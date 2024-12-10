Стэдмен Рэй - Подлинное христианство - Живая вера вместо религиозности – Комментарий к 2 Кор. 2:14-6:13

Однокашники называли его «Тупым быком», потому что он был грузным, серьезным и обычно молчаливым. Между тем историки называют его «ангельским доктором», а римские католики почитают его как святого. Его имя: Фома Аквинский; он стал самым влиятельным теологом XIII века.

Если бы мать молодого ученого могла поступить по-своему, мир никогда бы не услышал о Фоме Аквинском. Она решительно воспротивилась его желанию изучать теологию и вступить в монашеский орден. Что и говорить: она больше года держала его взаперти в замке, пытаясь помешать ему стать священником.

Жизненная миссия Фомы Аквинского состояла в том, чтобы примирить христианскую веру с человеческим разумом и интеллектуально доказать существование Бога. Из многочисленных богословских книг, написанных Аквинским, его последняя работа - «Сумма теологии, или Краткий богословский трактат» (1265-1273) - считается величайшей и наиболее важной. Удивительно, но он так и не дописал «Сумму теологии». Нет, он не умер до того, как закончить свой главный труд, а просто потерял интерес и перестал писать!

Что же случилось с Аквинским, что заставило его резко отказаться от занятия теологией, дела всей его жизни?

Ключ к разгадке мы находим в том факте, что фундаментальное незавершенное произведение состояло из трех частей: «О Боге», «Нравственная жизнь человека» и «О Христе». Он закончил первые два раздела и был погружен в написание заключительного раздела о Христе, когда с ним что-то произошло - глубокое и эмоционально потрясающее духовное переживание. Сам Фома Аквинский так и не смог выразить этот судьбоносный опыт словами, но многие, кто изучал его биографию, убеждены, что в процессе написания книги о Христе и размышлений над жизнью и словами нашего Господа великий богослов пережил личную встречу со Спасителем.

После духовной встречи с Иисусом великий богослов сказал: «Я увидел то, из-за чего все, что я написал и чему учил, кажется мне незначительным. Мои писательские дни закончились». С этими словами он просто перестал писать, оставив свой теологический шедевр о Христе незаконченным. Все человеческие занятия - даже изучение религии и богословия - становятся лишь бледной имитацией, как только мы оказываемся в присутствии подлинной Реальности, Самого Иисуса.

Христианская жизнь начинается со встречи с Иисусом Христом. Иначе и быть не может. «Имеющий Сына имеет жизнь; у кого нет Сына Божия, тот не имеет жизни» (1Ин 5:12).

Стэдмен Рэй - Подлинное христианство - Живая вера вместо религиозности – Комментарий к 2 Кор. 2:14-6:13

Новосибирск: Посох, 2023, - 172 С.

ISBN 978-5-93958-086-1

Стэдмен Рэй - Подлинное христианство – Содержание

Предисловие