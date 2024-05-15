Старша Едда - Молодша Едда

«Старша Едда» (ісл. «Saemundar Edda», вона ж «Семундова Едда», вона ж «Поетична» чи «Пісенна Едда») — пам'ятка давньоісландської словесности, взірець класичного епосу індоєвропейської традиції, одне з головних джерел для вивчення давньоісландської мови і скандинавської міфології. Значимість її для германської культури (не в останню чергу — для доби романтизму) можна зіставити зі значимістю Гомерового епосу для античної культури (опосередковано — і для європейської загалом) і «Махабхарати» та «Рамаяни» — для культури індійської. Відомого нам вигляду «Старша Едда» набула у XIII ст. — добі запису більшости ісландських саг, формування корпусу наративів давньоісландської літератури. Основний рукопис складається з 29 пісень міфологічно-героїчної тематики, проте в інших джерелах (переважно — сагах) збереглося ще близько десяти типово «еддичних» пісень (нинішнє видання їх не містить).

Усі варіанти назви епосу є умовними. Чому «Старша», чому «Семундова», чому «Поетична», чому, зрештою, «Едда»? Відповісти на ці запитання неможливо без екскурсу в історію віднайдення самого рукопису. XVII століття для тодішніх скандинавських держав — Данії й Швеції — це не лише доба економічної, політичної й військової експансії, але і культурного та інтелектуального піднесення. Так, на хвилі цікавости до давніх пам'яток в Ісландії (тодішній данській колонії) починається посилений пошук рукописів. 1643 року єпископ Брюнйольв Свейнссон знайшов старий пергаментний кодекс, що містив пісні про богів і героїв. Свейнссон поквапився приписати його авторство Семундові Сіґфуссону, більш знаному як Семунд Мудрий (1056-1133) — ісландському священникові й ученому, заразом — відомому фольклорному персонажу, мудрагелю й чаклуну. З легкої руки Свейнссона цей кодекс і дістав назву «Saemundar Edda». Втім, на сьогодні серед дослідни- ків уже давно існує консенсус про те, що Семунд не має до «Семундової Едци» жодного стосунку.

Отже, із «Семундовою» ясно. Чому — «Старша»? Цю назву епос дістав на противагу «Молодшій Едці» («Едці Сноррі» або «Прозовій Едці»). Сноррі Стурлусон (1178- 1241), ісландський політичний діяч, поет і науковець, створив у першій половині XIII ст. свого роду підручник для скальдів (поетів), який і назвав «Едцою». «Едца Сноррі» також містить відомості міфологічного характеру, проте записана здебільшого прозою (тому також називається «Прозовою Едцою»). «Молодшою» ж вона зветься тому, що за низкою лінгвістичних характеристик «Семундова Едца» є старшою від «Едци Сноррі» щонайменше на сотню років. Нарешті, саме слово «Едца» не дуже надається до вичерпної інтерпретації. За однією з версій, назва рукопису походить від назви хутора Одці, де Сноррі мешкав, коли працював над ним. За іншою, «Едца» є похідним від одг — «поезія», «натхнення», «одержимість» — і може означати щось на кшталт «поетика». Проте одне з найдавніших значень цього терміна — «прабаба», саме у цьому сенсі edda вжито, зокрема, у «Пісні про Ріґа» («Rigspula», строфа 4). Чому Сноррі спало на думку назвати підручник з поезії «Прабабою»? Маємо хіба спекулятивного характеру припущення: позаяк ув «Едці» йдеться про діяння богів і героїв, її зміст можна уподібнити фольклору про давнину, традиційними носіями і ретрансляторами якого в усній формі є старі жінки (втім, див. далі термін риіг).

Старша Едда

епос; з давньоісландськ. пер. В. Кривоніс

К.: Видавництво Жупанського, 2020, 496 с.

ISBN 978-617-7585-27-4

Старша Едда - 3міст

«СТАРША ЕДЦА» - УЛАМОК ЗАГУБЛЕНИХ ЧАСІВ. Віталій Кривоніс

Пророцтво Вьольви

Повчання Високого

Бесіда з Вафтрудніром

Промови Ґрімніра

Про синів Храудунґа конунга

Промови Скірніра (Поїздка Скірніра)

Пісня про Харбарда

Пісня про Хюміра

Пересварка Локі

Про Еґіра і богів

Про Локі

Сказання про Трюма (Пошуки молота)

Промови Альвіса

Сказання про Вьолунда

Про Вьолунда

Про Вьолунда і Нідуда

Пісня про Хельґі, сина Хйорварда

Промови Хрімґерд

Перша пісня про Хельґі Вбивцю Хундінґа

Пісня про Вьольсунґів

Друга пісня проХельґі Вбивцю Хундінґа (Пісня про Вьольсунґів давня)

Про Вьольсунґів

Про смерть Сінфьотлі

Пророцтво Ґріпіра (Пісня про Сіґурда Вбивцю Фафніра перша)

Промови Реґіна (Пісня про Сіґурда Вбивцю Фафніра друга)

Промови Фафніра

Промови Сіґрдріви

Коротка пісня про Сіґурда

Про смерть Сіґурда

Перша пісня про Ґудрун

Коротка пісня про Сіґурда

Шлях Брюнхільд до Хель

Загибель Ніфлунґів

Давня пісня про Ґудрун (Друга пісня про Ґудрун)

Третя пісня про Ґудрун

Пісня про Оддрун (Плач Оддрун)

Про Борґню та Оддрун

Гренландська пісня про Атлі

Смерть Атлі

Гренландські промови Атлі

Підбурювання Ґудрун

Про Ґудрун

Промови Хамдіра

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