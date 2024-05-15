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Старша Едда - Молодша Едда

Старша Едда
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, UKRAINIAN LANGUAGE, Mythology Legends, Paganism
«Старша Едда» (ісл. «Saemundar Edda», вона ж «Семундова Едда», вона ж «Поетична» чи «Пісенна Едда») — пам'ятка давньоісландської словесности, взірець класичного епосу індоєвропейської традиції, одне з головних джерел для вивчення давньоісландської мови і скандинавської міфології. Значимість її для германської культури (не в останню чергу — для доби романтизму) можна зіставити зі значимістю Гомерового епосу для античної культури (опосередковано — і для європейської загалом) і «Махабхарати» та «Рамаяни» — для культури індійської. Відомого нам вигляду «Старша Едда» набула у XIII ст. — добі запису більшости ісландських саг, формування корпусу наративів давньоісландської літератури. Основний рукопис складається з 29 пісень міфологічно-героїчної тематики, проте в інших джерелах (переважно — сагах) збереглося ще близько десяти типово «еддичних» пісень (нинішнє видання їх не містить).
Усі варіанти назви епосу є умовними. Чому «Старша», чому «Семундова», чому «Поетична», чому, зрештою, «Едда»? Відповісти на ці запитання неможливо без екскурсу в історію віднайдення самого рукопису. XVII століття для тодішніх скандинавських держав — Данії й Швеції — це не лише доба економічної, політичної й військової експансії, але і культурного та інтелектуального піднесення. Так, на хвилі цікавости до давніх пам'яток в Ісландії (тодішній данській колонії) починається посилений пошук рукописів. 1643 року єпископ Брюнйольв Свейнссон знайшов старий пергаментний кодекс, що містив пісні про богів і героїв. Свейнссон поквапився приписати його авторство Семундові Сіґфуссону, більш знаному як Семунд Мудрий (1056-1133) — ісландському священникові й ученому, заразом — відомому фольклорному персонажу, мудрагелю й чаклуну. З легкої руки Свейнссона цей кодекс і дістав назву «Saemundar Edda». Втім, на сьогодні серед дослідни- ків уже давно існує консенсус про те, що Семунд не має до «Семундової Едци» жодного стосунку.
Отже, із «Семундовою» ясно. Чому — «Старша»? Цю назву епос дістав на противагу «Молодшій Едці» («Едці Сноррі» або «Прозовій Едці»). Сноррі Стурлусон (1178- 1241), ісландський політичний діяч, поет і науковець, створив у першій половині XIII ст. свого роду підручник для скальдів (поетів), який і назвав «Едцою». «Едца Сноррі» також містить відомості міфологічного характеру, проте записана здебільшого прозою (тому також називається «Прозовою Едцою»). «Молодшою» ж вона зветься тому, що за низкою лінгвістичних характеристик «Семундова Едца» є старшою від «Едци Сноррі» щонайменше на сотню років. Нарешті, саме слово «Едца» не дуже надається до вичерпної інтерпретації. За однією з версій, назва рукопису походить від назви хутора Одці, де Сноррі мешкав, коли працював над ним. За іншою, «Едца» є похідним від одг — «поезія», «натхнення», «одержимість» — і може означати щось на кшталт «поетика». Проте одне з найдавніших значень цього терміна — «прабаба», саме у цьому сенсі edda вжито, зокрема, у «Пісні про Ріґа» («Rigspula», строфа 4). Чому Сноррі спало на думку назвати підручник з поезії «Прабабою»? Маємо хіба спекулятивного характеру припущення: позаяк ув «Едці» йдеться про діяння богів і героїв, її зміст можна уподібнити фольклору про давнину, традиційними носіями і ретрансляторами якого в усній формі є старі жінки (втім, див. далі термін риіг).

Старша Едда

епос; з давньоісландськ. пер. В. Кривоніс
К.: Видавництво Жупанського, 2020, 496 с.
ISBN 978-617-7585-27-4

