятилетиями ранее, пытаясь защитить их от монофизитов, признававших лишь божественную природу Иисуса. Следуя указаниям, данным еврейскому пророку Иеремии, — хранить документы в глиняном кувшине, монахи спрятали тринадцать наиболее ценных книг в таких сосудах, а пустыня сохранила их почти на шесть столетий.



С того времени как это литературное сокровище было найдено в 1945 году, исследователи тщательно изучают документы, переводя и интерпретируя зачастую поврежденные тексты; они пытаются проникнуть в мудрость гностиков, изгнанных из христианских общин изза суровых указов ортодоксальных священников, назвавших гностическое течение еретическим. Открытие текстов бесценно, ведь они проливают свет на различные течения ранних христиан и их борьбу между собой за установление догматов, которые будут приняты всеми верующими. Ортодоксальные священники настаивали на том, что вера в Иисуса, крещение его именем и подчинение священникам были достаточным условием для спасения; гностики же считали, что спасение — это вдохновляемый и управляемый Иисусом через действия Святого Духа путь души к духовному просвещению. Для этих сектантов задачей христианина было достичь Иисуса на определенном духовном уровне, нежели поверить в заученный догмат.

Борьба за определение доктрины христианства и интерпретацию Писания продолжалась в Египте и на Ближнем Востоке более трех столетий, вплоть до того времени, когда секты гностиков были окончательно вытеснены основным течением христианства.



Мудрость одной из монашеских общин облачили в кожаные чехлы и спрятали в кувшины из красной глины у подножия Джабаль аль-Тариф. Голоса людей заглушили, а их учения, в конце концов, погрузились в пески пустыни и влились в подземный поток, чьи воды впоследствии питали ростки Ренессанса, вернувшего древнюю мудрость после долгих лет изгнания. Но в те годы нам приходилось полагаться на утверждения их противников о догматах веры.



Одним из обвинений, выдвинутых против гностиков, стало утверждение, что они основываются на числовой теологии при интерпретации Писания, свидетельствующее об их хорошем знакомстве с пифагорейской школой философии. Посвященные постигали секретные доктрины, включая священную геометрию, изучающую космические законы и числа. Важным свидетельством влияния пифагорейской школы можно считать использование гематрии в классической литературе и в иудеохристианских священных текстах.

Несколько библеистов занимаются сейчас исследованием проблемы символических чисел, найденных в Писании, и делают поразительные выводы. К сожалению, некоторые христиане даже в наш просвещенный век критикуют это популярное направление в науке, давая ему негативную оценку и называя эту область нумерологией. Но гематрия — не нумерология, и она не используется для предсказаний. Скорее ее можно назвать проверенным историей литературным приемом, применяемым для увеличения воздействия имени или фразы при помощи связи с символическим числом или с космическим законом, на который оно указывает.