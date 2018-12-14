Старшинство и иерархичность в церкви и обществе

Мы начали эту конференцию пением тропаря Крестовоздвижения. Но в тексте этого тропаря как раз хорошо видны многие проблемы, связанные с церковью, обществом, старшинством и иерархичностью. Вы знаете, что первоначальный текст звучал приблизительно так: «Спаси, Господи, народ Твой, благослови наследие Твое, победу императорам таким-то над варварами (т. е. над осадившими в то время Иерусалим мусульманами) даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим (т.с. через крест Твой) жительство». По-славянски «жительство» звучит очень нейтрально и даже очень мило - что-то такое живое, почти житейское, - но на самом деле это означает, скорее, «гражданское общество».

Так что этот тропарь вполне находится на стыке церковной, государственной и общественной проблематики. Поэтому практически невозможно переводить его буквально таким образом, каким он был написан: это будет непонятно современному человеку. Какие правители над какими варварами должны обрести победу, и как через крест сохраняется гражданское общество? В Свято-Филаретовском институте в этом году мы немножко решили поэкспериментировать и стали молиться так: «Победу верным (или правителям) над варварством даруя...» Но кончилось это плачевно, как вы знаете: на следующий день сняли нашего мэра. Так что мы уже теперь и не знаем, как молиться. (О. Седакова. Надо продолжать.) Да, приходится продолжать. Так что сила молитвы - серьезная вещь. Причем это совпадение отметили самые разные люди. Почему-то это связалось, хотя мы ничего такого не имели в виду, когда немного осовременивали тропарь Крестовоздвижения. Нам предстоит на этой конференции поговорить о принципах старшинства и иерархичности в церкви и обществе. Сложность этой тематики очевидна, но не только в силу звучащего в ней вызова. Нет, она может быть не вызывающей, но в любом случае она будет непростой, напряженной и интересной.

Часто не различают старшинства и иерархичности. Нередко приходится видеть вполне серьезные и хорошие, даже философские тексты, где от одного понятия к другому переходят, как говорится, через запятую, без оговорок, без рассуждений о мнениях или бывших прежде спорах. Почему-то считается, что если есть какое-то старшинство, значит тут же есть и иерархичность, касается ли это природы, живого биологического мира, вообще осуществления принципа жизни, и тем более если это касается общества или церкви, даже самого человека как такового в своей целостности. Конечно, нужно было, чтобы эта тематика созрела, поэтому мы много лет шли к этой теме. В каком-то смысле мы ее приняли, если вы помните, год назад, имея в виду двадцатилетний юбилей Преображенского братства, который тоже будет отмечаться в эти дни. Нам хотелось сделать подарок, и, конечно, не только себе. Мы взяли эту тему, хотя пока еще не ясно, чем всё это кончится, как та молитва, которая привела к неожиданным результатам. Но будем надеяться, что наши надежды действительно сделать подарок не только себе, но и церкви, и обществу в связи с двадцатилетним юбилеем братства себя оправдают.

свящ.Георгий Кочетков

Старшинство и иерархичность в церкви и обществе

Материалы Международной научно-богословской конференции (Москва, 29 сентября-1 октября 2010г.)

М.: Культурно-просветительский фонд «Преображение», 2011. 320 с., илл.

ISBN 978-5-905615-01-6

Старшинство и иерархичность в церкви и обществе - Содержание

Пленарное заседание

Слово перед началом конференции свящ. Георгия Кочеткова

Давид Гзгзян (Москва). О порядках бытия и духе жизнеустройства

Прот. Павел Адельгейм (Псков). Две формы власти

Ольга Седакова (Москва). Иерархичность в природе вещей

Алексей Журавский (Москва). Справедлива ли оппозиция «иерархичное христианство» - «неиерархичный ислам»?

Прот. Александр Виноградский (Иерусалим). Цадиким и духовное руководство. Сравнение с некоторыми традиционными русскими духовными практиками

Алексей Левинсон (Москва). Проблематика старшинства и статуса в отношениях в российском обществе по материалам Левада-центра

Пленарное заседание

Григорий Гутнер (Москва). Общественная ответственность и социальная иерархия

Борис Воскресенский (Москва). Здоровье и болезнь, врач и больной, общество и медицина - иерархия или партнерство?