Старша Едда - 3міст

«СТАРША ЕДЦА» - УЛАМОК ЗАГУБЛЕНИХ ЧАСІВ. Віталій Кривоніс
  • Пророцтво Вьольви
  • Повчання Високого
  • Бесіда з Вафтрудніром
  • Промови Ґрімніра
  • Про синів Храудунґа конунга
  • Промови Скірніра (Поїздка Скірніра)
  • Пісня про Харбарда
  • Пісня про Хюміра
  • Пересварка Локі
  • Про Еґіра і богів
  • Про Локі
  • Сказання про Трюма (Пошуки молота)
  • Промови Альвіса
  • Сказання про Вьолунда
  • Про Вьолунда
  • Про Вьолунда і Нідуда
  • Пісня про Хельґі, сина Хйорварда
  • Промови Хрімґерд
  • Перша пісня про Хельґі Вбивцю Хундінґа
  • Пісня про Вьольсунґів
  • Друга пісня проХельґі Вбивцю Хундінґа (Пісня про Вьольсунґів давня)
  • Про Вьольсунґів
  • Про смерть Сінфьотлі
  • Пророцтво Ґріпіра (Пісня про Сіґурда Вбивцю Фафніра перша)
  • Промови Реґіна (Пісня про Сіґурда Вбивцю Фафніра друга)
  • Промови Фафніра
  • Промови Сіґрдріви
  • Коротка пісня про Сіґурда
  • Про смерть Сіґурда
  • Перша пісня про Ґудрун
  • Коротка пісня про Сіґурда
  • Шлях Брюнхільд до Хель
  • Загибель Ніфлунґів
  • Давня пісня про Ґудрун (Друга пісня про Ґудрун)
  • Третя пісня про Ґудрун
  • Пісня про Оддрун (Плач Оддрун)
  • Про Борґню та Оддрун
  • Гренландська пісня про Атлі
  • Смерть Атлі
  • Гренландські промови Атлі
  • Підбурювання Ґудрун
  • Про Ґудрун
  • Промови Хамдіра
Коментарі
Молодша Едда

Молодша Едда

з давньоісландської пер. В. Кривоніс. Ілюстрації Gurge Feodor
К.: Видавництво Жупанського, 2024, 528 с.
ISBN 978-617-7585-89-2

