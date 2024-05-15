Старша Едда - Молодша Едда
«Старша Едда» (ісл. «Saemundar Edda», вона ж «Семундова Едда», вона ж «Поетична» чи «Пісенна Едда») — пам'ятка давньоісландської словесности, взірець класичного епосу індоєвропейської традиції, одне з головних джерел для вивчення давньоісландської мови і скандинавської міфології. Значимість її для германської культури (не в останню чергу — для доби романтизму) можна зіставити зі значимістю Гомерового епосу для античної культури (опосередковано — і для європейської загалом) і «Махабхарати» та «Рамаяни» — для культури індійської. Відомого нам вигляду «Старша Едда» набула у XIII ст. — добі запису більшости ісландських саг, формування корпусу наративів давньоісландської літератури. Основний рукопис складається з 29 пісень міфологічно-героїчної тематики, проте в інших джерелах (переважно — сагах) збереглося ще близько десяти типово «еддичних» пісень (нинішнє видання їх не містить).
Усі варіанти назви епосу є умовними. Чому «Старша», чому «Семундова», чому «Поетична», чому, зрештою, «Едда»? Відповісти на ці запитання неможливо без екскурсу в історію віднайдення самого рукопису. XVII століття для тодішніх скандинавських держав — Данії й Швеції — це не лише доба економічної, політичної й військової експансії, але і культурного та інтелектуального піднесення. Так, на хвилі цікавости до давніх пам'яток в Ісландії (тодішній данській колонії) починається посилений пошук рукописів. 1643 року єпископ Брюнйольв Свейнссон знайшов старий пергаментний кодекс, що містив пісні про богів і героїв. Свейнссон поквапився приписати його авторство Семундові Сіґфуссону, більш знаному як Семунд Мудрий (1056-1133) — ісландському священникові й ученому, заразом — відомому фольклорному персонажу, мудрагелю й чаклуну. З легкої руки Свейнссона цей кодекс і дістав назву «Saemundar Edda». Втім, на сьогодні серед дослідни- ків уже давно існує консенсус про те, що Семунд не має до «Семундової Едци» жодного стосунку.
Отже, із «Семундовою» ясно. Чому — «Старша»? Цю назву епос дістав на противагу «Молодшій Едці» («Едці Сноррі» або «Прозовій Едці»). Сноррі Стурлусон (1178- 1241), ісландський політичний діяч, поет і науковець, створив у першій половині XIII ст. свого роду підручник для скальдів (поетів), який і назвав «Едцою». «Едца Сноррі» також містить відомості міфологічного характеру, проте записана здебільшого прозою (тому також називається «Прозовою Едцою»). «Молодшою» ж вона зветься тому, що за низкою лінгвістичних характеристик «Семундова Едца» є старшою від «Едци Сноррі» щонайменше на сотню років. Нарешті, саме слово «Едца» не дуже надається до вичерпної інтерпретації. За однією з версій, назва рукопису походить від назви хутора Одці, де Сноррі мешкав, коли працював над ним. За іншою, «Едца» є похідним від одг — «поезія», «натхнення», «одержимість» — і може означати щось на кшталт «поетика». Проте одне з найдавніших значень цього терміна — «прабаба», саме у цьому сенсі edda вжито, зокрема, у «Пісні про Ріґа» («Rigspula», строфа 4). Чому Сноррі спало на думку назвати підручник з поезії «Прабабою»? Маємо хіба спекулятивного характеру припущення: позаяк ув «Едці» йдеться про діяння богів і героїв, її зміст можна уподібнити фольклору про давнину, традиційними носіями і ретрансляторами якого в усній формі є старі жінки (втім, див. далі термін риіг).
Старша Едда
епос; з давньоісландськ. пер. В. Кривоніс
К.: Видавництво Жупанського, 2020, 496 с.
