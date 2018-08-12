В книге рассматривается процесс развития религиозной толерантности в европейской культуре начиная с античности и заканчивая современностью.

Михаил Стецкевич - Религиозная толерантность и нетерпимость в истории европейской культуры

СПб. : Филологический факультет СПбГУ; Факультет свободных искусств и наук СПбГУ,

2013.-430 с.

ISBN 978-5-8465-0921-4



Михаил Стецкевич - Религиозная толерантность и нетерпимость в истории европейской культуры - Содержание

Введение

Глава 1. Религиозная толерантность и ее пределы в Древнем мире

Глава 2. Первое тысячелетие истории христианства: толерантность и нетерпимость

Глава 3. Религиозная нетерпимость и толерантность в средневековой Европе

Глава 4. Проблемы религиозной толерантности и свободы совести в эпоху Реформации и религиозных войн (XVI — первая половина XVII в.)

Глава 5. Проблемы религиозной толерантности и свободы совести в философской мысли XVII в

Глава 6. Проблемы религиозной толерантности и свободы совести в философской мысли эпохи Просвещения

Глава 7. На пути к светскому государству (конец XVII — начало XX в.)

Глава 8. Свобода совести и религиозная толерантность в XX в

Глава 9. Веротерпимость и ее пределы в России (X — начало XX в.)

Глава 10. «Свобода совести» в СССР и ее практическая реализация

Глава 11. Свобода совести и проблемы ее осуществления в современной России

Глава 12. Религиозная толерантность и нетерпимость в исламской традиции

Источники

Литература

Михаил Стецкевич - Религиозная толерантность и нетерпимость в истории европейской культуры - Введение

В современном мире, несмотря интенсивно идущие, особенно в странах христианской культуры, секуляризационные процессы, роль религии в политической жизни по-прежнему остается весьма ощутимой. Можно упомянуть такое явление, как религиозно мотивированный терроризм (отнюдь не всегда опирающийся исключительно на ислам), наличие религиозной составляющей (или подоплеки) в таких конфликтах, как ближневосточный, балканский, чеченский, ольстерский. После событий 11 сентября 2001 г. вновь интенсивно используется гипотеза американского политолога С. Хантингтона о «столкновении цивилизаций», согласно которой исламская и христианская цивилизации обречены на перманентный конфликт.

Непросто развивается и межрелигиозный диалог, в том числе межконфессиональные отношения в рамках мировых религий. Особенно это характерно для христианства, где традиционный антагонизм между католиками и православными, католиками и протестантами хотя и не проявляется в тех острых формах, которые были характерны для предшествующих столетий, но продолжает существовать и иногда получает новые импульсы. В целом современный мир, несмотря на значительное движение в сторону толерантности, в том числе и религиозной, что выразилось, например, в закреплении принципа свободы совести в конституциях многих государств, в то же время не сделал окончательного и необратимого выбора превращения толерантности в норму межгосударственных, межрелигиозных отношений. Между тем, как справедливо отмечает В. А. Лекторский, «без выработки взаимной терпимости сталкивающиеся цивилизации, культуры, нации, социальные группы, отдельные люди могут просто истребить друг друга. Терпимость ныне в большей степени, чем когда бы то ни было в истории, — не просто отвлеченный философский идеал, а совершенно практическое условие выживания» [1]

Это обстоятельство обусловливает значительную общественную актуальность исследований проблем толерантности в целом, религиозной толерантности и свободы совести как исторически первого из прав человека — в частности.

Основная цель данного исследования — дать широкую панораму взаимодействия идей религиозной толерантности и нетерпимости в истории европейской культуры, выявить логику процесса движения от нетерпимости к толерантности, ведущего к законодательному закреплению свободы совести, способствующей политической и общественной стабильности.

Автор стремился к сочетанию исторического, философского и юридического подходов к проблемам религиозной толерантности. Современный отечественный исследователь М. Б. Хомяков, характеризуя сложившуюся в западной историографии тенденцию, справедливо отмечает: «Представители аналитической традиции верят, что философия может обойтись без широких исторических экскурсов, тогда как историки настаивают на относительности многих концептов аналитической философии». Автор убежден, что конкретные исторические условия оказали решающее влияние на развитие идей, которые, в свою очередь, нуждались в реальном законодательном закреплении. Только после этого идеи религиозной толерантности, свободы вероисповедания и свободы совести обретали окончательный смысл и наполненность.