Молодша Едда - Зміст

«ЕДДА СНОРРІ»: ПРОЩАННЯ З ЕПОХОЮ Віталій Кривоніс
Передмова
ПРОЛОГ
  • 1. Роздуми про образ Бога
  • 2. Про тгри частини світу
  • 3. Про троянців
  • 4. Подорож Одіна на північ світу
  • 5. Одін оселяється у Сіґтунії
ВИДІННЯ ҐЮЛЬВІ
  • 1. Про Ґюльві Конунга і Ґевйон
  • 2. Ґюльві прибув до Асгарду
  • 3. Про Всебатька, найвеличнішого з богів
  • 4. Про Ніфльхель і Муспелль
  • 5. Походження !міра й хримтурсів
  • 6. Про Аудгумлу й походження Одіна
  • 7. Убивство Іміра і про Беґельміра
  • 8. Сини Бора створюють небо і землю
  • 9. Сини Бора створили Аска й Емблу
  • 10. Пришестя Дня й Ночі
  • 11. Про Сонце і Місяць
  • 12. Про вовчу загрозу для Соль
  • 13. Про Біврьост
  • 14. Про житло богів та походження двергів
  • 15. Про ясен, джерело Урд і норн
  • 16. Ще про ясен
  • 17. Видатні місця богів
  • 18. Походження вітрів
  • 19. Про різницю між літом і зимою
  • 20. Про Одіна та його імена
  • 21. Про Аса-Тора
  • 22. Про Бальдра
  • 23. Про Нйорда і Скаді
  • 24. Про Фрейра і Фрейю
  • 25. Про Тюра
  • 26. Про Бра і та Ідунн
  • 27. Про Хеймдалля
  • 28. Про Хьода
  • 29. Про Відара
  • ЗО. Про Валі
  • 31. Про Улля
  • 32. Про Форсеті
  • 33. Про Локі, сина Лаувей
  • 34. Про дітей Локі та зв'язування вовка Фенріра
  • 35. Про асинь
  • 36. Про валькірій
  • 37. Фрейр жениться на Ґерді, донці Ґюміра
  • 38. Про їжу ейнгеріїв та Одіна
  • 39. Про питво ейнгеріїв
  • 40. Про розміри Вальхалли
  • 41. Розваги ейнгеріїв
  • 42. Аси порушують свою клятву зодчому
  • 43. Про Скідбладнір
  • 44. Тор починає свою подорож до Утґарда-Локі
  • 45. Про справи Тора і Скрюміра
  • 46. Про здібності Тора і супутників його
  • 47. Прощання Тора й Утґарда-Локі
  • 48. Тор вирушає на море з Хюміром
  • 49. Смерть Бальдра Доброго
  • 50. Як зв'язали Локі
  • 51. Про Раґнарьок
  • 52. Обійстя після Раґнарьоку
  • 53. Хто житиме після Раґнарьоку
  • 54. Про Ґанґлері
МОВА РЕМЕСЛА СКАЛЬДІВ
  • 1. Еґір приїздить до обійстя асів
  • 2. Т'яці йотун викрадає Ідунн
  • 3. Локі визволяє Ідунн. Вбивство Т'яці
  • 4. Про рід Т'яці
  • 5. Створення меду Суттунґа
  • 6. Як Одін дістав мед
  • 7. Ознаки ремесла скальдів
  • 8. Слово до юних скальдів
  • 9. Хейті та кенінґи Одіна
  • 10. Кенінґи на позначення ремесла скальдів
  • 11. Кенінґи Тора
  • 12. Кенінґи Бальдра
  • 13. Кенінґи Нйорда
  • 14. Кенінґи Фрейра
  • 15. Кенінґи Хеймдалля
  • 16. Кенінґи Тюра
  • 17. Кенінґи Браґі
  • 18. Кенінґи Відара
  • 19. Кенінґи Валі
  • 20. Кенінґи Хьода
  • 21. Кенінґи Улля
  • 22. Кенінґи Хеніра
  • 23. Кенінґи Локі
  • 24. Про Хрунґніра йотуна
  • 25. Про вьольву Ґроа
  • 26. Подорож Тора до ейррьодова обійстя
  • 27. Кенінґи Фріґґ
  • 28. Кенінґи Фрейї
  • 29. Кенінґи Сів
  • ЗО. Кенінґи Ідунн
  • 31. Кенінґи неба
  • 32. Кенінґи землі
  • 33. Кенінґи моря
  • 34. Кенінґи сонця
  • 35. Кенінґи вітру
  • 36. Кенінґи вогню
  • 37. Кенінґи зими
  • 38. Кенінґи літа
  • 39. Кенінґи чоловіка і жінки
  • 40. Кенінґи золота
  • 41. Аси їдуть на учту до Еґіра
  • 42. Про гай Ґласір
  • 43. Про майстрів-дверґів, синів Івальді
  • 44. Кенінґи золота і Фрейї
  • 45. Золото називають мовою йотунів
  • 46. Про викуп за видру
  • 47. Про Фафніра, Реґіна і Сіґурда
  • 48. Про Сіґурда і Ґ'юкунґів
  • 49. убивство Сіґурда
  • 50. убивство Ґ'юкунґів і помста Ґудрун
  • 51. Про Вьольсунґів
  • 52. Про Фроді конунга і жорна Ґротті
  • 53. Про Хрольва Тріску і Вьоґґа
  • 54. Про Хрольва Тріску і Адільса конунга
  • 55. Про Хьольґі конунга
  • 56. Ще про кенінґи золота
  • 57. Чоловіка позначають за золотом
  • 58. Жінку позначають за золотом
  • 59. Чоловіка позначають за деревом
  • 60. Кенінґи битви
  • 61. Кенінги зброї та бойових обладунків
  • 62. Про битву Х'яднінґів
  • 63. Битву позначають за Одіном
  • 64. Кенінги корабля
  • 65. Кенінги на позначення Христа
  • 66. Кенінги конунгів і проводирів
  • 67. Хейті у ремеслі скальдів
  • 68. Хейті богів
  • 69. Хейті неба, сонця й місяця
  • 70. Хейті землі
  • 71. Хейті вовка, ведмедя і оленя
  • 72. Хейті коня
  • 73. Воли, змії, вівці, свині
  • 74. Хейті повітря і вітрів
  • 75. Хейті крука і орла
  • 76. Хейті моря
  • 77. Хейті вогню
  • 78. Хейті часу
  • 79. Хейті конунгів
  • 80. Про Хальвдана Старого і роди конунгів
  • 81. Хейті людей
  • 82. Хейті людських зібрань
  • 83. Відкенінґи і санкенінґи
  • 84. Хейті жінки
  • 85. Голова та її частини
  • 86. Серце, груди, дух
  • 87. Рука, нога
  • 88. Мова і розум
  • 89. Приховане віршування, або двозначність
ПЕРЕЛІК РОЗМІРІВ
Додаток 1. ПІСНІ ІМЕН
Додаток 2. ПЕРЕЛІК СКАЛЬДІВ
  • Перелік скальдів данських і шведських конунгів
  • Тут починається перелік норвезьких конунгів
Короткий словник метричних термінів
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Rating 5.0 / 5
Added 15.05.2024
Author brat Andron
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