ISBN 978-617-7585-27-4
Старша Едда - 3міст
«СТАРША ЕДЦА» - УЛАМОК ЗАГУБЛЕНИХ ЧАСІВ. Віталій Кривоніс
- Пророцтво Вьольви
- Повчання Високого
- Бесіда з Вафтрудніром
- Промови Ґрімніра
- Про синів Храудунґа конунга
- Промови Скірніра (Поїздка Скірніра)
- Пісня про Харбарда
- Пісня про Хюміра
- Пересварка Локі
- Про Еґіра і богів
- Про Локі
- Сказання про Трюма (Пошуки молота)
- Промови Альвіса
- Сказання про Вьолунда
- Про Вьолунда
- Про Вьолунда і Нідуда
- Пісня про Хельґі, сина Хйорварда
- Промови Хрімґерд
- Перша пісня про Хельґі Вбивцю Хундінґа
- Пісня про Вьольсунґів
- Друга пісня проХельґі Вбивцю Хундінґа (Пісня про Вьольсунґів давня)
- Про Вьольсунґів
- Про смерть Сінфьотлі
- Пророцтво Ґріпіра (Пісня про Сіґурда Вбивцю Фафніра перша)
- Промови Реґіна (Пісня про Сіґурда Вбивцю Фафніра друга)
- Промови Фафніра
- Промови Сіґрдріви
- Коротка пісня про Сіґурда
- Про смерть Сіґурда
- Перша пісня про Ґудрун
- Коротка пісня про Сіґурда
- Шлях Брюнхільд до Хель
- Загибель Ніфлунґів
- Давня пісня про Ґудрун (Друга пісня про Ґудрун)
- Третя пісня про Ґудрун
- Пісня про Оддрун (Плач Оддрун)
- Про Борґню та Оддрун
- Гренландська пісня про Атлі
- Смерть Атлі
- Гренландські промови Атлі
- Підбурювання Ґудрун
- Про Ґудрун
- Промови Хамдіра
Коментарі
Молодша Едда
з давньоісландської пер. В. Кривоніс. Ілюстрації Gurge Feodor
К.: Видавництво Жупанського, 2024, 528 с.
ISBN 978-617-7585-89-2
Молодша Едда - Зміст
«ЕДДА СНОРРІ»: ПРОЩАННЯ З ЕПОХОЮ Віталій Кривоніс
Передмова
ПРОЛОГ
- 1. Роздуми про образ Бога
- 2. Про тгри частини світу
- 3. Про троянців
- 4. Подорож Одіна на північ світу
- 5. Одін оселяється у Сіґтунії
ВИДІННЯ ҐЮЛЬВІ
- 1. Про Ґюльві Конунга і Ґевйон
- 2. Ґюльві прибув до Асгарду
- 3. Про Всебатька, найвеличнішого з богів
- 4. Про Ніфльхель і Муспелль
- 5. Походження !міра й хримтурсів
- 6. Про Аудгумлу й походження Одіна
- 7. Убивство Іміра і про Беґельміра
- 8. Сини Бора створюють небо і землю
- 9. Сини Бора створили Аска й Емблу
- 10. Пришестя Дня й Ночі
- 11. Про Сонце і Місяць
- 12. Про вовчу загрозу для Соль
- 13. Про Біврьост
- 14. Про житло богів та походження двергів
- 15. Про ясен, джерело Урд і норн
- 16. Ще про ясен
- 17. Видатні місця богів
- 18. Походження вітрів
- 19. Про різницю між літом і зимою
- 20. Про Одіна та його імена
- 21. Про Аса-Тора
- 22. Про Бальдра
- 23. Про Нйорда і Скаді
- 24. Про Фрейра і Фрейю
- 25. Про Тюра
- 26. Про Бра і та Ідунн
- 27. Про Хеймдалля
- 28. Про Хьода
- 29. Про Відара
- ЗО. Про Валі
- 31. Про Улля
- 32. Про Форсеті
- 33. Про Локі, сина Лаувей
- 34. Про дітей Локі та зв'язування вовка Фенріра
- 35. Про асинь
- 36. Про валькірій
- 37. Фрейр жениться на Ґерді, донці Ґюміра
- 38. Про їжу ейнгеріїв та Одіна
- 39. Про питво ейнгеріїв
- 40. Про розміри Вальхалли
- 41. Розваги ейнгеріїв
- 42. Аси порушують свою клятву зодчому
- 43. Про Скідбладнір
- 44. Тор починає свою подорож до Утґарда-Локі
- 45. Про справи Тора і Скрюміра