Константин Обозный (Псков). Институт уполномоченных по делам РПЦ в вопросе старшинства в церкви и обществе в период «нового курса»

Александр Копировский (Москва). Христос - Царь и Первосвященник. Тема старшинства и иерархичности в христианском изобразительном искусстве

Круглый стол ИЕРАРХИЯ В СОЦИУМЕ И ЕЕ ВОЗМОЖНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР В ЧЕСТЬ 20-ЛЕТИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО БРАТСТВА

Пленарное заседание

Зоя Дашевская (Москва). Духовные дарования и иерархические степени в молитвах поставления на служение церкви в древних церковных памятниках

Павел Рогозный (Санкт-Петербург). Иерархи Российской церкви и рядовое духовенство в 1917 году: от «церковной революции» к Поместному Собору

Михаил Шкаровский (Санкт-Петербург). Иерархичность в иосифлянском движении Русской Православной Церкви, 1927-1930-х гг

Наталия Игнатович (Москва) Принцип старшинства в школах и в братстве Н. Н. Неплюева

Круглый стол ПО ИТОГАМ КОНФЕРЕНЦИИ

Заключительное слово свящ. Георгия Кочеткова

Участники круглых столов и дискуссий

Старшинство и иерархичность в церкви и обществе - Заключительное слово свящ. Георгия Кочеткова

Завершая нашу конференцию, я хочу с радостью отметить, что только зарегистрировавшихся участников конференции было более 800 человек из восьми стран, сорока восьми городов. Были представлены семь епархий Русской православной церкви. Также присутствовали члены некоторых других церквей. Особо я хотел бы отметить присутствие и очень oicueoe плодотворное участие представителя Иерусалимского патриархата, о. Александра Виноградского, за что ему особая благодарность. Надеюсь, что и в будущем мы сможем видеться, и, даст Бог, еще чаще, чем сейчас.

Жизнь церковная так или иначе проявляет себя, и нам, конечно, очень хочется, чтобы она всегда давала возможность любому человеку сказать, как в древности: пойди и посмотри,уверься в том, что Бог жив, что Бог действует, что Дух Святой приносит свои дары, а церковь в ответ на них приносит плоды духа и любви. В заключение я бы еще хотел сказать слова благодарности всем тем, кто не только участвовал в конференции, наслаждался, если можно так сказать, все эти три дня общением в духе и смысле евангельского откровения, но прежде всего всем тем, кто готовил эту конференцию: оргкомитету конференции и его председателю, Дмитрию Сергеевичу Гасаку, всем организаторам, всем докладчикам. Мы благодарим все руководство Российской государственной библиотеки, в которой мы проводили эту конференцию. Конечно, не могу не поблагодарить и наших жертвователей, без которых также невозможно было бы проведение этой и других наших конференций.

Очень надеюсь, что наша конференция не просто заставила задуматься, не просто порождала мысль по ходу этих дней, как заметил Д. М. Гзгзян. Важно отметить, что, наконец, в связи с двадцатилетием Преображенского братства мы рискнули заняться вопросами, которые на протяжении длительного времени в церкви старались аккуратно обходить, в основном из опасения того, что нас неправильно поймут, что-нибудь исказят, или вдруг кто-то соблазнится, узнав слишком много правды о себе. Слава Богу, что мы все-таки взялись за эту тему. Важно, чтобы эта действительно очень трудная, очень тонкая тематика продолжала разрабатываться. Я очень надеюсь, что все мы -ив церкви, и в обществе - научимся говорить о сложных, противоречивых и действительно иногда трагических вещах, говорить открыто, плодотворно, не просто конструктивно, а, скорее, творчески, продвигаясь вперед.

Есть проблемы, которые слишком застоялись. Как показала эта конференция, есть вопросы, которые вообще нигде никогда не ставились. Эту ситуагщю нужно преодолевать, в церкви не должно быть никаких зон умолчания, - как и в обществе, впрочем, тоже. Нужно только корректно, грамотно и полноценно говорить о трудно постижимых, трудно выразимых вещах. Слава Богу, что в эти дни было otcueoe участие живых людей, верящих в Бога и в человека, верящих в то, что Бог не просто так, не случайно создал человека, а для того, чтобы он был действительно сотрудником, соработником Богу на этой земле. Мы все желаем скорейшего возроэюдения полноты нашей церковной жизни, возрождения всех слуэюений в церкви, возрождения всей полноты общественной жизни в нашей стране, как и в мире в целом. И, будучи исполненными этой надеждой и уверенностью в том, что Бог все равно победит, мы заканчиваем эту конференцию, но думаем, что с ее закрытием наша связь не прервется.