- 46. Про здібності Тора і супутників його
- 47. Прощання Тора й Утґарда-Локі
- 48. Тор вирушає на море з Хюміром
- 49. Смерть Бальдра Доброго
- 50. Як зв'язали Локі
- 51. Про Раґнарьок
- 52. Обійстя після Раґнарьоку
- 53. Хто житиме після Раґнарьоку
- 54. Про Ґанґлері
МОВА РЕМЕСЛА СКАЛЬДІВ
- 1. Еґір приїздить до обійстя асів
- 2. Т'яці йотун викрадає Ідунн
- 3. Локі визволяє Ідунн. Вбивство Т'яці
- 4. Про рід Т'яці
- 5. Створення меду Суттунґа
- 6. Як Одін дістав мед
- 7. Ознаки ремесла скальдів
- 8. Слово до юних скальдів
- 9. Хейті та кенінґи Одіна
- 10. Кенінґи на позначення ремесла скальдів
- 11. Кенінґи Тора
- 12. Кенінґи Бальдра
- 13. Кенінґи Нйорда
- 14. Кенінґи Фрейра
- 15. Кенінґи Хеймдалля
- 16. Кенінґи Тюра
- 17. Кенінґи Браґі
- 18. Кенінґи Відара
- 19. Кенінґи Валі
- 20. Кенінґи Хьода
- 21. Кенінґи Улля
- 22. Кенінґи Хеніра
- 23. Кенінґи Локі
- 24. Про Хрунґніра йотуна
- 25. Про вьольву Ґроа
- 26. Подорож Тора до ейррьодова обійстя
- 27. Кенінґи Фріґґ
- 28. Кенінґи Фрейї
- 29. Кенінґи Сів
- ЗО. Кенінґи Ідунн
- 31. Кенінґи неба
- 32. Кенінґи землі
- 33. Кенінґи моря
- 34. Кенінґи сонця
- 35. Кенінґи вітру
- 36. Кенінґи вогню
- 37. Кенінґи зими
- 38. Кенінґи літа
- 39. Кенінґи чоловіка і жінки
- 40. Кенінґи золота
- 41. Аси їдуть на учту до Еґіра
- 42. Про гай Ґласір
- 43. Про майстрів-дверґів, синів Івальді
- 44. Кенінґи золота і Фрейї
- 45. Золото називають мовою йотунів
- 46. Про викуп за видру
- 47. Про Фафніра, Реґіна і Сіґурда
- 48. Про Сіґурда і Ґ'юкунґів
- 49. убивство Сіґурда
- 50. убивство Ґ'юкунґів і помста Ґудрун
- 51. Про Вьольсунґів
- 52. Про Фроді конунга і жорна Ґротті
- 53. Про Хрольва Тріску і Вьоґґа
- 54. Про Хрольва Тріску і Адільса конунга
- 55. Про Хьольґі конунга
- 56. Ще про кенінґи золота
- 57. Чоловіка позначають за золотом
- 58. Жінку позначають за золотом
- 59. Чоловіка позначають за деревом
- 60. Кенінґи битви
- 61. Кенінги зброї та бойових обладунків
- 62. Про битву Х'яднінґів
- 63. Битву позначають за Одіном
- 64. Кенінги корабля
- 65. Кенінги на позначення Христа
- 66. Кенінги конунгів і проводирів
- 67. Хейті у ремеслі скальдів
- 68. Хейті богів
- 69. Хейті неба, сонця й місяця
- 70. Хейті землі
- 71. Хейті вовка, ведмедя і оленя
- 72. Хейті коня
- 73. Воли, змії, вівці, свині
- 74. Хейті повітря і вітрів
- 75. Хейті крука і орла
- 76. Хейті моря
- 77. Хейті вогню
- 78. Хейті часу
- 79. Хейті конунгів
- 80. Про Хальвдана Старого і роди конунгів
- 81. Хейті людей
- 82. Хейті людських зібрань
- 83. Відкенінґи і санкенінґи
- 84. Хейті жінки
- 85. Голова та її частини
- 86. Серце, груди, дух
- 87. Рука, нога
- 88. Мова і розум
- 89. Приховане віршування, або двозначність
ПЕРЕЛІК РОЗМІРІВ
Додаток 1. ПІСНІ ІМЕН
Додаток 2. ПЕРЕЛІК СКАЛЬДІВ
- Перелік скальдів данських і шведських конунгів
- Тут починається перелік норвезьких конунгів
Короткий словник метричних термінів
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